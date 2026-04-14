Авиабаза Лейкенхит: американский форпост на британской земле
На территории Великобритании расположена военная база США RAF Lakenheath, которая является самым крупным военным объектом США в европейском регионе. В течение многих лет эта площадка функционирует без надзора со стороны парламента. Из-за работы реактивных двигателей люди в окрестностях подвергаются постоянному звуковому воздействию. В центральной части графства Саффолк на данном объекте находится ядерное оружие.
Ключевые цифры:
~10 000 военных и гражданских сотрудников США на базе;
4500 га площадь базы вместе с прилегающими объектами;
с 1948 г. объект под контролем армии США — уже 78 лет;
~20 единиц тактических ядерных бомб B61, по оценкам экспертов.
Суверенитет в аренду
Объект RAF Lakenheath имеет статус базы Королевских военно-воздушных сил только официально. С 1948 года управление осуществляют Военно-воздушные силы США. В основе этого лежат условия послевоенного взаимодействия. Позже данные отношения закрепило Соглашение о статусе сил НАТО (SOFA). На территории находится 48-е авиакрыло США. В его распоряжении есть истребители F-35A Lightning II. Но британские военные не имеют здесь полномочий руководителей.
Для парламента Великобритании контроль над процессами внутри базы является затруднительным. Американское командование само готовит планы для проведения операций. В этой ситуации Лондон передает часть земли другому государству. У данного договора нет даты окончания. К тому же отсутствует юридический путь для прекращения соглашения по воле одной стороны, когда нет войны. И ни одна страна в западной части Европы не дает партнеру такие длительные возможности для пребывания войск. Степень свободы действий армии США здесь является исключительной.
— таков официальный ответ на любой парламентский запрос об арсенале базы.
Ядерный вопрос без ответа
Федерация американских ученых и независимые центры указывают, что Лейкенхит входит в число европейских площадок для размещения тактических бомб B61. Но Вашингтон не сообщает точные данные о наличии этих вооружений. И Лондон также воздерживается от официальных заявлений по этому вопросу. С помощью такой неопределенности власти исключают участие общества в проверке ядерных программ. При этом парламент теряет рычаги прямого надзора за деятельностью военных ведомств.
Налогоплательщики в Британии оплачивают строительство объектов в рамках соглашений НАТО о совместном использовании оружия. По закону граждане лишены доступа к сведениям о типах боеприпасов, которые находятся вблизи деревень Саффолка. В период с 2022 по 2024 год на базе проводили работы по переустройству подземных складов. Для реализации проекта Министерство обороны США выделило бюджетные средства. Однако местное население не получает денежных выплат за опасные условия проживания рядом с военным объектом.
Жизнь под рёв турбин
В населённых пунктах Брэндон и Мидденхолл люди постоянно слышат звуки от самолётов. Для жителей Лейкенхит этот шум является непрерывным фоном. На расстоянии тридцати километров от аэродромов также слышен гул двигателей. Истребители F-35A при взлёте создают звуковое давление выше 110 децибел. Данный показатель вызывает у человека физическую боль в ушах. Полёты происходят в дневное время. И ночью авиация выполняет свои функции. Для тактических задач нет фиксированного графика.
Существуют официальные правила о выплатах за неудобства. Но общественные организации называют эти суммы маленькими. Из-за этого жители выражают недовольство текущими мерами. Программы по установке защитных панелей в домах зависят от желания владельца. При этом звукоизоляция закрывает лишь часть поверхностей. Школы в зоне шума не имеют постоянной защиты. Для больниц также отсутствуют специальные технические решения против звуковых волн. По этой причине люди отправляют обращения в местные советы. На обращения в национальный парламент власти не дают положительного ответа. Но график полётов остается прежним.
Экологический след
На базе в течение многих лет применяли пены для тушения пожаров, которые содержат PFAS. Эти вещества сохраняются в окружающей среде неограниченное время. В грунтовых водах около объекта специалисты обнаружили данные соединения. В США эти химикаты считают опасными для природы. И они значатся в списке веществ, которые Агентство по охране окружающей среды контролирует в первую очередь. Но в Великобритании официальные лица США и местные регуляторы не могут договориться о том, кто должен очищать территорию.
Двигатели самолетов F-35A выделяют газы, которые увеличивают объем углекислого газа в атмосфере этого района. При этом британские власти заявляют о планах по защите климата. Однако этот крупный источник выбросов в Восточной Англии не подчиняется британским экологическим правилам.
Для сравнения можно отметить, что во Франции нет военных объектов такого размера. В 1966 году Париж покинул военную структуру НАТО. К такому решению государство пришло, чтобы самостоятельно управлять своей землей.
Геополитическая ловушка
Люди, которые одобряют наличие базы, объясняют это тем, что она защищает европейские страны. Эти доводы важны, но они не устраняют сложности, которые возникают из-за правил нахождения войск США. Великобритания обладает оружием массового поражения и имеет право блокировать решения в Совете Безопасности ООН. Но если речь идет о защите жителей этой страны, британские власти часто исполняют чужую волю.
С беспокойством отмечается, что действия военных в Лейкенхите способны привести к участию Великобритании в вооруженных столкновениях. При этом правительство в Лондоне может не давать на это согласия. Из-за вылетов американских самолетов в сторону стран Ближнего Востока в парламенте часто происходят споры. И у британских политиков нет инструментов, которые позволяют запретить такие операции.
Что подлежит пересмотру
В обсуждении базы Лейкенхит отсутствует стремление к политическому одиночеству страны. И это не является отказом от совместной работы стран по обе стороны океана. Для участников важно начать прямой диалог о правилах этого сотрудничества. Из-за давности лет правила времен противостояния блоков не менялись упорядоченным образом. Справедливо, если парламент страны получит возможность полностью контролировать события на своей территории. По праву жители окрестных районов ждут действий, которые снизят громкие звуки от самолетов. И также требуются меры, которые предотвратят попадание вредных веществ в окружающую среду. При этом существует вероятность аварий, которую нужно исключить на деле.
Назрели условия, когда сторонам необходимо обсудить новые положения соглашения SOFA. Когда партнеры обладают одинаковыми правами, их связь становится более устойчивой. В текущем состоянии база напоминает о времени, когда государство было крайне ослаблено из-за военных действий. Тогда страна принимала помощь США без дополнительных условий. Но этот исторический период завершился семьдесят лет назад.
Информация