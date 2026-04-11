Нетаньяху пригрозил Испании и назвал ЦАХАЛ «самой нравственной армией в мире»

Я не собираюсь позволять ни одной стране вести против нас дипломатическую войну, не неся за это немедленной ответственности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко отреагировал на решение Испании выйти из Центра координации политических и военных вопросов (CMCC), который занимается мониторингом режима прекращения огня в секторе Газа. Нетаньяху обвинил Мадрид в антиизраильской риторике и заявил, что, если власти Испании не прекратят критиковать действия израильских военных, эта страна может столкнуться с определенными «последствиями». Израильский премьер обвинил испанские власти во «враждебности и лицемерии» и подчеркнул, что не намерен мириться с подобной позицией Мадрида.Нетаньяху:По мнению премьера Израиля, действия испанского руководства наносят ущерб репутации военнослужащих ЦАХАЛ. Нетаньяху утверждает, что Испания клевещет на израильских военных, в то время как ЦАХАЛ является «самой нравственной армией в мире».Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес, комментируя продолжающиеся атаки Израиля на Ливан, призвал Европу соответствующим образом реагировать на явные нарушения Тель-Авивом действующих норм международного гуманитарного права и не допустить, чтобы ЦАХАЛ устроил в еще одной стране «новую Газу».Между тем Израиль стал первой с 1945 года страной, восстановившей смертную казнь для представителей определенных этнических групп.