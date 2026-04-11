ВС Ирана заполучили американский авиационный комплекс РЭБ LAIRCM

ВС Ирана заполучили американский авиационный комплекс РЭБ LAIRCM

Армия США, которую президент Трамп именует не иначе как лучшей в мире, даже в союзе с Израилем терпит одно за другим фиаско на ближневосточном ТВД. Не успел американский президент похвастаться уничтожением всей ПВО Ирана, как следом американцы лишились нескольких самолетов и как минимум двух вертолетов. Теперь разведка США утверждает, что это, мол, Китай тайком через третьи страны снабжает ИРИ зенитными комплексами.

Об очередном трофее иранских военных сообщается в соцсетях. Пишут и даже прикладывают видео, что ВС Ирана заполучили комплекс РЭБ Large Aircraft Infrared Countermeasures (LAIRCM) индивидуальной защиты американского производства, который устанавливается на самолётах и тяжелых вертолетах.



Авиационный комплекс радиоэлектронной борьбы AN/AAQ-24 разработан и производится американской компанией Northrop Grumman. При обнаружении факта пуска ракеты комплекс автоматически определяет степень ее угрозы и осуществляет оптико-электронное подавление ЗУР. Он представляет собой лазерную систему инфракрасного противодействия, предназначенную для защиты крупных воздушных бортов, таких как военно-транспортные самолеты C-130 Hercules, C-17 Globemaster III и тяжёлый военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook.

Принцип функционирования данного комплекса РЭБ заключается в следующем: при обнаружении факта пуска ракеты он определяет степень ее угрозы и активирует систему противодействия на основе лазера для отслеживания и поражения ракеты. В состав комплекса LAIRCM входят 4 станции: предупреждения об облучении УФ-диапазона; сопровождения управляемой ракеты; оптико-электронного подавления и управления; устройства для обнаружения, сопровождения и постановки помех управляемой ракете с ИК ГСН. Количество поворотных турелей с оптоэлектронным оборудованием зависит от габаритных размеров и предназначения летательного аппарата.

По данным на 2023 год, LAIRCM был установлен на более чем 1500 самолётах более чем 80 различных типов по всему миру. Трофейный комплекс вполне пригодится для изучения, особенно, если он будет передан, например, Китаю.

С какого именно сбитого силами ПВО ВС Ирана летательного аппарата снят этот комплекс РЭБ, а фактически системы активной защиты от ракет-перехватчиков, не сообщается. Ранее иранские военные заявили, что сбили два транспортника C-130 Hercules ВВС США, задействованных в операции по спасению второго пилота сбитого истребителя F-15E. В свою очередь, Центральное командование США (CENTCOM) утверждает, что самолеты застряли в грязи и были уничтожены самими американцами. В обеих версиях много нестыковок, но как бы то ни было, самолеты потеряны.

Стоимость одного военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules зависит от модификации и может доходить до $100 млн. Портал Iran War Cost Tracker подсчитал, что с начала операции против Ирана до дня заключения перемирия (8 апреля) США потратили на ведение боевых действий более $42 млрд. Это почти в два раза больше, чем весь бюджет НАСА на 2026 финансовый год (24,4 млрд долларов), правда, без учета лунной миссии Artemis II, на которую было потрачено 93 миллиарда долларов. Но это в течение нескольких лет.

  Сибиряк 66
    Сибиряк 66
    0
    Сегодня, 17:21
    Нам передайте, наши спецы с удовольствием покопаются! Нам с амерами вместе еще биться и биться, и мы еще друг другу пригодимся..
    isv000
      isv000
      +1
      Сегодня, 17:34
      Цитата: Сибиряк 66
      Нам передайте, наши спецы с удовольствием покопаются!

      Был у меня сосед, добрый человек. В 2008-м, как начались события в Джорджии, попросил меня отвезти его в аэропорт. На вопрос куда так срочно улыбнулся и ответил: да путёвку горящую в санаторий дали, на Кавказ... feel
      Думаю, сейчас отдельная авиалиния для турыстов "на Восток" трудится, не покладая крыльев... wink
    FeHa3eIIaM
      FeHa3eIIaM
      0
      Сегодня, 17:52
      И что спецы там накопают? Основная ценность это не железяка, а алгоритмы и ПО.
    Овсиговец
      Овсиговец
      +1
      Сегодня, 17:53
      и мы покопаемся и китайцы наверняка......если персы дадут - будет царский подгон
  isv000
    isv000
    0
    Сегодня, 17:29
    Теперь разведка США утверждает, что это, мол, Китай тайком через третьи страны снабжает ИРИ зенитными комплексами.

    И что?! Матрасы внаглую толкают вооружения направо и налево, а чинцам нельзя? Мона и нуно!
  Nikolaevich I
    Nikolaevich I
    +1
    Сегодня, 17:30
    Америкосы в Иране ещё и бомбочку свою "инновационную" потеряли ! Персы ! Мужики! Кто нашёл ? Пару пузырей ставлю !
    isv000
      isv000
      0
      Сегодня, 17:38
      Цитата: Nikolaevich I
      Америкосы в Иране ещё и бомбочку свою "инновационную" потеряли ! Персы ! Мужики! Кто нашёл ? Пару пузырей ставлю !

      Аллах не велит в пузырь заглядывать! Насчёт пить из него не слышал... request
      Nikolaevich I
        Nikolaevich I
        0
        Сегодня, 18:01
        Цитата: isv000
        Аллах не велит в пузырь заглядывать!

        Всегда можно договориться ,если захотеть ! А чтобы договориться,надо встретиться ...персы,я и аллах ! 3-сторонняя встреча !Можно и названия поменять ! Как .кстати, "пузырь " по ...мммм...на эсперанто ? Вот и не пузырь уже !
  Igor K_2
    Igor K_2
    +1
    Сегодня, 17:35
    В Китай уйдёт однозначно. Вообще Китай упустил шикарную возможность обкатать кучу оборудования и технологий в СВО. По крайней мере ПВО и РЭБ.
  дон_Рэба
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 17:48
    Цитата: автор
    на основе лазера для отслеживания и поражения ракеты.

    Что за чушь?
    В LAIRCM нет поражающих элементов, кулемётов и боевых лазеров
    система активной защиты самолетов и вертолетов от ракет с инфракрасными (ИК) головками самонаведения, включая ПЗРК. Она автоматически обнаруживает, сопровождает и подавляет приёмный тракт гсн ракеты лазерным излучением
    Nikolaevich I
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 18:09
      Цитата: дон_Рэба
      В LAIRCM нет поражающих элементов

      Ну,слово"поражение" может применяться и в смысле "выведение из строя",которое может означать воздействие не поражающим элементом !
  Обычный
    Обычный
    0
    Сегодня, 17:51
    Пишут что какелы уже нарушили Пасхальное перемирие. В Новой Каховке Херсонской области. Ранен мирный житель.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:53
    Цитата: isv000
    сейчас отдельная авиалиния для турыстов "на Восток" трудится, не покладая крыльев...

    Полагаю, наших "волонтеров" там не мало сейчас скачет....
  Incvizitor
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 17:56
    Амерзоте БПЛА ещё попустили по полной.
  лесничий
    лесничий
    0
    Сегодня, 18:05
    И нашим спецам не мешало бы изучить данные приборы. Инфа всегда нужна.