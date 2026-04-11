Трамп: США ждут танкеры со всего мира, чтобы загрузить их «самой сладкой» нефтью

Соединенные Штаты ждут у себя нефтяные танкеры со всего мира, включая крупнейшие на планете, чтобы загрузить их «самой сладкой» нефтью. Сейчас ее у американцев больше, чем у двух других самых крупных мировых экспортеров углеводородов вместе взятых, к тому же она якобы более качественная.Об этом заявил на своей странице в соцсети Truth Social Дональд Трамп.Он написал:При этом глава Белого дома пообещал организовать быструю обработку заказов. По его словам, к американским берегам уже устремилось громадное количество нефтетанкеров со всего мира, ведь спрос на «черное золото» в мире существенно возрос.Трамп заявил:В значительной степени рост спроса и цен на нефть был вызван блокадой Ормузского пролива со стороны Ирана. И хотя, похоже, такой поворот событий оказался американцам на руку, они требуют от Тегерана не препятствовать судоходству в международных водах и снять энергетическую блокаду нефтедобывающих стран Персидского залива.При этом США нередко сами применяют подобный инструмент. Например, около месяца назад его задействовали в отношении Кубы. Когда к острову отправился российский танкер с нефтью, его легко смогли заставить изменить маршрут. Для этого оказалось достаточным срочно выпустить дополнение к санкционному документу американского Минфина, причем на тот момент судно уже двигалось к месту назначения. В результате Куба оказалась в числе стран, которым запретили совершать сделки с нефтью и нефтепродуктами из России, а танкер поменял конечный пункт маршрута.