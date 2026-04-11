В числе возвращенных пленных россиян были семь мирных граждан из Курской области

Сегодня состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Он проходил по формуле «175 на 175».

Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Таким образом, российская сторона вернула 175 своих граждан, а украинская – столько же своих. Процедура обмена проходила в Белоруссии, а посредниками выступили представители Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас освобожденные российские граждане находятся на белорусской территории, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь.



Среди них есть не только военнослужащие ВС России. В числе освобожденных пленных россиян были также и семь мирных граждан из Курской области. На украинско-белорусской границе с ними встретилась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она заявила, что это последние жители Курской области, которые удерживались на украинской территории. На место встречи на погранпункте прибыл и украинский коллега российского омбудсмена Дмитрий Лубинец.

Сегодняшний обмен пленными приурочен к празднику Пасхи и объявленному президентом РФ Владимиром Путиным пасхальному перемирию, соблюдение которого пообещал и глава киевского режима Владимир Зеленский. Российский лидер объявил о прекращении огня в одностороннем порядке и без предварительных условий.

Предыдущая серия обменов пленными прошла чуть более месяца назад. 5 марта он проходил по формуле «200 на 200», а на следующий день стороны обменяли еще по 300 своих граждан.

  panzerfaust
    Сегодня, 15:35
    Я удивляюсь, откуда столько наших пленных, какую тупую голову надо иметь, чтобы умудриться попасть в плен 🤔? Ведь в основном это молодые ребята, совсем без опыта.
    carpenter
      Сегодня, 15:42
      Цитата: panzerfaust
      Я удивляюсь, откуда столько наших пленных, какую тупую голову надо иметь, чтобы умудриться попасть в плен 🤔?

      Не знаю, но я и в Африке два раза был в плену. Про голову не скажу, но живой остался.
    dementor873
      Сегодня, 15:43
      Я думал, что повидал достаточно глупых людей, но видимо нет.
  carpenter
    Сегодня, 15:40
    И с коих это пор , они все стали православными (российские пленные - да, а остальные ?)