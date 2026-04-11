В ответ на удары по энергообъектам Иран может «выключить свет» в Израиле
В случае, если переговоры в Исламабаде зайдут в тупик, а Израиль и США возобновят удары по Ирану, как предупреждал Трамп, в том числе по энергетическим объектам, то ИРИ в ответ может буквально «выключить свет» в Израиле, да и во всем регионе. В силу ряда причин, сделать это вполне возможно.
Еще накануне перемирия иранский высокопоставленный источник предупредил: возможная атака США на энергетические объекты Ирана может привести к масштабным последствиям для всего региона. В разговоре с агентством Reuters он заявил, что в таком случае «весь регион, включая Саудовскую Аравию, полностью погрузится во тьму».
Ранее журналист The Jerusalem Post Амитай Штейн, ссылаясь на источник, сообщил, что Иран уже получил список, якобы от России (ну а откуда еще — автор), из 55 ключевых объектов энергетической инфраструктуры Израиля. По этим данным, речь идет о стратегическом шаге, который может позволить Ирану нанести точечные ракетные удары по системе электроснабжения страны.
Помимо того, что Израиль достаточно небольшое государство по площади, его энергосистема локализована внутри страны на 100% и не имеет возможности в случае необходимости импортировать электроэнергию из соседних стран. В числе целей, которые ВС Ирана могут атаковать в Израиле, — одна из центральных теплоэлектростанций «Орот Рабин». Ее мощность составляет 2590 МВт, ТЭС обеспечивает до четверти всей генерации электроэнергии в стране.
Удар по ней и другим объектам генерации, включая вторую крупную ТЭС «Рутенберг» (мощность 2250 МВт) способны вызвать цепную реакцию и серьезно нарушить работу всей энергосистемы страны. Даже повреждение ограниченного числа энергообъектов может привести к масштабным сбоям.
По оценкам специалистов, подобный сценарий чреват длительными отключениями электричества, сложными техническими сбоями и трудностями при восстановлении системы. То, что раньше считалось преимуществом — независимость энергосистемы, — в условиях конфликта превращается в уязвимость.
Израильский предприниматель, сооснователь и исполнительный директор совета директоров компании «Хеврат Ха-Хашмаль» (Enlight Renewable Energy, IEC) на энергетической конференции в Эйлате еще в январе нынешнего года он отметил, что достаточно одной волны ударов, чтобы вывести из строя значительную часть электроэнергетики Израиля. Когда 10 электростанций дают более 50% энергии, это не устойчивость — это слабое место.
Ситуация усугубляется тем, что система ПВО ЦАХАЛ серьезно истощена в ходе отражения иранских атак. Причем до последнего времени ВС Ирана использовали в основном ракеты и дроны предыдущих модификаций, более современные и мощные средства поражения припасены на потом. Их массированное задействование в атаках на Израиль, целями которых станут расположенные достаточно компактно энергетические объекты, неминуемо приведут к разрушениям, даже если силам ПВО удастся сбить большинство ракет и дронов.
