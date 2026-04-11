Украинские военные уже нарушили перемирие, ударив по Новой Каховке

Накануне светлого праздника Пасхи украинские военные уже нарушили перемирие, ударив по Новой Каховке в Херсонской области. Их беспилотники, применив сбросы, повредили частный дом и три автомобиля. Кроме того, пострадал один местный житель.



Об этом в 16.33 сообщил в своем канале в мессенджере MAX временно исполняющий обязанности главы администрации Новой Каховки Владимир Оганесов.

Он добавил, что также были обнаружены три дрона противника с неразорвавшимися боеприпасами.

Позже чиновник напомнил жителям о мерах безопасности, которые следует соблюдать завтра вол время празднования Пасхи, когда верующие традиционно массово приходят в храмы. Он попросил граждан, учитывая обстановку, проявить ответственность и благоразумие.

Перед посещением храма, считает Оганесов, следует оценить риски для жизни и здоровья для себя и своих родных, так как враг вполне способен воспользоваться ситуацией и нанести удар по массовому скоплению людей. Глава администрации не стал ничего запрещать, но настоятельно рекомендует задуматься о том, чтобы помолиться дома, а не идти на службу в храм, подвергая опасности себя и свои семьи, в том числе детей и пожилых родственников.

Те же, кто решил посетить праздничное богослужение, должны соблюдать правила безопасности и не игнорировать тревожные сигналы.

Собственно, вряд ли стоит полагаться на то, что ВСУ станут строго соблюдать режим прекращения огня. Еще до начала СВО жители Донбасса получили богатый опыт заключения с Киевом перемирий – пасхальных, новогодних, хлебных, школьных и многих других. И почти все они проходили одинаково, сопровождаясь многочисленными нарушениями со стороны украинских военных.
    alexboguslavski
    Сегодня, 18:45
    А вы чего, захотели от свиней порядочности? К тому же, свою новоявленную пасху они уже отметили.
      ЗВЕРОБОЙ
      Сегодня, 18:49
      Цитата: alexboguslavski
      А вы чего, захотели от свиней порядочности? .

      А собственно именно «мы» какое-то отношение к принятию решения о перемирии имеем? Может лучше честно напишите не «вы» хотели а «он» хотел?
        alexboguslavski
        Сегодня, 18:57
        Имеем. появилась возможность вытащить нах 300-х. Увы, 200-х не вытаскивают, его не воскресить, а список 200-х пополнить - запросто.
          Татьяна
          Сегодня, 19:24
          Кто бы из простых россиян в этом сомневался, что именно так и будет!
          И что при этом заставляет руководство России во время СВО продолжать наступать на одни и те же грабли? Вот в чём вопрос.
      Александр 3
      Сегодня, 20:02
      Исчадие ада с бандерой не может по другому,это сатанисты.Всех сатанистов в ад.Напрасно у нас отменили смертную казнь.
    Аркадий007
    Сегодня, 18:46
    Иран бы уже ответил, а не обсуждал формы ответа.
    kebeskin
    Сегодня, 18:46
    Кто бы сомневался что так и будет.
    rocket757
    Сегодня, 18:48
    Это ещё мягко сказано... если по правде, договариваться с нелюдями, не стоит, совсем... soldier
    Иван Васильевич 282
    Сегодня, 18:49
    Так называемое "перемирие" это чистейшей воды лицемерие всех кто его "поддерживает".
    Это просто технически невозможно, на день, всей армии стать на паузу.
    Какие то подразделения штурмуют, им что, на паузу стать?
    Какие то подразделения тупо не имеют связи и не в курсе про "перемирие".
      Vitaly_pvo
      Сегодня, 19:09
      Цитата: Иван Васильевич 282
      чистейшей воды лицемерие всех кто его "поддерживает".
      Понятно, что даже без выстрелов идет накопление боеприпасов, инженерная подготовка, проводится передислокация и маневры, разведка и т.д . 90% действий войск не требует выстрелов в сторону врага. Поэтому такое перемирие скорее формальность, а не лицемерие.
    Младший рядовой
    Сегодня, 18:52
    Все переговоры с перемириями могут быть только одни - полная капитуляция.
    g_ae
    Сегодня, 18:54
    Не поддаваться на провокации! Наоборот надо ответить асимметрично. Например продлить перемирие на неделю. А там... С великих геостратегов станется.
      Zoldat_A
      Сегодня, 19:15
      Цитата: g_ae
      Не поддаваться на провокации! Наоборот надо ответить асимметрично. Например продлить перемирие на неделю. А там... С великих геостратегов станется.

      Ставьте смайлики - многие люди не проходили в школе слово "сарказм", а потому и "минусов" понаставили. Всё приняли всерьёз.
    Пленник
    Сегодня, 18:54
    Кто бы сомневался. Бандерва пляшет под англичан, холопы со своими хотелками никого не интересуют.
    alexboguslavski
    Сегодня, 19:16
    Ну если быть воцерковленными, то можно вспомнить, какие кары небесные обрушил на Содом и Гоморру, согласно Ветхому Завету.

    Согласно Ветхому Завету (книга Бытия, глава 19), Бог обрушил на Содом и Гоморру дождь из серы и огня с неба. В тексте говорится: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли».


    Судя по тексту, у Бога было ЯО. У нас тоже оно есть. Может пора, пока можно только по Украине, в дальнейшем будет только по НАТО, а это же другой расклад.
    Андрей Николаевич
    Сегодня, 19:29
    Как у классика: "не верь хАхлу и ляху.." Лишний раз, подтверждается..
    Артур Грудинин
    Сегодня, 19:30
    Всё перемирие закончилось. Начинаем весенне-летнее наступление.
    tralmaster
    Сегодня, 19:46
    Сатана пасху не приемлет. Какие сним договоры о перемирии.
    север 2
    Сегодня, 19:50
    кстати , а сколько личного состава и военной техники Украина может перебросит к ЛБС за эти фактически двое суток , если он знают , что ни их тылы ни логистику к ЛБС россияне за это время поражать не смеют ?
    А сколько БПЛА за это время они свободно могут подготовить , что бы по истечении этого "перемирия" уже , например в понедельник , роем-залпом запустить по городам России ???
    Див Дивыч
    Сегодня, 19:59
    А тем временем по гос телевидению идет реклама, купите американскую шапочку для кулича доктор бейкерс...

      Див Дивыч
      Сегодня, 20:05
      Оказалось доктор бейкерс производят в РФ, а по названию и не скажешь.
      Назвали бы русскими словами.
      кот Краш
      Сегодня, 20:10
      По-другому, мы с ними, а они против нас?
        Див Дивыч
        Сегодня, 20:18
        Всё сложно. Оказалось доктор бейкерс, это филиал немецкой фирмы, который после начала войны стал российским и сменил название. Он как бы наш, но звучит как иностранная фирма.
    16112014nk
    Сегодня, 20:04
    Только наивный и недалёкий умом может надеяться на исполнении врагом нарушавшего ранее неоднократно перемирия.
    Лиза Кернер-Тимошенко
    Сегодня, 20:05
    Раз они продолжают с военными действиями, значит имм надо дать доброкачественный ответ, но....в русском генштабе сидят доообрые дядьки lol
    alexboguslavski
    Сегодня, 20:10
    Противник пытался атаковать дронами космодром Плесецк, когда оттуда запускали спутники широкополосного доступа в интернет.
    alexboguslavski
    Сегодня, 20:13
    Сегодня вражеский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове. По предварительной информации, пострадали трое человек, среди них — годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы. Подлый удар врага произошел после 16 часов.

    Пострадали также мать ребенка и мирный житель, их госпитализировали.
    alexboguslavski
    Сегодня, 20:16
    С нескольких направлений наши пацаны отписались.

    В целом молчит и стволка, и РСЗО. Стрельбы также не слышно.

    Почти над самой головой в некоторых местах летают «глаза» противника. Несколько «Мавиков» нагло летают над головами, отсматривая ситуацию на передке.

    Сбивать разрешений нет.