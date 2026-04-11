В ответ на удары по энергообъектам Иран может «выключить свет» в Израиле

В случае, если переговоры в Исламабаде зайдут в тупик, а Израиль и США возобновят удары по Ирану, как предупреждал Трамп, в том числе по энергетическим объектам, то ИРИ в ответ может буквально «выключить свет» в Израиле, да и во всем регионе. В силу ряда причин, сделать это вполне возможно.

Еще накануне перемирия иранский высокопоставленный источник предупредил: возможная атака США на энергетические объекты Ирана может привести к масштабным последствиям для всего региона. В разговоре с агентством Reuters он заявил, что в таком случае «весь регион, включая Саудовскую Аравию, полностью погрузится во тьму».

Ранее журналист The Jerusalem Post Амитай Штейн, ссылаясь на источник, сообщил, что Иран уже получил список, якобы от России (ну а откуда еще — автор), из 55 ключевых объектов энергетической инфраструктуры Израиля. По этим данным, речь идет о стратегическом шаге, который может позволить Ирану нанести точечные ракетные удары по системе электроснабжения страны.

Помимо того, что Израиль достаточно небольшое государство по площади, его энергосистема локализована внутри страны на 100% и не имеет возможности в случае необходимости импортировать электроэнергию из соседних стран. В числе целей, которые ВС Ирана могут атаковать в Израиле, — одна из центральных теплоэлектростанций «Орот Рабин». Ее мощность составляет 2590 МВт, ТЭС обеспечивает до четверти всей генерации электроэнергии в стране.

Удар по ней и другим объектам генерации, включая вторую крупную ТЭС «Рутенберг» (мощность 2250 МВт) способны вызвать цепную реакцию и серьезно нарушить работу всей энергосистемы страны. Даже повреждение ограниченного числа энергообъектов может привести к масштабным сбоям.



По оценкам специалистов, подобный сценарий чреват длительными отключениями электричества, сложными техническими сбоями и трудностями при восстановлении системы. То, что раньше считалось преимуществом — независимость энергосистемы, — в условиях конфликта превращается в уязвимость.

Израильский предприниматель, сооснователь и исполнительный директор совета директоров компании «Хеврат Ха-Хашмаль» (Enlight Renewable Energy, IEC) на энергетической конференции в Эйлате еще в январе нынешнего года он отметил, что достаточно одной волны ударов, чтобы вывести из строя значительную часть электроэнергетики Израиля. Когда 10 электростанций дают более 50% энергии, это не устойчивость — это слабое место.

Ситуация усугубляется тем, что система ПВО ЦАХАЛ серьезно истощена в ходе отражения иранских атак. Причем до последнего времени ВС Ирана использовали в основном ракеты и дроны предыдущих модификаций, более современные и мощные средства поражения припасены на потом. Их массированное задействование в атаках на Израиль, целями которых станут расположенные достаточно компактно энергетические объекты, неминуемо приведут к разрушениям, даже если силам ПВО удастся сбить большинство ракет и дронов.
  1. Младший рядовой
    Сегодня, 18:50
    Вот выключат свет и воду в кране. Верю персам.
  2. poquello
    Сегодня, 18:50
    конец света
    слишком короткий
    1. Виктор Чужой
      Сегодня, 19:12
      Причем может быть в трех вариантах от минимума до максимума в нынешнее время. Это если коротко считать.
  3. rocket757
    Сегодня, 18:53
    Энергетика... как раз то, что всегда будет уязвимым, а последствия её разрушения, самыми серьёзными...
  4. isv000
    Сегодня, 18:53
    Что-то мне подсказывает что завирусили персов. Ведь хорошо начали: выбили НПЗ, канашку в Тель-Авиве, лупанули было рядом с опреснителями... Надо продолжать, точнее и кучнее. Тем более что сами еврейцы про перемирие не, не слыхали...
  5. Vladlous
    Сегодня, 18:58
    Думаю, что в случае обострения, а оно произойдёт, если переговоры будут сорваны, никто не будет просто вырубать электричество. Судя по хараткеру войны на Ближнем Востоке - это война за право на существоавние, в первую очередь в исполнении Ирана. Если переговоры сорвутся - это будет означать лишь одно: Израиль и США перебросили достаточное количество сил и средств для продолжения конфликта.

    Причём, я почти уверен, что так и будет. Изриаль и США пытаются перехитрить Иран, застаивть его поверить в победу, но на саммом деле готовятся к новой фазе войны. Могут быть грандиозные провокации. И потом: не просто так на Ближний Восток, судя по данным сайта flightradar24, летят целые эшелоны американских военно-транспортных самолётов.

    В отличии от войны на Украине, где бьются две родственные страны - конфликт на Ближнем Востоке - это столкновение разных народов и культур, а такие войны всегда гораздо более жестоки и кровавы, чем даже та, что сейчас идёт на Украине.

    Поэтому удары по энергетике будут, но это будет на самое страшное. Дмуаю, что, если эта война получит продолжение, стираться будут целые города и регионы. И это не апокаллепсические образы, а реальность. Ирану нечего терять.

    Китай и Пакистан преследуют свои интересы. Но насколько они могут удержать Иран от продолжения войны? Думаю, что ровно настолько, насколько это может сделать Трамп в отношении Нетаньяху. То есть не смогут. Или не захотят. Тем более, что у нашей страны тоже есть интерес в продолжении этой войны.
    1. Монтесума
      Сегодня, 19:18
      Цитата: Vladlous
      Изриаль и США пытаются перехитрить Иран, застаивть его поверить в победу

      Попытка не пройдёт, Иран давно уже понял сущность "мирной дипломатии" Израиля и США. Наверняка все ВС Ирана находятся в полной боевой готовности и отслеживают перемещения противника, правильно учитывая вполне реальный провал переговоров.
    2. Себенза
      Сегодня, 19:33
      "есть интерес в продолжении этой войны." Интерес с войнух у тех кто на них наживает, и состояние их растёт по обеим сторонам океанов.
  6. Сергей Викторович Королев
    Сегодня, 19:03
    Давно пора перейти от разговоров к действиям.
  7. alexputnik17
    Сегодня, 19:07
    Давно пора израильтян в Средневековье погрузить.
    Даешь, назад к истокам!
  8. Aken
    Сегодня, 19:11
    И чего, спрашивается, ждут?
    1. Сила России
      Сегодня, 20:08
      Просто персы приберегли эту дубину на крайний случай!
  9. Юн Клоб
    Сегодня, 19:29
    Как там Пугачева с Галкиным? Сражаются за новую родину или опять побежали очередную искать?
    1. Aken
      Aken
      0
      Сегодня, 19:37
      Там разыгрывается жуткая трагедия. Галкин бросил старушку помирать в одиночестве и со всем кагалом свалил в мирную страну.
      Почему, спросите, бросил? Потому что понял - следом за Пугачёвой идёт война. А он мечтает о тишине и спокойствии.
  10. Андрей Николаевич
    Сегодня, 19:31
    Представляю себе, разочарование политиков стран Персидского залива, пустивших американские базы, на свою территорию. Называется "Вот ведь, влипли!"
  11. Andobor
    Сегодня, 19:48
    Может, но не выключили, а что им мешает? Это жи не брацкий народ.
    Болтать и выключать, - вещи разные.
  12. Сила России
    Сегодня, 20:06
    Давно пора отправить жидов в каменный век! Так держать, персы!
  13. Ingvar7401
    Сегодня, 20:08
    Может, но не выключает?