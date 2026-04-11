Турецкая прокуратура обвинила Нетаньяху в геноциде и потребовала 4596 лет тюрьмы

Прокуратура Турции потребовала для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда других представителей военного и политического руководства еврейского государства пожизненного заключения. В настоящее время в 10-й суд Стамбула направлено обвинительное заключение, по которому 35 фигурантов, в том числе Нетаньяху, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац и другие высокопоставленные представители израильского правительства, приговариваются к срокам заключения от 1102 лет до 4596 лет.

Как пишет газета Hürriyet, члены израильского правительства обвиняются в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, порче имущества, грабежах и задержаниях транспортных средств. В ноябре прошлого года генпрокуратурой Стамбула был выдан ордер на арест Нетаньяху и других израильских деятелей по обвинению в геноциде, неизбирательных бомбардировках сектора Газа и в препятствовании доставки в палестинский анклав гуманитарной помощи.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером и предрек израильскому премьеру весьма незавидную судьбу. Эрдоган напомнил, что в свое время Гитлер стал жертвой амбиций, которые он не мог контролировать, причинив огромные страдания не только себе, но и своему народу и всему остальному миру. Эрдоган также отметил, что, хотя войну против Ирана развязал Нетаньяху, пытаясь сохранить свое политическое влияние, последствия израильской агрессии ощущает на себе весь мир.
  1. zloybond Звание
    zloybond
    +3
    Сегодня, 19:33
    Хотя бы у турок хватило смелости назвать иЗраэльских садистов, устроивших геноцид палестинцам и иранскому народу, своими именами. Наши политиканы всему найдут оправдание и обоснование, даже продаже врагу, во время войны, стратегических ресурсов - "национального достояния" и оставлении за границей вырученных с этой торговли средств.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 19:36
      Нетаньяху вместе со своей женой Сарой, у которой он ходит в политических подкаблучниках, заслужили бОльшего!
      1. ИВЗ Звание
        ИВЗ
        +1
        Сегодня, 19:54
        Да. Я тоже считаю что срок явно маловат. А вот если столько не проживут? Это будет считаться УДО? Что выпендриваться? Приговорили к 15 минутному заключению с отбыванием наказания в секторе Газа и хватит с него.
  2. poquello Звание
    poquello
    +5
    Сегодня, 19:33
    "35 фигурантов, в том числе Нетаньяху, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац и другие высокопоставленные представители израильского правительства, приговариваются к срокам заключения от 1102 лет до 4596 лет."
    найдут археологи эту запись - черт те что подумают
    1. 5.11 Звание
      5.11
      0
      Сегодня, 19:54
      Я думаю ,тараканам археологам , будет конечно интересно , как чудили лысые обезьяны .
  3. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 19:38
    Походу турки в бибике древнего вампира признали. belay
    Может его лучше на осиновый кол? what
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 20:11
      Цитата: К-50
      Походу турки в бибике древнего вампира признали.
      Может его лучше на осиновый кол?

      Для начала факел в харю, потом чесноком рот ему нафаршировать, затем на осинку, поглубже, и кусочек серебра в рваную рану. am
      Знал бы Бесноватый, что мы тут для него желаем. А сколько народу хотят ему кары лютой. С такой кармой Беня долго не протянет...
      Думаю что одолеет его хворь страшная.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 19:42
    приговариваются к срокам заключения от 1102 лет до 4596 лет.
    Турки наверное амеров скоро перепрыгнут по срокам. laughing
    А где вопли Европы про МУС и Нетаньяху? Чего то затихли? Не тренд? Или не геноцид?
    Олени лживые...
  5. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 19:46
    А Васька слушает да ест
    Израильские политики лишились берегов, пока их прикрывает гегемон
    Думать о завтрашнем дне они не привыкли
    А еще спрашивают, неужели дух Гитлера возрождается ?
    В Израиле он уже возродился .По методам програмной книги фюрера Майн Кампф идет захват жизненного пространства, вытеснение и геноцид целых народов и государств
    А европейские политики будут и дальше политкорректно скорбеть над их холокостом ,в то время как холокост против других народов они проводят здесь с сейчас
  6. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 19:50
    Биби и Мафусаилу можно позавидовать.
  7. Попуас Звание
    Попуас
    0
    Сегодня, 19:56
    Правильно bully...заспиртовать ушастого laughing
    , приговариваются к срокам заключения от 1102 лет до 4596 лет
  8. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 19:56
    Маловато будет! Добавить бы надо четыре годика! За вредность...
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:04
    Турки могли бы проявить гуманность и скостить пару сотен лет. А у Израиля то, проблемы прибавляются.
  10. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 20:05
    Нетаньяху, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац и другие высокопоставленные представители израильского правительства, приговариваются к срокам заключения от 1102 лет до 4596 лет.

    Всё, кина не будет, электричество кончилось. Беня теперь невыездной, как и остальная камарилья. Или кулю в висок или засадить как жирафу в клетку и катать по Иранским площадям в бочке с дерьмом. А сзади янычара у Султана выпросить, чтоб через определённое время тот вжик мечом - не нырнул голова с плеч, потом из душа Шарко отмыть и к столбу принайтовить, по штормовому, людям на отмщение. am
  11. Ingvar7401 Звание
    Ingvar7401
    0
    Сегодня, 20:07
    Вот это поворот,!!! А то у других язык не поворачивается назвать вещи своими именами! Как же ведь они пострадали от холокост. А сами творят тоже самое
  12. Clitta
    Clitta
    0
    Сегодня, 20:19
    А с какого перепуга турки судят жида по турецким законам и за преступления в третьей стране?
    Популизм чистой воды.