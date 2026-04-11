Нетаньяху пригрозил Испании и назвал ЦАХАЛ «самой нравственной армией в мире»
3 56029
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко отреагировал на решение Испании выйти из Центра координации политических и военных вопросов (CMCC), который занимается мониторингом режима прекращения огня в секторе Газа. Нетаньяху обвинил Мадрид в антиизраильской риторике и заявил, что, если власти Испании не прекратят критиковать действия израильских военных, эта страна может столкнуться с определенными «последствиями». Израильский премьер обвинил испанские власти во «враждебности и лицемерии» и подчеркнул, что не намерен мириться с подобной позицией Мадрида.
Нетаньяху:
Я не собираюсь позволять ни одной стране вести против нас дипломатическую войну, не неся за это немедленной ответственности.
По мнению премьера Израиля, действия испанского руководства наносят ущерб репутации военнослужащих ЦАХАЛ. Нетаньяху утверждает, что Испания клевещет на израильских военных, в то время как ЦАХАЛ является «самой нравственной армией в мире».
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес, комментируя продолжающиеся атаки Израиля на Ливан, призвал Европу соответствующим образом реагировать на явные нарушения Тель-Авивом действующих норм международного гуманитарного права и не допустить, чтобы ЦАХАЛ устроил в еще одной стране «новую Газу».
Между тем Израиль стал первой с 1945 года страной, восстановившей смертную казнь для представителей определенных этнических групп.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация