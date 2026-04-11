. Иран пригрозил атаковать направляющийся в Ормузский пролив эсминец ВМС США

Вооруженные силы Ирана отслеживают передвижение эсминца ВМС США, который покинул порт Фуджейра, после чего направился в сторону Ормузского пролива. В Тегеране предупредили, что если американский корабль продолжит следовать таким курсом, то будет атакован. Кроме того, этот инцидент неизбежно отразится и на ходе американо-иранских переговоров, которые идут в Исламабаде.Незадолго до этого американский эсминец USS Michael Murphy вышел из режима радиомолчания и со скоростью 20 узлов взял курс на Ормузский пролив. Данные MarineTraffic и VesselFinder зафиксировали его сигнал AIS впервые с момента начала перемирия между США и Ираном. После этого Иран через пакистанских посредников предупредил своих визави, что любой несогласованный с КСИР проход через Ормузский пролив будет расценен как нарушение режима прекращения огня. Из-за решительной реакции иранских сил и предупреждений, переданных делегацией в Пакистане, американский эсминец прекратил движение в Ормузском проливе и развернулся обратно.В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о намерении немедленно приступить к разминированию Ормузского пролива, так как у других стран не хватает для этого смелости и воли. Американский президент считает, что, разминировав пролив, США окажут услугу другим странам, включая КНР, Японию и Францию.Как известно, в настоящее время пролив формально открыт, но фактически остается заблокированным. Несмотря на то, что в Персидском заливе скопилось более 800 судов, Иран по-прежнему разрешает пройти через Ормуз только избранным — Китаю, России, Индии, Пакистану и Ираку.

