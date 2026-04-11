Разработанный в Китае кристалл позволит субмаринам и ракетам действовать без GPS

Команда исследователей из университета Синьцзяна (Китай) разработала новый нелинейно-оптический кристалл, который решает одну из ключевых технических проблем — генерацию интенсивного узкополосного ультрафиолета в вакууме. Этот свет требуется для возбуждения низкоэнергетического ядерного перехода в изомере тория-229, который считается идеальной основой для будущих сверхточных ядерных часов.

Такие часы, как считается, обеспечат точность на порядки выше современных атомных (цезиевых или стронциевых), с гораздо меньшей чувствительностью к внешним помехам (температура, магнитные поля, вибрации, иные факторы).

Спектр использования перспективных ядерных ториевых часов на основе нелинейно-оптического кристалла широк.

Как пишет китайская пресса, такие часы будут крайне актуальны на космических кораблях, подводных лодках и в целом ряде наукоёмких отраслей. При наличии часов на основе указанной выше технологии появляется возможность навигации без привычного варианта GPS.

Китайские учёные:

Фторированное боратное соединение может довести лазерный свет до рекордной длины волны в 145,2 нанометра. Эта длина волны подходяще мала по своей величине для удовлетворения ключевого требования к сверхточным портативным часам, разрабатываемым в США, Китае и других странах.

Полученный результат превзошёл предыдущие показатели, установленные фторборатом калия-бериллия — кристаллом, разработанным в 1990-х годах, который долгое время доминировал в этой области, но может достигать 150 нм — чего не достаточно в сравнении с целевым значением в 148,3 нм, необходимым для таких часов.

То есть, создание нового кристалла становится, по сути, первым за 30 лет шагом вперёд в данной области.

Исследования проводятся под руководством профессора Пан Шили из лаборатории физики и химии Синьцзянского технологического университета.

Для справки: ядерные часы отсчитывают время, используя колебания внутри атомного ядра, а не электроны, используемые в атомных часах. Поскольку ядро гораздо меньше подвержено влиянию окружающей среды, ядерные часы могут обеспечить гораздо более высокую точность, позволяя осуществлять навигацию в местах, где не работает система глобального позиционирования (GPS), например, в дальнем космосе или под водой.

Как и другие передовые часы, они используют атомы тория, лазер для их исследования и детектор для считывания сигнала. Но для того чтобы «заставить» ядро работать, лазер должен быть настроен на очень специфическую длину волны (она указана выше), а время реакции определяется частотой его ответов.

Навигация без GPS с их помощью – дело недалёкого будущего, когда ядерные часы могут служить автономными высокоточными хронометрами, например, для ракет стратегического класса, что выведет военные технологии на абсолютно новый уровень.
  Дилетант
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 18:42
    Китайские субмарины и ракеты и без кристалла обходятся без GPS. Потому что используют собственную систему Бейдоу. fellow
    ANB
      ANB
      +5
      Сегодня, 18:54
      . ракеты

      1. Наши ракеты (стратегические) вообще не используют спутниковую навигацию. Так как с большой вероятностью её уже не будет. Работает астрокоррекция.
      2. ПЛ может использовать спутники только под перескопом. Под водой сигнал не проходит.
      3. Сверх точные часы не помогут точной навигации под водой сами по себе. Течения. Всё равно придётся переодически определять место. Вот для определения долготы по звёздам нужен точный хронограф. Но всплывать всё равно придётся.
      alexboguslavski
        alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 19:27
        2. ПЛ может использовать спутники только под перескопом. Под водой сигнал не проходит.

        Перископ

        Я служил срочную на ДЭПЛ еще 641 проекта, а это 1971-74 гг.

        И как это мы умудрялись в те мохнатые времена иметь связь на СНЧ (СДВ) на глубине до 100 метров? Загадка природы laughing

        Судя по категоричности утверждений, вы как минимум выпускник ВВМУПП им. Ленинского комсомола.
        Melior
          Melior
          +1
          Сегодня, 19:33
          В подводном положении ПЛ связываются на сверхдлинных волнах, но со спутниками можно связываться только на УКВ и более коротких, так как все, что длиннее, отражаются от ионосферы. laughing
  olbop
    olbop
    0
    Сегодня, 19:23
    Без ГПС и вообще без ГНСС подлодки в подводном положении используют уже много лет инерциальную навигацию. И точность часов (времени) тут дело второстепенной важности.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 19:23
    Миеллофон?
  Cympak
    Cympak
    0
    Сегодня, 19:38
    Я не понял, как ядерные часы могут заменить систему спутниковой навигации.
    Система gps - это фактически атомные часы, расположенные на геостационарной орбите и постоянно передающие время с уникальной модуляцией.
  Ingvar7401
    Ingvar7401
    0
    Сегодня, 20:10
    Поздравляю Китайскую науку, без сверхэффективных манагеров, которые не знают, что на их заводе производится