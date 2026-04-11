Тегеран озвучил список своих «красных линий» на переговорах с США

Иранское правительство передало пакистанским посредникам список своих «красных линий» на переговорах с США в Исламабаде. Тегеран настаивает на том, что эти требования должны быть неукоснительно выполнены до заключения любого окончательного мирного соглашения.По информации IRIB, Тегеран требует соблюдения суверенного контроля Исламской Республики над Ормузским проливом, выплату США и их союзниками военных репараций, чтобы компенсировать нанесенный в ходе вооруженного противостояния ущерб, полную разморозку заблокированных иранских активов и достижение всеобъемлющего и прочного прекращения огня во всем регионе.Между тем в столице Пакистана начался первый раунд переговоров США и Ирана. Во главе иранской делегации — спикер парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф, а во главе американской — вице-президент США Джеймс Вэнс. Рабочей основой для обсуждений стало предложение Тегерана, состоящее из 10 пунктов, по некоторым из которых, по словам Трампа, уже достигнуты определенные договоренности.Как сообщает американская пресса, иранская делегация, в которую входят не только переговорщики, но и технические специалисты, состоит из 71 человека. При этом Иран отправил на переговоры в Исламабаде сторонников жесткой линии против США. В частности, один из ее участников — Али Акбар Ахмадиан — является автором решения о перекрытии Ормузского пролива, также в состав делегации вошел Аболфазл Амуэй — инициатор принятия закона об увеличении объемов обогащения урана. Трамп уже сообщил, что, если переговоры не увенчаются успехом, то «произойдет перезагрузка».

