Советники отговорили Трампа от очередного телеобращения о «победе над Ираном»
По информации западной прессы, эксцентричный президент США Дональд Трамп порывался записать очередное телеобращение о «победе над Ираном», однако его отговорили от этого советники.
Как сообщает Reuters, советники Трампа сначала рассматривали идею выступления президента по поводу перемирия с Ираном, однако благоразумно отказались от нее, поскольку небезосновательно предположили, что американский президент в своей речи может изрядно «преувеличить значимость соглашения с Ираном, которое в настоящее время находится на ранней стадии заключения». По данным источников издания в американском правительстве, Трамп настаивал на выступлении, однако советникам удалось его отговорить.
По всей видимости, Трамп остался недоволен из-за того, что ему не дали выступить и рассказать согражданам о «разгроме Ирана сильнейшей в мире армией США». Вместо этого американский президент вынужден довольствоваться своими соцсетями, в которых он публикует хвастливые посты, в которых рассказывает о своих «победах».
В частности, Трамп беспрерывно публикует посты, в которых не устает заявлять, что Иран «проигрывает по-крупному». По версии Трампа, США полностью уничтожили вооруженные силы Ирана, включая весь их флот и ВВС, ликвидировали все руководство Исламской Республики и в ближайшее время планируют разминировать Ормузский пролив. При этом Трамп утверждает, что СМИ, которые отрицают успехи США в противостоянии с Ираном, «либо погрязли в коррупции, либо сошли с ума».
