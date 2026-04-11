Баканов доложил президенту о попытке Украины атаковать космодром Плесецк
1 4626
Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил президенту Владимиру Путину, что Украина пыталась атаковать дронами космодром Плесецк. Это первая подобного рода официально озвученная попытка.
Это происходило в период запуска спутников для отечественной системы широкополосного доступа в интернет. Баканов назвал серьезными попытки атак по космодрому. Но, по его словам, совместные боевые расчеты Роскосмоса и космических войск заданный запуск всё же осуществили.
Несмотря на угрозу дронов, пуск прошёл успешно в рамках развёртывания группировки низкоорбитальных спутников. Эти спутники позиционируются как российский аналог Starlink. У Маска спутников этой системы порядка 10 тысяч. А что у нас?
Запускавшиеся спутники - «Рассвет». Конкретно в том пуске с космодрома Плесецк, о котором в докладе президенту упоминал Дмитрий Баканов, на орбиту были выведены первые 16 серийных спутников этой системы. Пока сравнение, как видно, не в нашу пользу. Но начало положено.
В Роскосмосе подчеркнули, что оборона объекта космической инфраструктуры работает на высоком уровне, и никакие внешние попытки вмешательства не смогли сорвать выполнение государственной программы. Запуск стал очередным этапом в создании российского аналога систем высокоскоростной связи и подтвердил готовность отрасли работать в сложных условиях. Баканов отметил высокий профессионализм военных и космических специалистов, которые обеспечили безопасность и проведение пусков в срок.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация