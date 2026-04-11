Трамп: США ждут танкеры со всего мира, чтобы загрузить их «самой сладкой» нефтью

Соединенные Штаты ждут у себя нефтяные танкеры со всего мира, включая крупнейшие на планете, чтобы загрузить их «самой сладкой» нефтью. Сейчас ее у американцев больше, чем у двух других самых крупных мировых экспортеров углеводородов вместе взятых, к тому же она якобы более качественная.



Об этом заявил на своей странице в соцсети Truth Social Дональд Трамп.

Он написал:

Мы ждем вас.

При этом глава Белого дома пообещал организовать быструю обработку заказов. По его словам, к американским берегам уже устремилось громадное количество нефтетанкеров со всего мира, ведь спрос на «черное золото» в мире существенно возрос.

Трамп заявил:

Огромное количество совершенно пустых нефтяных танкеров, одних из крупнейших в мире, прямо сейчас направляются в Соединенные Штаты, чтобы загрузиться лучшей и самой «сладкой» нефтью (и газом!) в мире.

В значительной степени рост спроса и цен на нефть был вызван блокадой Ормузского пролива со стороны Ирана. И хотя, похоже, такой поворот событий оказался американцам на руку, они требуют от Тегерана не препятствовать судоходству в международных водах и снять энергетическую блокаду нефтедобывающих стран Персидского залива.

При этом США нередко сами применяют подобный инструмент. Например, около месяца назад его задействовали в отношении Кубы. Когда к острову отправился российский танкер с нефтью, его легко смогли заставить изменить маршрут. Для этого оказалось достаточным срочно выпустить дополнение к санкционному документу американского Минфина, причем на тот момент судно уже двигалось к месту назначения. В результате Куба оказалась в числе стран, которым запретили совершать сделки с нефтью и нефтепродуктами из России, а танкер поменял конечный пункт маршрута.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:06
    За молекулами свободы чой-то очереди не видать , может это всё таки простое барахло?
    1. ZovSailor
Сегодня, 17:50
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 17:50
      hi Языком звиздеть - не мешки ворочать.
      По рыжему педофилу коалиции Эпштейна из Фашингтона уже Интерпол скучает, как и ослы в предвкушении объявления импичмента.
      Кроме того найдутся добрые вежливые люди продолжить пиар предвыборной компании уже со вторым Ухом.
      angry
  2. ЗВЕРОБОЙ
Сегодня, 17:08
    ЗВЕРОБОЙ
    +3
    Сегодня, 17:08
    Друзья Трампа неплохо зарабатывают на кризисе, используя инсайдерскую информацию. Интересно, кто-то за это ответит в конечном итоге?
    1. carpenter
Сегодня, 17:14
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:14
      Да никто. Разве кто то на Западе позволит себе выступить против США.
      1. Овсиговец
Сегодня, 17:54
        Овсиговец
        0
        Сегодня, 17:54
        конечно ответят...точнее заплатят....все кто поедет за сладкой нефтью в штаты и ответит (заплатит)
    2. Reptiloid
Сегодня, 17:26
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 17:26
      Наверно и все его родственники тоже. Как иначе.
    3. Zoldat_A
Сегодня, 18:00
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 18:00
      Вроде бы, прошёл какой-то окрик, что негоже сотрудникам Белоо дома использовать служебную информацию...
      Но, когда дело касается денег, кто в Америке вспоминает, что деньги бывают чистыми и не очень? Для Америки "чистые деньги" это то, что можно непосредственно положить в карман, без налогов и откатов, а не то, что нефтью, кровью или дерьмом не пахнет. Если там официально узаконена коррупция под названием "лоббизм" настолько, что они с неё налоги платят, о какой борьбе с инсайдерством может идти речь?
      Да мы сегодня, за 35 лет насмотревшись на "прелести западной демократии", и сами-то - тоже хороши, когда дело касается друзей по детской спортивной секции или соседей по даче...
  3. cast iron
Сегодня, 17:09
    cast iron
    +4
    Сегодня, 17:09
    Эти рептилоиды-упыри точно все приехавшие на всю голову. Убили 150 детей за раз в школе и тут же про сладкую нефть. Не зря про них Ленин писал. На них клейма ставить негде. Упыри и вурдалаки. Убийцы детей.
    1. Евгений_Свириденко
Сегодня, 17:20
      Евгений_Свириденко
      0
      Сегодня, 17:20
      Ну не только убийцы... Они их и сексуально пользуют... На частных островах.
    2. Zoldat_A
Сегодня, 18:06
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 18:06
      Разве может на что-то повлиять смерть полутора сотен каких-то туземных школьниц, когда разговор заходит о вкусных и жирных нефтедолларах и благополучии Америки? И посерьёзнее преступления творили - и ничего...
  4. carpenter
Сегодня, 17:13
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:13
    Об этом заявил на своей странице в соцсети Truth Social Дональд Трамп.

    Он написал:

    Мы ждем вас.

    Но цены будут наши, американские, рынок наш и мы устанавливаем цены.
    "За что Европа боролась, на то и напоролась".
  5. tralflot1832
Сегодня, 17:15
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:15
    Чубайс в истерике " А что так можно было ?" добыча в США нефти в день 13,5 млн " бочек",потребление нефтепродуктов 21 млн " бочек" в день ."Свадьба в Малиновке " заиграла новыми красками - Я тебе нефтяных бумажных фьючерсов сколько угодно напечатаю!!!Максимус жги - за тобой уже выехали !!!
    1. Zoldat_A
Сегодня, 18:09
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 18:09
      Андрей, hi!
      good laughing laughing
      Представил, с каким выражением лица Попандопуло скажет слово "фьюююючерс".... laughing
  6. ddmitrij
Сегодня, 17:17
    ddmitrij
    0
    Сегодня, 17:17
    Трампу верить - себя не уважать. Он такого понаписал за последние дни, что история про очередь танкеров в США это процентов на 90 его больное воображение
  7. Младший рядовой
Сегодня, 17:23
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 17:23
    Все равно Ормуз остается заблокированным для недружественных стран. США не может заместить полимеры монархий Залива, а значит демократиям и их подсвинкам пояса надо затянуть потуже.
  8. alexputnik17
Сегодня, 17:29
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 17:29
    Дед не исправим. winked Амеровских судов, надо думать, и в Красном море не будет. Люди в тапках будут стараться.
    1. Zoldat_A
Сегодня, 18:14
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 18:14
      А им и не надо.
      Во-первых, они и раньше получали оттуда всего 1% всей нефти. А во-вторых - им не нужно нефть из Персидского залива возить. Достаточно её контролировать, то есть иметь свою устойчивую долю в прибыли. А под беспилотники и ракеты людей в тапках пусть другие лезут - Америка для этого постаралась.
  9. drags33
Сегодня, 17:30
    drags33
    +1
    Сегодня, 17:30
    Идиот... Это слишком короткий комментарий?
    1. Zoldat_A
Сегодня, 18:15
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 18:15
      Если добавить к этому слову определения "рыжий" и "американский" - то исчерпывающе полный.
  10. Gado Звание
    Gado
    0
    Сегодня, 17:35
    Этот уже не интересен. Ежедневные речи, призывы и прочие изявления становятся обыденностью и уже вызывают желание сказать старому маразматику, чтоб заткнулся наконец, причем навсегда.
  11. alexboguslavski
Сегодня, 17:44
    alexboguslavski
    -1
    Сегодня, 17:44
    «Сколько не говори „халва“ — во рту слаще не станет» — восточная пословица.
  12. tralflot1832
Сегодня, 17:59
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:59
    Трамп " Вот пуля просвистела и ага" ( с).Слава Богу жив ,я Бог.Максимус а не Дональд . Честно говоря я не думал ,что на тебя так подействует картина российского художника .Действительно российский художник портретист - монстр .