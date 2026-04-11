Вступает в силу режим перемирия, до его начала ВС РФ продвинулись к Долгой Балке
Вступает в силу режим временного прекращения огня. На несколько часов до начала провозглашённого президентом России пасхального перемирия ВС РФ перевели под свой контроль участок на Константиновском направлении.
В результате успешных наступательных действий армия России овладела территориями к северу от ранее освобождённой Степановки, продвинувшись в направлении населённого пункта Долгая Балка.
В упомянутой Долгой Балке находится локальный укрепрайон противника, который мешает нашим войскам с западного фланга окончательно зажать гарнизон ВСУ в Константиновке.
Крайне важно либо разбить противника в Долгой Балке полностью, либо, охватив с флангов, перерезать дорогу, ведущую к Константиновке. Пока эта дорога контролируется ВСУ, у них есть дополнительный маршрут как для снабжения константиновского гарнизона, так и для перебрасывания на данное направление резервов.
Долгое время противника в Долгой Балке «кошмарили» дроноводы. Подтягивается и полевая артиллерия. Противник насчитал до 32 российских атак на этом участке фронта только за сутки. При этом нужно признать, что ВСУ оказывают упорное сопротивление, проводят контратаки (в том числе в городской черте и промышленной зоне Константиновки), используя противодроновые сети и FPV-дроны. Вокруг города, как и в городской черте, значительные площади серых зон, за которые идёт своя борьба, чтобы улучшить тактическое положение.
