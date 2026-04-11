Украинские военные уже нарушили перемирие, ударив по Новой Каховке
Накануне светлого праздника Пасхи украинские военные уже нарушили перемирие, ударив по Новой Каховке в Херсонской области. Их беспилотники, применив сбросы, повредили частный дом и три автомобиля. Кроме того, пострадал один местный житель.
Об этом в 16.33 сообщил в своем канале в мессенджере MAX временно исполняющий обязанности главы администрации Новой Каховки Владимир Оганесов.
Он добавил, что также были обнаружены три дрона противника с неразорвавшимися боеприпасами.
Позже чиновник напомнил жителям о мерах безопасности, которые следует соблюдать завтра вол время празднования Пасхи, когда верующие традиционно массово приходят в храмы. Он попросил граждан, учитывая обстановку, проявить ответственность и благоразумие.
Перед посещением храма, считает Оганесов, следует оценить риски для жизни и здоровья для себя и своих родных, так как враг вполне способен воспользоваться ситуацией и нанести удар по массовому скоплению людей. Глава администрации не стал ничего запрещать, но настоятельно рекомендует задуматься о том, чтобы помолиться дома, а не идти на службу в храм, подвергая опасности себя и свои семьи, в том числе детей и пожилых родственников.
Те же, кто решил посетить праздничное богослужение, должны соблюдать правила безопасности и не игнорировать тревожные сигналы.
Собственно, вряд ли стоит полагаться на то, что ВСУ станут строго соблюдать режим прекращения огня. Еще до начала СВО жители Донбасса получили богатый опыт заключения с Киевом перемирий – пасхальных, новогодних, хлебных, школьных и многих других. И почти все они проходили одинаково, сопровождаясь многочисленными нарушениями со стороны украинских военных.
