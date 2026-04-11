За 40 дней войны Израиль потратил четверть годового военного бюджета

Министерство финансов Израиля произвело предварительный подсчет, сколько было потрачено денег на войну с Ираном и «Хизбаллой» в ходе операции «Рык льва» за сорок дней конфликта — с 28 февраля и по 8 апреля включительно, когда начало действовать двухнедельное перемирие.

По оценке Минфина, общая стоимость боевых действий за 40 дней войны достигла почти 50 млрд шекелей. В долларах это эквивалентно почти 16,5 миллиардам по текущему курсу, ну а в рублях — более 1,268 трлн. При этом, как отмечает 12 канал, речь пока идет о предварительных данных, которые не учитывают долгосрочные экономические последствия.

Прямые расходы на безопасность оцениваются примерно в 35 млрд шекелей ($11,5 млрд). В системе безопасности и Минфине подчеркивают, что это включает расходы на вооружение, авиационные операции, мобилизацию резервистов и дополнительные логистические и технологические нужды. То есть, непосредственные военные расходы.

По оценке бригадного генерала запаса Раама Аминха из Института исследований национальной безопасности (INSS), сумма может быть даже выше — около 37 млрд шекелей ($12,7 млрд). В эту цифру входят около 18 млрд шекелей на боеприпасы, 7,5 млрд — на часы налета боевой авиации, 5 млрд — на резервистов и еще около 6,5 млрд — на сопутствующие расходы.

Гражданская составляющая оценивается еще в 13–14 млрд шекелей ($4,27 — $4,6 млрд). В Минфине указывают, что основная часть этих средств пойдет на компенсации через фонд налога на имущество, включая выплаты бизнесу за падение доходов в период войны.

Дополнительно около около миллиарда шекелей потребуется на финансирование схемы отпусков без содержания («ХАЛАТ») для работников и помощь местным властям.

Бюджет Израиля на 2026 год утвержден в размере около 271 миллиарда долларов. Из них на оборону заложено $45,3 млрд. Получается, что за сорок дней войны предварительно было потрачено (расходы на безопасность) более четверти годового военного бюджета правительства Израиля. При дальнейшем подсчете эта сумма вырастет. В случае затягивания конфликта, придется что-то урезать в других бюджетных статьях.

Для американской казны, а значит и налогоплательщиков США, война на Ближнем Востоке за 40 дней обошлась в сумму более чем $42 миллиарда. Только вот бюджет Пентагона несоизмерим с израильским, на 2026 финансовый год он превышает 900 млрд долларов.

Зачем спрашивается, Нетаньяху разоряет страну? Всё объясняется просто. С 2020 года за ним тянутся сразу три уголовных дела по обвинению в коррупции. Однако их рассмотрение всякий раз переносится из-за чрезвычайного положения в связи с военными действиями. После отмены режима ЧП 8 апреля работа судебной системы восстанавливается в обычном режиме, и следующее заседание по делам против Нетаньяху назначено на 12 апреля.

Трамп лично пытается выбить у президента Израиля помилование для своего «еврейского друга», но пока что безуспешно. Так что шансы на долговременный мир близки к нулю.
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +13
    Сегодня, 20:52
    Да ерунда это, 40 дней. Они 40 лет непонятно на каком бюджете по пустыне бродили what
    мерцание
      мерцание
      +5
      Сегодня, 21:03
      Они тогда на довольствии у Моисея были. ))
  Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan
    -3
    Сегодня, 20:54
    А в России хоть кто-то считает деньги на войне?

    Что дешевле поставит в армию хороший РЭБ, пикапы и ружья для борьбы про ив дронов или потерять одного бойца и выплатить 15 млн.рублей его семье?

    Ч о эффективнее поставить в СВО бесполезную БМП-3 или на эти же деньги купить 200 Мавиков 3Т?
    михаилл
      михаилл
      +3
      Сегодня, 21:06
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Естественно считает. Есть такая исконно-посконная присказка- "Кому война, а кому мать родна".
    sergey822
      sergey822
      +3
      Сегодня, 21:09
      вас так обидело что ваша родина не считает деньги как Россия? wassat
    commbatant
      commbatant
      +4
      Сегодня, 21:54
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      А статья про Российский военный бюджет или хайпа захотелось за "+"?
  dementor873
    dementor873
    +3
    Сегодня, 21:00
    Бюджет Израиля всего в 2 раза меньше бюджета России, однако.
    sergey822
      sergey822
      +1
      Сегодня, 21:07
      не знаю сколько он будет в долларах в 26 году, но в 25 бюджет России 430 млрд баксов, так что не понятно как вы подсчитали wassat
  михаилл
    михаилл
    +1
    Сегодня, 21:02
    А вот это святое.
  Уарабей
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 21:03
    Вторая новость за сегодня в сети с цифрой - 40. Иран за 40 часов восстановил все разбитые США и Израилем, мосты.
  север 2
    север 2
    +5
    Сегодня, 21:04
    самое бессмысленное дело -это считать ,сколько денег у еврея...
  alexputnik17
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 21:08
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    У них всегда с бюджетами нормально: laughing
    Исх.12:35-36 "...сыны Израилевы...просили у Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. И Господь же дал милость народу Своему в глазах Египтян. И обобрал Он Египтян."
    Ещё много чего есть... И про женщин Израилевых, которые забирали в домах египетских вещи серебряные и золотые.
    Даже тут, бедолаги. lol

    ЗЫ: Я вот думаю: а может египтяне не за рабство рассчитались... А это дань была, чтобы дети Израиля свалили куда подальше? what
  мерцание
    мерцание
    +2
    Сегодня, 21:09
    Биби и Кац составляют отчет шефу.

    – Пиши с новой строчки, – лениво диктует Биби, лежа под пледом и поглядывая на остатки пиршества: – «Обед» подчеркни… Значит, так. «От супа отказались». В скобках: «суп харчо». Дальше… «Три порции шашлыка выбросили в пропасть». Теперь вино… «Разбили две бутылки»…

    – Три, – поправляет Кац, показывая на откатившуюся пустую бутылку.

    – Пиши «три»…
  север 2
    север 2
    +2
    Сегодня, 21:11
    да , узнать можно по лицу то кто ест мацу. Только не сколько у него денег !
  isv000
    isv000
    +4
    Сегодня, 21:12
    Хорошо бы прочитать: на 40-й день кончины Израиля проводим, так сказать, не чокаясь. Ну, за победу, за нашу Победу! drinks
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:33
    Да не пофиг ли нам, чего и как они там потратили?
    Тоже мне, темка для обсуждения... fool
    guest
      guest
      0
      Сегодня, 22:00
      Цитата: rocket757
      Да нет, может теперь хоть меньше на Украину тратить станут.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 21:34
    Даю бесплатную подсказку. Израилю для наполнения бюджета страны надо начать трясти макаревичей, пугачевых со всеми своими мужьями и прочих разновидностей чубайсов. Быть евреем не легко.
  Eugen 62
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 21:48
    Считать деньги евреи любят и умеют. Это их любимое занятие.
    Александр 3
      Александр 3
      0
      Сегодня, 22:23
      Им надо посчитать сколько считают вместе с ними .Они одни .
  Nord11
    Nord11
    0
    Сегодня, 22:26
    Ничего страшного. Кошерные со всего мира быстро эту финансовую дыру заткнут. В том числе российские евреи точно в стороне не окажутся..
    Eugen 62
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 22:31
      Вот уж не уверен. Чтобы эти щедрые и бескорыстные люди свои "честно нажитые непосильным трудом" деньги кому-то там отдали? Даже и Израилю. Да тогда Земля со своей орбиты сойдёт. wassat