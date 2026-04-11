Турецкая прокуратура обвинила Нетаньяху в геноциде и потребовала 4596 лет тюрьмы

Прокуратура Турции потребовала для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда других представителей военного и политического руководства еврейского государства пожизненного заключения. В настоящее время в 10-й суд Стамбула направлено обвинительное заключение, по которому 35 фигурантов, в том числе Нетаньяху, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац и другие высокопоставленные представители израильского правительства, приговариваются к срокам заключения от 1102 лет до 4596 лет.Как пишет газета Hürriyet, члены израильского правительства обвиняются в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, порче имущества, грабежах и задержаниях транспортных средств. В ноябре прошлого года генпрокуратурой Стамбула был выдан ордер на арест Нетаньяху и других израильских деятелей по обвинению в геноциде, неизбирательных бомбардировках сектора Газа и в препятствовании доставки в палестинский анклав гуманитарной помощи.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером и предрек израильскому премьеру весьма незавидную судьбу. Эрдоган напомнил, что в свое время Гитлер стал жертвой амбиций, которые он не мог контролировать, причинив огромные страдания не только себе, но и своему народу и всему остальному миру. Эрдоган также отметил, что, хотя войну против Ирана развязал Нетаньяху, пытаясь сохранить свое политическое влияние, последствия израильской агрессии ощущает на себе весь мир.

