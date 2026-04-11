Иран: USS Michael Murphy после угрозы удара не решился идти через Ормуз
Находит своё продолжение история с американским эсминцем USS Michael Murphy (DDG-112), который сегодня вышел с базы в Фуджейре (ОАЭ) и попытался «проскочить» через Ормузский пролив. Как ранее сообщало «Военное обозрение», иранская сторона предупредила команду эсминца, что движется он без разрешения со стороны Ирана, а потому будет при попытке прохождения Ормуза атакован гиперзвуковыми ракетами.
По другим данным, сообщение с угрозой передавалось не напрямую командиру эсминца ВМС США, а пакистанскому Генштабу, который в свою очередь передал информацию американцам.
Иранский канал IRIB заявляет о том, что после такого предупреждения эсминец развернулся на 180 градусов и стал отходить от Ормузского пролива.
Это иранское сообщение противоречит официальному американскому релизу, согласно которому сегодня сразу два боевых корабля ВМС США Frank Peterson и упомянутый Michael Murphy «успешно прошли через Ормуз».
Американское издание Axios, ссылаясь на представителей военного ведомства США, сообщает, что никаких прямых угроз или ультиматумов от Ирана во время транзита кораблей не поступало, и корабли выполнили задачу без каких-либо инцидентов.
Вообще говоря, с американо-иранскими переговорами и всем тем, что их сопровождает, много противоречий. Одно из таких – ситуация с иранскими активами. Сначала западная пресса написала о том, что иранские активы разблокированы (как минимум те, которые находятся в банках Катара, а это около 6-7 млрд долларов из общей суммы до 140 млрд). Затем американские официальные лица информацию опровергли, заявив, что «пока это не так».
