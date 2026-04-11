В аэропорту Ирландии мужчина забрался на самолёт C-130 ВВС США и повредил его

Довольно необычное чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром в международном аэропорту Шеннон (Aerfort na Sionainne) на западном побережье Ирландии. Местные жители в соцсетях и журналисты СМИ пишут, что некий мужчина сумел взобраться на американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130H Hercules и начал неистово колотить по нему каким-то инструментом.

Очевидцы и камеры наблюдения засняли этот захватывающий сюжет. На кадрах видно, как человек в куртке с капюшоном залезает вначале на крыло самолета, а затем пробирается дальше, по пути нанося удары по обшивке, как утверждается, предметом, похожим на молоток. По другим данным, он орудовал обычным топором. В конечном итоге мужчина сумел добраться до фюзеляжа.



Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники службы авиационной безопасности блокировали подступы к самолету, однако злоумышленник продолжал находиться на крыле и игнорировал команды спуститься на землю. С учетом высоты и опасности, которую он представлял для себя и окружающих, было принято решение задействовать мобильный трап для доступа к нарушителю. С помощью этого оборудования полицейские смогли приблизиться к мужчине на крыле C-130 и провести операцию по его задержанию без использования оружия.

Мужчина был обездвижен и снят с самолета, после чего его арестовали и доставили в ближайший полицейский участок для проведения допроса и установления всех обстоятельств случившегося. Его личность и мотивы не разглашаются в интересах следствия.

Степень повреждений американского транспортного самолета и их характер сейчас оцениваются техническими специалистами ВВС США и ирландских авиационных служб, однако очевидно, что «Геркулес» получил ущерб, требующий проведения ремонтных работ и дополнительной проверки систем безопасности.

В ирландских соцсетях эта история обсуждается с юмором, мужчину называют «безумцем». Но следует понимать, что американские транспортники используются для доставки военных грузов на Ближний Восток для войны с Ираном. Может так получиться, что в следующий раз до самолета вполне беспрепятственно может добраться человек не с молотком или топором, а, например, диверсант или террорист со взрывчаткой.

Аэропорт Шеннон еще со времен холодной войны используется иностранными военными. В последние годы значительную часть его деятельности составляли промежуточные посадки военных самолетов, в основном американских. Это третий по загруженности аэропорт в Ирландской Республике по пассажиропотоку. А вот с охраной периметра всё очень даже плохо.

    Eugen Alpine
    +6
    Сегодня, 19:48
    Респект и уважуха. С одним топором против глобализма и неофашизма.
    ЗВЕРОБОЙ
    +1
    Сегодня, 19:48
    Интересный Диверсант good косил под непрофессионала laughing
    Медаль и внеочередное звание заслужил!
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:48
    "Спящий" старый "кровельщик" из ИРА. laughing
    Свободу Ирландии! soldier

    ЗЫ: Вспомнились классная вещь и клип: «Telegraph Road». Dire Straits.
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 19:59
    Если утро начинается с Jameson, то день заканчивается вот так.
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 20:06
    Не профессионал. Надо бы еще с собой канистрочку бензина прихватить. Сделал дырочку в крыле, полил бензинчику, и спичинку бросил. Из искры возгорится пламя. laughing
      Александр 3
      0
      Сегодня, 20:15
      Не профессионал ,но очень хороший человек -он знает откуда исходит угроза.Он не мог пройти мимо.
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 20:13
    Не не профессионально - вот во Вьетнаме вьетнамцы уничтожили 5 Б-52 на земле - топорами - но перед этим их обучили куда и как надо рубить и провели тренировки ... а это самодеятельность впрочем КСИР нужно взять на заметку - раз так просто залезть на самолет то можно и профессионалов послать ..
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:13
    Чувствуется парня конкретно достали. Но с топором зачем лезть на самолет? Можно и с шасси хитро подшаманить, и петарды в свободной продаже. Пусть в следующий раз на наш сайт пишут, подробную инструкцию дадим. Мы здесь плохого не посоветуем.
    Podvodnik
    0
    Сегодня, 20:16
    Ну а что. Понаделал дырок в обшивке. И самолёт на прикол. И не на один день. И взрывчатка не нужна. Если что-закосит под дурачка. Рубил зомби или ещё что-то. Жаль, не помню как холодное оружие для пробивания лат/шлемов называется. Что-то с калёным зубом. Хрясь-и дырка. Очень эффективное. Дюраль же. Не шлемак. Но под руками был только топор. Технологии предков забываемlaughing
    Штааль
    0
    Сегодня, 20:18
    а поджечь самолёт не догадался? эх ты....