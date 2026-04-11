Тегеран озвучил список своих «красных линий» на переговорах с США

Иранское правительство передало пакистанским посредникам список своих «красных линий» на переговорах с США в Исламабаде. Тегеран настаивает на том, что эти требования должны быть неукоснительно выполнены до заключения любого окончательного мирного соглашения.

По информации IRIB, Тегеран требует соблюдения суверенного контроля Исламской Республики над Ормузским проливом, выплату США и их союзниками военных репараций, чтобы компенсировать нанесенный в ходе вооруженного противостояния ущерб, полную разморозку заблокированных иранских активов и достижение всеобъемлющего и прочного прекращения огня во всем регионе.

Между тем в столице Пакистана начался первый раунд переговоров США и Ирана. Во главе иранской делегации — спикер парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф, а во главе американской — вице-президент США Джеймс Вэнс. Рабочей основой для обсуждений стало предложение Тегерана, состоящее из 10 пунктов, по некоторым из которых, по словам Трампа, уже достигнуты определенные договоренности.

Как сообщает американская пресса, иранская делегация, в которую входят не только переговорщики, но и технические специалисты, состоит из 71 человека. При этом Иран отправил на переговоры в Исламабаде сторонников жесткой линии против США. В частности, один из ее участников — Али Акбар Ахмадиан — является автором решения о перекрытии Ормузского пролива, также в состав делегации вошел Аболфазл Амуэй — инициатор принятия закона об увеличении объемов обогащения урана. Трамп уже сообщил, что, если переговоры не увенчаются успехом, то «произойдет перезагрузка».
  1. Анатолий Елисеев
    Сегодня, 16:00
    Удачи Иран! К ногтю фашистов!
  2. Гаврило Принцип
    Сегодня, 16:03
    У Ирана нет такого понятия как красные линии. К персам эти позорные слова неприменимы. Они это доказали делом. Победы тебе Иран.
  3. nik-mazur
    Сегодня, 16:13
    Иранское правительство передало пакистанским посредникам список своих «красных линий»

    Ну, посмотрим, сколько в этой теме будет искромётных шуток про красные фломастеры...
    1. Фразах
      Сегодня, 16:55
      Фломастеры будут зелёные. Это всё таки ислам. А вот без привычной ахинеи типа #держисьиран! уже не обошлось. Там, на востоке без сопливых гололёд и далеко все не так, как хочется диванным фантазерам. Как и в любой другой теме.
      1. nik-mazur
        Сегодня, 17:04
        Цитата: Фразах
        на востоке без сопливых гололёд и далеко все не так, как хочется диванным фантазерам

        Мне, кстати, интересно, кто-нибудь замечает, что, если проводить аналогии, то в этой войне Иран похож на Украину, а США на Россию? Ну, кроме того, что Ирану никто не помогает, а против американцев никто не вводит стопитьсот санкций.
  4. Дед-дилетант
    Сегодня, 16:16
    Стойте на своем до конца. Вы в выигрышной позиции, США могут пугать, не могут кусать.
  5. Ирек
    Сегодня, 16:20
    Лохматый гривой кивает , а сионисты их всех кинут и начнут провокации.
  6. ZODIAC
    Сегодня, 16:31
    Сомневаюсь, что американцы выплатят им репорации и + разморозят активы эти два пункта и возможно станут камнем преткновения и перемирия так и не достигнут ближайшее время, но удачи Ирану
  7. yuriy55
    Сегодня, 16:44
    Помните фразу: «рыжая, часто бывает с различными мужчинами в ресторанах, волосы подкрашивает стрептоцидом» из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979 год)?
    Смотрю на этого «властелина мира» и понимаю, что передо мной -
    старый, неуравновешенный психопат, страдающий нарциссизмом, устраивающий политические перепалки с разными мужчинами, любитель (был) посещать разные вечеринки с элементами педофилии, волосы подкрашивает стрептоцидом.
    При подкрашивании волос красным стрептоцидом (сульфаниламид пронтозилом) получался соломенно-жёлтый цвет.
  8. isv000
    Сегодня, 16:51
    Держать строй, Иран! Лёд тронулся и союзники ваши зашевелились. Помощь обязательно будет. soldier
    1. Виктор Ленинградец
      Сегодня, 17:17
      Лёд тронулся и союзники ваши зашевелились. Помощь обязательно будет.

      Если уж цитировать Ильфа и Петрова, то к месту будут слова из телеграммы О.Бендера :
      Мысленно вместе!
  9. 16112014nk
    Сегодня, 17:49
    Тегеран требует соблюдения суверенного контроля Исламской Республики над Ормузским проливом,

    Между тем :
    Axios: корабли США впервые с начала войны прошли через Ормузский пролив
    Несколько боевых кораблей ВМС США прошли через Ормузский пролив, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

    Как сообщает издание, маневр не был согласован с Ираном

    И как это теперь понимать ?
  10. alexputnik17
    Сегодня, 18:13
    Тегеран настаивает на том, что эти требования должны быть неукоснительно выполнены до заключения любого окончательного мирного соглашения.

    Представляется, иранцы амерам и дипломатически накидают полное лукошко. laughing
    Даже если соглашения достигнуто не будет.