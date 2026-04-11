Баканов доложил президенту о попытке Украины атаковать космодром Плесецк

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил президенту Владимиру Путину, что Украина пыталась атаковать дронами космодром Плесецк. Это первая подобного рода официально озвученная попытка.

Это происходило в период запуска спутников для отечественной системы широкополосного доступа в интернет. Баканов назвал серьезными попытки атак по космодрому. Но, по его словам, совместные боевые расчеты Роскосмоса и космических войск заданный запуск всё же осуществили.

Несмотря на угрозу дронов, пуск прошёл успешно в рамках развёртывания группировки низкоорбитальных спутников. Эти спутники позиционируются как российский аналог Starlink. У Маска спутников этой системы порядка 10 тысяч. А что у нас?



Запускавшиеся спутники - «Рассвет». Конкретно в том пуске с космодрома Плесецк, о котором в докладе президенту упоминал Дмитрий Баканов, на орбиту были выведены первые 16 серийных спутников этой системы. Пока сравнение, как видно, не в нашу пользу. Но начало положено.

В Роскосмосе подчеркнули, что оборона объекта космической инфраструктуры работает на высоком уровне, и никакие внешние попытки вмешательства не смогли сорвать выполнение государственной программы. Запуск стал очередным этапом в создании российского аналога систем высокоскоростной связи и подтвердил готовность отрасли работать в сложных условиях. Баканов отметил высокий профессионализм военных и космических специалистов, которые обеспечили безопасность и проведение пусков в срок.
  1. Штааль Звание
    +4
    Сегодня, 20:17
    Ответ на удар по космодрому был?
    1. isv000 Звание
      +4
      Сегодня, 20:19
      Цитата: Штааль
      Ответ на удар по космодрому был?

      Миру мир, труд, май, июнь, июль и август! soldier
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    +5
    Сегодня, 20:17
    Шойгу ведь уже сообщил нам, что на территории России нет безопасных мест. Ну кроме Рублёвки… чему теперь удивляться?
  3. 16112014nk Звание
    +3
    Сегодня, 20:19
    Баканов доложил президенту

    Как сказал бы Карпин : - Ну,и ???
  4. Младший рядовой Звание
    +3
    Сегодня, 20:23
    Да ладно, ерунда какая. Еще космодромов настроим. Все равно через двадцать лет победим. Сарказм. Сначала хотел матом написать.
  5. RuAbel Звание
    0
    Сегодня, 20:29
    " — Хозяйка, опасности подстерегали нас на каждом шагу!
    — Пули свистели над головой.
    — Просим увеличить награду!"©