В аэропорту Ирландии мужчина забрался на самолёт C-130 ВВС США и повредил его
Довольно необычное чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром в международном аэропорту Шеннон (Aerfort na Sionainne) на западном побережье Ирландии. Местные жители в соцсетях и журналисты СМИ пишут, что некий мужчина сумел взобраться на американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130H Hercules и начал неистово колотить по нему каким-то инструментом.
Очевидцы и камеры наблюдения засняли этот захватывающий сюжет. На кадрах видно, как человек в куртке с капюшоном залезает вначале на крыло самолета, а затем пробирается дальше, по пути нанося удары по обшивке, как утверждается, предметом, похожим на молоток. По другим данным, он орудовал обычным топором. В конечном итоге мужчина сумел добраться до фюзеляжа.
Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники службы авиационной безопасности блокировали подступы к самолету, однако злоумышленник продолжал находиться на крыле и игнорировал команды спуститься на землю. С учетом высоты и опасности, которую он представлял для себя и окружающих, было принято решение задействовать мобильный трап для доступа к нарушителю. С помощью этого оборудования полицейские смогли приблизиться к мужчине на крыле C-130 и провести операцию по его задержанию без использования оружия.
Мужчина был обездвижен и снят с самолета, после чего его арестовали и доставили в ближайший полицейский участок для проведения допроса и установления всех обстоятельств случившегося. Его личность и мотивы не разглашаются в интересах следствия.
Степень повреждений американского транспортного самолета и их характер сейчас оцениваются техническими специалистами ВВС США и ирландских авиационных служб, однако очевидно, что «Геркулес» получил ущерб, требующий проведения ремонтных работ и дополнительной проверки систем безопасности.
В ирландских соцсетях эта история обсуждается с юмором, мужчину называют «безумцем». Но следует понимать, что американские транспортники используются для доставки военных грузов на Ближний Восток для войны с Ираном. Может так получиться, что в следующий раз до самолета вполне беспрепятственно может добраться человек не с молотком или топором, а, например, диверсант или террорист со взрывчаткой.
Аэропорт Шеннон еще со времен холодной войны используется иностранными военными. В последние годы значительную часть его деятельности составляли промежуточные посадки военных самолетов, в основном американских. Это третий по загруженности аэропорт в Ирландской Республике по пассажиропотоку. А вот с охраной периметра всё очень даже плохо.
