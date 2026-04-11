Пакистан направил свой военный контингент в Саудовскую Аравию

Пакистан, который, как известно, является посредником в переговорах между США и Ираном, а также предоставивший площадку для встреч представителей Тегерана и Вашингтона, направил свой военный контингент в Саудовскую Аравию.

В рамках оборонного соглашения, заключённого ранее между Исламабадом, пакистанская военная техника прибыла на авиабазу короля Абдулазиза в регионе Эш-Шаркия в Саудовской Аравии. По данным саудовского Минобороны, в королевство прибыли истребители и самолёты обеспечения, принадлежащие ВВС Пакистана. Кроме того, по некоторым данным, в Саудовскую Аравию прибыло подразделение армии Пакистана, оснащенное системами ПВО. Западная пресса пишет, что пакистанцы вооружены китайскими HQ-19, что «позволит собирать данные об американской и израильской авиации». Этот шаг Исламабада был предпринят в рамках соглашения о совместной обороне, подписанного Саудовской Аравией и Пакистаном несколько месяцев назад.

В то же время минувшей ночью на авиабазу «Принц-Султан» в Саудовской Аравии прибыл седьмой американский самолёт-ретранслятор Bombardier E-11A BACN, позывной BLKWF01, бортовой номер 24-9049. Там уже базируются однотипные самолёты с бортовыми номерами N770AG, 21-9045, 22-9046, 22-9047, 12-9506 и 23-9048.

Между тем операция США и Израиля против Ирана привела к тому, что атаки ракетами и беспилотниками снизили мощность добычи нефти в Саудовской Аравии примерно на 600 тысяч баррелей в день, одновременно с этим ключевой трубопровод королевства потерял около 700 тысяч баррелей в сутки пропускной способности. Боевые действия в регионе нанесли саудовской инфраструктуре самый значительный физический ущерб за последние годы.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Сегодня, 17:59
    Был момент когда Израиль бомбил Иран и грозил им ядерным ударом - тогда Пакистан пригрозил Израилю ответным ударом яо если ... а вот теперь все наоборот - Пакистан в открытую встал на сторону Израиля ведь он теперь будет прикрывать базу США ...
    1. poquello Звание
      Сегодня, 18:06
      Цитата: Андрей Малащенков
      он теперь будет прикрывать базу США

      "в рамках соглашения о совместной обороне, подписанного Саудовской Аравией и Пакистаном несколько месяцев назад" прямо таки написано "базу США"?
  2. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 18:01
    Дружба с амерами она такая. Всегда у стран, друживших с амерами от дружбы были результаты. У нас тоже.... crying
    1. alexboguslavski Звание
      Сегодня, 18:07
      Отрицательный результат - тоже результат (с)

      ЗЫ. Путину эта поговорка не нравится. smile
  3. ЗВЕРОБОЙ Звание
    Сегодня, 18:01
    Интересная ситуация. Сомневаюсь, что Паки будут воевать с Ираном за США иИзраиль, с другой стороны их соглашение с Саудитами не позволяет остаться в стороне. Ну значит остальным монархиям залива повезло чуть меньше.
    Китай реально будет получать разведданные «из первых рук».
  4. isv000 Звание
    Сегодня, 18:04
    Вот это поворот! Я так и не понял - кто на ком стоял?! belay Паки от кого будут защищать саудитов? От Израиля с США или от Ирана?
  5. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 18:05
    Про переговоры Иран-США можно говорить в прошедшем времени.
  6. Младший рядовой Звание
    Сегодня, 18:09
    Сюжет начинает очень лихо закручиваться. По другому и не могло быть, учитывая сколько денег на карту поставлено. Неужели США нашли чужие ручки? А Пакистан без "консультаций" с Китаем в такие разборки не полезет. Ничего не понимаю.
  7. 16112014nk Звание
    Сегодня, 18:09
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Паки будут воевать

    Паки, паки, иже херувимы... © laughing
  8. Vladlous Звание
    Сегодня, 18:10
    Пока это больше похоже на успех Китая. Он, если можно так выразиться, через своего союзника Пакистан заехал на амеркианскую стратегическую территорию - в Саудовскую Араваию. Понимают ли это в Вашингтоне? Вероятно, понимают - это более чем очевидно. Почему на это пошли? А вот тут возможны варианты.

    Вариант первый. Имитация уступки. США и Израиль могут готовить продолжение конфликта и на переговоры пошли из тактических соображений. А какие же переговоры без обмана? Вот и решили убедить Китай, что он что-то контролдирует. Ведь в случае большого конфликта все эти пакестано-китайские военные поделки будут там просто статистами.

    Вариант второй. США таким образом негласно признали своё поражение. Если это так, то для Израиля натсупают невесёлые времена.

    Вариант третий. Ловушка для Китая. Его заманивают в сложную игру, цель которой - заставит забыть о Тайване и начать более активно действовать на Ближнем Востоке.

    Вариант четвёртый. Все стороны полагают, что перехитрили друг друга. Идёт повсеместное накопление ресурсов, подготовка к новой войне. Все понимают, что переговроры - это ширма для наращивания сил, потому как текущая ситуация никого не устраивает. Это самый мрачный вариант. Он грозит грандиозной войной.

    Поживём увидим.
  9. ТермиНахТер Звание
    Сегодня, 18:10
    Дискотека продолжается))) неизвестное судно США, под "шумок" переговоров попыталось покинуть Залив. Персы в корне пресекли эти потуги, матрасника предупредили, чтобы "заворачивал оглобли", иначе будет атакован в течении 30 мин. Последствия пока не известны.