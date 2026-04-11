Вступает в силу режим перемирия, до его начала ВС РФ продвинулись к Долгой Балке

Вступает в силу режим перемирия, до его начала ВС РФ продвинулись к Долгой Балке

Вступает в силу режим временного прекращения огня. На несколько часов до начала провозглашённого президентом России пасхального перемирия ВС РФ перевели под свой контроль участок на Константиновском направлении.

В результате успешных наступательных действий армия России овладела территориями к северу от ранее освобождённой Степановки, продвинувшись в направлении населённого пункта Долгая Балка.



В упомянутой Долгой Балке находится локальный укрепрайон противника, который мешает нашим войскам с западного фланга окончательно зажать гарнизон ВСУ в Константиновке.



Крайне важно либо разбить противника в Долгой Балке полностью, либо, охватив с флангов, перерезать дорогу, ведущую к Константиновке. Пока эта дорога контролируется ВСУ, у них есть дополнительный маршрут как для снабжения константиновского гарнизона, так и для перебрасывания на данное направление резервов.

Долгое время противника в Долгой Балке «кошмарили» дроноводы. Подтягивается и полевая артиллерия. Противник насчитал до 32 российских атак на этом участке фронта только за сутки. При этом нужно признать, что ВСУ оказывают упорное сопротивление, проводят контратаки (в том числе в городской черте и промышленной зоне Константиновки), используя противодроновые сети и FPV-дроны. Вокруг города, как и в городской черте, значительные площади серых зон, за которые идёт своя борьба, чтобы улучшить тактическое положение.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    Сегодня, 15:59
    Кто-то верит, что эта клоунада с «перемирием» продержится хоть какое-то время? Ну кроме нашего «геостратега».
    И ещё вопрос, если (когда) будут жертвы после прекращения огня, кто будет отвечать за это? Кто ответит за перегруппировку сил противника?
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      Сегодня, 16:03
      Кто-то верит, что эта клоунада с «перемирием» продержится хоть какое-то время? Ну кроме нашего «геостратега».
      И ещё вопрос, если будут жертвы после прекращения огня, кто будет отвечать за это?


      Наш "геостратег" предписывает отвечать огнем на огонь противника, значит он не надеется на укров, а "перемирие" больше имеет чисто символическое значение, типа мы то непротив, но вот противник...
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        Сегодня, 16:11
        Наш "геостратег" предписывает отвечать огнем на огонь противника, значит он не надеется на укров, а "перемирие" больше имеет чисто символическое значение, типа мы то непротив, но вот противник...

        Понятно всё с вами. Военного образования, даже минимального вы не имеете.
        Лень вам расписывать основы, один только вопрос: вы понимаете понятия военного термина ИНИЦИАТИВА? Что она (инициатива) даёт и на что влияет, чем грозит её утрата, что не подразумевает «ответ» на что-либо?
        1. 1976AG Звание
          1976AG
          Сегодня, 16:20
          Лень вам расписывать основы, один только вопрос: вы понимаете понятия военного термина ИНИЦИАТИВА? Что она (инициатива) даёт и на что влияет, чем грозит её утрата, что не подразумевает «ответ» на что-либо?"

          Мне тоже с вами все ясно. Когда воздействие алкоголя прекратится прочитайте наше заявление о пасхальном перемирии и вам тоже все станет ясно.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          Сегодня, 17:17
          Лень вам расписывать основы, один только вопрос: вы понимаете понятия военного термина ИНИЦИАТИВА?

          Люди не бывшие на ЛБС, этого не поймут.
      2. Юра Звание
        Юра
        Сегодня, 16:21
        а "перемирие" больше имеет чисто символическое значение, типа мы то непротив, но вот противник...
        Да и перемирие рассчитано на полтора дня и должно начаться вечером 11 апреля. То есть очередная проверка на вшивость ВСУ и Зеленского. Будут атаки, налёты - лишнее доказательство тем кто в сторне об отсутствии у Украины желания прекратить боевые действия.
        1. guest Звание
          guest
          Сегодня, 16:29
          очередная проверка на вшивость ВСУ и Зеленского

          А чего там проверять, с таким же успехом можно сунуть пальцы в розетку для проверки там наличия электричества, результат будет тот же. sad
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          Сегодня, 16:37
          Да и перемирие рассчитано на полтора дня и должно начаться вечером 11 апреля.

          Уже наступило полчаса назад. Ждём сообщений с ЛБС о соблюдении украинской стороной режима прекращения боевых действий.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            Сегодня, 17:21
            Будем фиксировать в книжечку нарушений. Думаю за всё время таких вот перемирий - а это далеко не первое - накопилось уже на БСЭ записей
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              Сегодня, 17:28
              Будем фиксировать в книжечку нарушений. Думаю за всё время таких вот перемирий - а это далеко не первое - накопилось уже на БСЭ записей

              Да уж явно не меньше.
        3. Монтесума Звание
          Монтесума
          Сегодня, 17:18
          Уже началось с украинской стороны:
          ГЕНИЧЕСК, 11 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины, нарушив пасхальное перемирие, ударили БПЛА по Новой Каховке Херсонской области, в результате чего ранен мирный житель, поврежден жилой дом. Об этом сообщил врио главы городского округа город Новая Каховка Владимир Оганесов.
            Юра
            Сегодня, 17:40
            Уже началось с украинской сторон
            Ну вот не захотели, значит получат в ответ. Война, здесь правил нет, многое зависит от личных качеств каждого.
    2. guest Звание
      guest
      Сегодня, 16:06
      Кто-то верит, что эта клоунада с «перемирием» продержится хоть какое-то время?

      Ну тот, кто обманываться рад, верит. laughing sad
    3. spektr9 Звание
      spektr9
      Сегодня, 16:23
      Кто-то верит, что эта клоунада с «перемирием» продержится хоть какое-то время?

      Конечно местные охранители «геостратега»уже заявили что перемирия будет, и он опять всех переиграл wink
    4. Амиго. Звание
      Амиго.
      Сегодня, 16:49
      Не нравятся мне амиго эти мутные пляски, много наши в ВОВ заключали перемирие, попахивает "позорным миром" от ливеров
  2. Ирек Звание
    Ирек
    Сегодня, 16:17
    Хахлов и на десять минут не хватило , не зря Джонсонюк в Куйыев припёрся.
    1. Иван Васильевич 282 Звание
      Иван Васильевич 282
      Сегодня, 16:48
      Кроме взаимных обвинений о нарушении никто ничего и не ждал.
  3. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    Сегодня, 16:21
    Продвижение под Долгой Балкой - это хорошо. А что там с Купянском? Сейчас узнаем: если накидают плюсов - всё хорошо, если минусов - наверное не очень...
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      Сегодня, 16:24
      Не надо лодку раскачивать ...
    2. 1976AG Звание
      1976AG
      Сегодня, 16:28
      Продвижение под Долгой Балкой - это хорошо. А что там с Купянском? Сейчас узнаем: если накидают плюсов - всё хорошо, если минусов - наверное не очень...


      С Купянском вроде как обычно, слоеный пирог, все вперемешку.
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    Сегодня, 16:28
    На днях, аж сам лично Борис Джонсон соизволил тайно побывать, якобы недалеко от ЛБС, в районе Гуляйполя. Собирается выложить видеоотчёт о своём героическом вояже. Выразил крайнее неудовольствие отсутствием возможности потратить замороженные активы РФ на вооружение ВСУ. И, естественно, ободрительно заявил о своей уверенности в победе над Россией в этом конфликте.
    "Добро пожаловать в так называемую «зону смерти» и возвращайтесь к войне, о которой Запад рискует забыть. Помните, что в этом конфликте все предельно ясно: невинное демократическое европейское население пытается противостоять авторитарному режиму."

    "Нам всем нужно срочно осознать, что это два фронта одной и той же войны, а Путин и иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) — не побоимся вульгарного выражения — две стороны одной медали."

    " Меня, как и вас, переполняет ярость из-за недостаточной поддержки со стороны Запада.
    Но после 48 часов, проведённых на передовой, я как никогда уверен, что украинцы добьются успеха, что однажды они разгромят путинские армии, похожие на орков, и что эта прекрасная, щедрая страна станет свободной.

    https://www.dailymail.co.uk/debate/article-15722491/Boris-Johnson-kill-zone-PM-dispatch-Ukraine-frontline-Russian-drones-West-failure-Kyiv-defend-freedom.html
  5. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    Сегодня, 16:29
    У меня вопросы возникли...
    1.
    В упомянутой Долгой Балке находится локальный укрепрайон противника, который мешает нашим войскам с западного фланга окончательно зажать гарнизон ВСУ в Константиновке.

    Судя по карте, этот УР можно было обойти. Зачем штурмовать в лоб-то?!
    2. Сосредоточить артиллерию - никак?
    Я понимаю, что дроны, но как по мне - следует выбрать направление удара, сосредоточить средства огневой поддержки, вместе со средствами ПВО, и ударить. Надо прорывать фронт. Надо бить так, чтобы противник бежал, прикрывая пятую точку каской. Пусть бегут хоть в Германию, хоть в Румынию.
    Бить надо, и бить решительно и беспощадно. Артподготовка устраивает на линии обороны противника лунный ландшафт. После идут дроны. А сразу после них - штурмовики и бронетехника.
    Ну неужели у нас в руководстве армии нет серьезных офицеров?..
  6. Гиперион Звание
    Гиперион
    Сегодня, 16:33
    Господи, какое лицемерие... Если все такие христиане, то может вообще не воевать, а не только в Пасху? Любить врагов, как Иисус учил...
  7. isv000 Звание
    isv000
    Сегодня, 16:58
    В 16-00, сразу по началу перемирия, ВСУки ударили дроном по припаркованному авто под Купянском. Отсалютовали, так сказать, Пасхальному перемирию...
  8. ximkim Звание
    ximkim
    Сегодня, 17:42
    Можно было не начинать.
    Уже пошли обвинения в нарушении.
  9. Genak Звание
    Genak
    Сегодня, 17:43
    В 16-00, сразу по началу перемирия, ВСУки ударили дроном по припаркованному авто под Купянском. Отсалютовали, так сказать, Пасхальному перемирию...

    Впереди ещё пасхальная служба , а укра СМИ будут вешать что это провокация, и они снова сами себя .
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    Сегодня, 17:58
    ВС РФ продвинулись к Долгой Балке

    Молодцы парни! С наступающим Вас праздником Великой Пасхи! Храни Вас Бог! Берегите себя!
    Может, дыхание чуть переведете.
  11. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    Сегодня, 18:07
    Украина нарушила пасхальное перемирие всего через час после его начала. Какие переговоры , какие перемирия могут быть с этими свиньями ?