Иран: USS Michael Murphy после угрозы удара не решился идти через Ормуз

Иран: USS Michael Murphy после угрозы удара не решился идти через Ормуз

Находит своё продолжение история с американским эсминцем USS Michael Murphy (DDG-112), который сегодня вышел с базы в Фуджейре (ОАЭ) и попытался «проскочить» через Ормузский пролив. Как ранее сообщало «Военное обозрение», иранская сторона предупредила команду эсминца, что движется он без разрешения со стороны Ирана, а потому будет при попытке прохождения Ормуза атакован гиперзвуковыми ракетами.

По другим данным, сообщение с угрозой передавалось не напрямую командиру эсминца ВМС США, а пакистанскому Генштабу, который в свою очередь передал информацию американцам.



Иранский канал IRIB заявляет о том, что после такого предупреждения эсминец развернулся на 180 градусов и стал отходить от Ормузского пролива.

Это иранское сообщение противоречит официальному американскому релизу, согласно которому сегодня сразу два боевых корабля ВМС США Frank Peterson и упомянутый Michael Murphy «успешно прошли через Ормуз».

Американское издание Axios, ссылаясь на представителей военного ведомства США, сообщает, что никаких прямых угроз или ультиматумов от Ирана во время транзита кораблей не поступало, и корабли выполнили задачу без каких-либо инцидентов.

Вообще говоря, с американо-иранскими переговорами и всем тем, что их сопровождает, много противоречий. Одно из таких – ситуация с иранскими активами. Сначала западная пресса написала о том, что иранские активы разблокированы (как минимум те, которые находятся в банках Катара, а это около 6-7 млрд долларов из общей суммы до 140 млрд). Затем американские официальные лица информацию опровергли, заявив, что «пока это не так».
  1. Комментарий был удален.
  2. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 21:20
    много противоречий. Одно из таких – ситуация с иранскими активами.
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +3
      Сегодня, 22:06
      Иранский канал IRIB заявляет о том, что после такого предупреждения эсминец развернулся на 180 градусов и стал отходить от Ормузского пролива.

      Эх Россия и наша власть Может пора отключить Леопольда и действовать ,как Иран ?
      Нас уже со стороны Монголии украинцы начинают атаковать втихую ..Может пора Бахнуть по бункерам Украины ,ведь схемы есть их все у нас !!!
      Там они все держат и ЧМ замнировать у Одессы и т.д. Кого боимся ?
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +1
        Сегодня, 22:16
        Цитата: Nemo70
        Кого боимся ?

        Вероятно Збигнев Бжезинский в 2009 на этот вопрос прямо ответил:
        "..Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом....“
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 21:31
    Иран не дал пройти через Ормуз американскому эсминцу.
    Туда или обратно, неважно. Важно, что эсминец развернулся на 180.

    И пусть теперь рыжий шоумен кричит что пролив открыт для всех, кроме американцев.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 21:43
    Один эсминец, в узком проливе, без поддержки ВВС и при том что все давно поняли, что Иран это не мальчики для битья. Это шутка? Персам можно тренировать своих курсантов в боевых условиях запускать торпеды.
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +2
      Сегодня, 22:10
      Цитата: Младший рядовой
      Персам можно тренировать своих курсантов в боевых условиях запускать торпеды.

      Торпеды они еще не использовали в проливе Но они у них есть и не мало ..)))
      И не на пододках !
      Если начнут ,то знатная охота начнется 800 танкеров заблокировны в проливе !!!!
      Трамп рыжие волосы рвет на голове .Шо делать )))))украинцы с Зе еще денег требуют Европа трсит и Русские с Китаем молчат многозначительно хе хе !!!!
  5. 5.11 Звание
    5.11
    +7
    Сегодня, 21:45
    Я вот что подумал , может попросить Иран дать мастер-класс нашей верхушке .
    Как-то у них убедительно получается, разговаривать с коллективным западом .
    Симпатизирую Сергей Викторовичу и понимаю ,что не всё от него зависит .Но уже как-то смешно выглядит , вот эти вот жесты доброй воли .
    Хочется как Иран . Просто сказали...СТОЯТЬ ...и даже янки поджали хвост и дали по тапкам с залива .
    1. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      +2
      Сегодня, 21:59
      Мастер-класс наверняка был. Только там Ирану объясняли, как рассказывать, что команда "Дональда Кука" по возвращении в ужасе уволилась.
      1. Nemo70 Звание
        Nemo70
        0
        Сегодня, 22:17
        Цитата: военком Котёнок
        Мастер-класс наверняка был. Только там Ирану объясняли, как рассказывать, что команда "Дональда Кука" по возвращении в ужасе уволилась.

        А еще водолазы -сасатели там плавают и что то монтируют )))
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 22:09
      Не. Идея с мастер-классом хорошая, но у нас не прокатит. Еще не все замы пересажаны. На днях пиво пил с сослуживцами, они отдали годы жизни служению Отечеству, и как бы пошутили, может в иранское гражданство податься? Понятно, что от кадровых офицеров это была шутка, но горчинка на душе осталась.