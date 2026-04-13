Преобразователи напряжения «Иртыш» производства «ЭКБ ТЕСТ»
Для обеспечения технологической независимости и перехода на отечественные компоненты компания «ЭКБ ТЕСТ» осуществила собственные ОКР создания преобразователей напряжения «Иртыш». В результате разработано и запущено в серию производство линейки из 96 модульных преобразователей «Иртыш» с полной совместимостью с американской продукцией VICOR, которая продолжает занимать, несмотря на проводимое в стране импортозамещение, огромную долю в своём сегменте.
Преобразователи напряжения или, как их ещё называют, источники вторичного электропитания, используются в различных устройствах и механизмах, применяемых в средствах связи, в авиации, морском и речном флоте, ВМФ, продукции оборонно-промышленного комплекса, метрополитене и во многих других отраслях.
В предыдущей публикации о выпускаемых «ЭКБ ТЕСТ» разъёмах специального назначения мы писали, что в СССР их производство было организовано на ряде специализированных предприятиях ВПК и электронной отрасли.
В случае же преобразователей напряжения таких предприятий не было, и производители радиоэлектронной аппаратуры решали данную проблему самостоятельно.
К концу 80-х годов прошлого века в Советском Союзе только, пожалуй, стараниями Александра Гончарова в Воронеже стало складываться специализированное производство источников электропитания. Ныне это ООО «АЕДОН» («Александер Электрик Дон»), ООО «АЭИЭП» («АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания») в Москве и часть производственных мощностей компании «Александер Электрик», которая, вместе с Александром Гончаровым осталась в Чехии, куда была частично передислоцирована в середине 2000-х годов (Alexander Electric, Alexander Electric Light и Goncharov Electric JET).
После распада СССР и его оборонной промышленности, с середины 90-х годов, огромную нишу в российском приборостроении стала занимать продукция американской компании Vicor.
Особенно широкое применение получила линейка DC-DC преобразователей напряжения второго поколения в корпусах промышленного стандарта BRICK. Изделия производства Vicor, по сравнению с аналогичной продукцией от других производителей, обладали целым рядом преимуществ.
В частности, можно отметить отсутствие требований по минимальной нагрузке (для большинства аналогичных изделий от других производителей заявленные параметры очень сильно ухудшаются, если источник питания работает условно «вхолостую», то есть на нагрузку меньше 10% от максимальной).
Второе значимое преимущество продукции Vicor - отсутствие негативных эффектов при быстром изменении нагрузки от режима «холостого хода» до максимальных значений и обратно. Это характерные режимы работы, например для вычислительных систем (время простоя чередуется со временем максимальной нагрузки процессора) или передатчиков радиостанций/радиолокаторов. Соответственно, в таких системах вышеназванная продукция применялась наиболее активно.
Дополнительно в пользу Vicor можно отнести наличие до 2014 года технической поддержки, которая реально реагировала на вопросы и сообщения об ошибках, давала рекомендации по применению, и, в ряде случаев, инженеры Vicor даже вносили изменения в конструкцию серийных изделий, чтобы удовлетворить какие-то специфические запросы от конструкторов систем питания.
После событий 2014 года (и особенно после 2022 года) ситуация кардинально изменилась. Техническая поддержка для нашей страны была полностью отозвана, прямые поставки через официальных дистрибьюторов прекратились.
Соответственно, этот рынок заняла либо контрафактная продукция (по большей части восстановленные изделия из Китая), либо продукция китайских заводов. В настоящее время в Китае есть несколько производителей, которые поставляют на рынок РФ функциональные аналоги.
Однако, ситуация с качеством и технической поддержкой очень далека от желаемой. Многие предприятия жалуются, что качество очень нестабильно от партии к партии, техническая поддержка отсутствует, выявленные проблемы в работе источников питания не исправляются, и в целом по своим параметрам китайская продукция не соответствует оригинальной американской.
Кроме того, очень часто китайские компании, осуществляющие поставки (как например известная на отечественном рынке компания Dr. Power), не являются на самом деле производителями, а представляют собой по сути маркетинговые и логистические подразделения. Это приводит к тому, что одни и те же модули питания могут поставляться с разных китайских заводов с существенно разным качеством.
Преобразователь напряжения ET-F производства «ЭКБ ТЕСТ»
«ЭКБ ТЕСТ» разрабатывает и серийно производит аналоги продукции Vicor – источники вторичного электропитания серии «Иртыш», полностью совместимые по габаритам и расположению контактов, максимально соответствующие оригинальным американским модулям по техническим параметрам и функциональным возможностям, на территории Российской Федерации с максимальным использованием отечественной компонентной базы.
Полный цикл производства осуществляется на собственных производственных мощностях - включая производство корпусных элементов, монтаж элементов на печатные платы, функциональный контроль и корпусирование собранных плат. Производство печатных плат осуществляется в рамках межзаводской кооперации на предприятиях Российской Федерации по собственной конструкторской документации.
В настоящее время «ЭКБ ТЕСТ» под контролем военного представительства МО РФ выполняет инициативную опытно-конструкторскую работу по освоению серийного производства модулей серии «Иртыш» с приемкой «5».
Преобразователь напряжения ET-H производства «ЭКБ ТЕСТ»
Первыми в очереди на освоение производства в связи с наибольшей востребованностью стоят модулей серий Vicor V24 и V300. Производство таких модулей с приемкой «5» планируется начать уже в текущем году.
Следует отметить, что в недорогих и качественных источниках вторичного электропитания могут быть заинтересованы не только отечественные предприятия, но и зарубежные компании. В настоящее время «ЭКБ ТЕСТ» разрабатывает маркетинговую программу по продвижению данной продукции на рынках Индии и стран Ближнего Востока.
Преобразователь напряжения ET-Q производства «ЭКБ ТЕСТ»
Кроме того, «ЭКБ ТЕСТ» ведет работу по включению всех модулей питания серии «Иртыш» в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Помимо преобразователей серии «Иртыш», компания производит ещё несколько модельных линеек: «Амур» – DC/DC модульные преобразователи с трансформаторной обратной связью, «Енисей» – DC/DC модульные многоканальные преобразователи, «Рейн» – DC/DC преобразователи в металлических корпусах с выходной мощностью до 120 ВТ, «Обь» – DC/DC модули, выдерживающие миллисекундные выбросы перенапряжений входной сети (стандарт RIA12), «Кама» – модули с альтернативными входными сетями двойного назначения (АС или DC, или АС И DC), «Волга» – AC/DC преобразователи с повышенной энергетической плотностью, «Москва» – AC/DC преобразователи с повышенной энергетической плотностью для работы от трехфазной сети, а также «Нева» – фильтры для сетей переменного тока и «Урал» – фильтры для сетей постоянного тока.
«ЭКБ ТЕСТ», как производитель обеспечивает стабильное качество, максимально полную техническую поддержку, консультации по применению и гарантийное обслуживание выпускаемых изделий.
