Иран пригрозил атаковать направляющийся в Ормузский пролив эсминец ВМС США

Вооруженные силы Ирана отслеживают передвижение эсминца ВМС США, который покинул порт Фуджейра, после чего направился в сторону Ормузского пролива. В Тегеране предупредили, что если американский корабль продолжит следовать таким курсом, то будет атакован. Кроме того, этот инцидент неизбежно отразится и на ходе американо-иранских переговоров, которые идут в Исламабаде.

Незадолго до этого американский эсминец USS Michael Murphy вышел из режима радиомолчания и со скоростью 20 узлов взял курс на Ормузский пролив. Данные MarineTraffic и VesselFinder зафиксировали его сигнал AIS впервые с момента начала перемирия между США и Ираном. После этого Иран через пакистанских посредников предупредил своих визави, что любой несогласованный с КСИР проход через Ормузский пролив будет расценен как нарушение режима прекращения огня. Из-за решительной реакции иранских сил и предупреждений, переданных делегацией в Пакистане, американский эсминец прекратил движение в Ормузском проливе и развернулся обратно.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о намерении немедленно приступить к разминированию Ормузского пролива, так как у других стран не хватает для этого смелости и воли. Американский президент считает, что, разминировав пролив, США окажут услугу другим странам, включая КНР, Японию и Францию.

Как известно, в настоящее время пролив формально открыт, но фактически остается заблокированным. Несмотря на то, что в Персидском заливе скопилось более 800 судов, Иран по-прежнему разрешает пройти через Ормуз только избранным — Китаю, России, Индии, Пакистану и Ираку.
  1. Аркадий007 Звание
    Сегодня, 18:37
    Решительные действия Ирана вызывают только уважение.
  2. ТермиНахТер Звание
    Сегодня, 18:40
    Информация, пока что очень противоречивая. По данным из иранских источников, судно США пыталось покинуть Залив, но его завернули обратно.
    1. ТермиНахТер Звание
      Сегодня, 18:43
      З. Ы. Примерно выглядит так, но очень непонятно. DDG 112, это упоминаемый "Майкл Мерфи", но как-то далеко он зашел.
  3. isv000 Звание
    Сегодня, 18:41
    Иран по-прежнему разрешает пройти через Ормуз только избранным — Китаю, России, Индии, Пакистану и Ираку.

    За корабли Ирака беспокойство: как бы не оказались там грузы для янки...
  4. мазута Звание
    Сегодня, 18:44
    Вот это "стальные яйца"в действии.Заметили,предупредили,развернули...Одной большой северной стране таких не хватает.
  5. Младший рядовой Звание
    Сегодня, 18:45
    Обычно персы не предупреждают, а просто молча стреляют, по мужски. А если предупредили, минимум три ПКР эсминец схватит. Да и торпеды запускать в узких проливах одно удовольствие.
  6. Михаил Нашарашев Звание
    Сегодня, 19:05
    матрасники иранцев в любом случае обманут как и нас
  7. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 19:06
    Не авианосец. но тоже неплохо будет, если эта посудина в дальнейшем будет искусственным рифом.

    Видал я такие на Палау. Красивое зрелище.
  8. Виктор Ленинградец Звание
    Сегодня, 19:17
    Обделались по-полной!
    Как говориться: увяз коготок - всей птичке пропасть. Струсили америкосы, теперь и репарации выплатят, и санкции снимут и базы уберут. Спалил Америку Рыжий Псих.
    1. мазута Звание
      Сегодня, 19:30
      При всем уважении,думаю это не финал увы этой трагедии и битвы.
  9. Николай А. Шадов Звание
    Сегодня, 19:26
    Коллеги, прошла информация о том, что какие-то американские корыта таки просочились через пролив:
    https://dzen.ru/a/adpdTEkEhEoyypAK
    Кто-нибудь в курсе, фейк ли это?
    1. alexboguslavski Звание
      Сегодня, 19:38
      Туда, или обратно?
    2. Андрей Малащенков Звание
      Сегодня, 20:03
      Единственный источник

      Несколько кораблей Военно-морских сил США пересекли Ормузский пролив. Об этом в социальной сети X написал репортер издания Axios Барака Равид.

      То есть на заборе написал что то какой то репортер и все подхватили эту "новость"
      1. Николай А. Шадов Звание
        Сегодня, 20:18
        Андрей, согласен с Вами, похоже на "утку". Тегеран, насколько мне известно, эту информацию опровергает. Правда, Фредович, в свою очередь, важно надувает щеки и многозначительно гудит что-то про грядущее разминирование пролива.
  10. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 19:37
    Американский эсминец безуспешно попытался пройти через Ормузский пролив

    Военный корабль США попытался пройти в сторону Ормузского канала, но был предупрежден, что будет атакован, и повернул назад.

    Очко, оно не железное. Испытываю некоторую зависть.
  11. Александр Елизаров
    Сегодня, 19:59
    Несколько американских боевых кораблей в субботу успешно прошли Ормузский пролив.

    Несколько американских боевых кораблей в субботу успешно прошли Ормузский пролив.