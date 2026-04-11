В США поползли слухи о возврате «воинской повинности» впервые со времён Вьетнама

На фоне войны в Иране и её, мягко говоря, неопределённости для США поползли слухи о том, что Дональд Трамп якобы может принять решение о возвращении в стране воинской обязанности. Начиная с 1973 года, в США обязанность для молодых людей проходить военную службу по призыву не действует. Армия комплектуется исключительно на добровольной основе, с важной оговоркой – в мирное время. Отмена системы призыва произошла после провальной для Соединённых Штатов войны во Вьетнаме.

Однако теперь, как пишет Yahoo News, возросло количество обсуждений темы «возвращения воинской повинности».

Официальные лица заявляют о том, что на данный момент такие планы не рассматриваются. А слухи начали распространяться из-за введения новшеств в систему воинского учёта.

Дело в том, что с декабря текущего года регистрация в так называемой Selective Service System станет автоматической. Данные, как сообщается, туда будут поступать из различных государственных баз, включая, например, базу данных учебных заведений, получения водительского удостоверения и т.п. То есть, самим молодым американцам в возрасте от 18 до 25 лет никаких действий предпринимать не придётся – данные сами поступят в единую военно-учётную базу.

Это и вызвало определённые кривотолки. В Selective Service System утверждают, что постановка на учёт всех, включая тех, кто вообще не намерен служить в армии, проводится в полном соответствии с законом - «на всякий случай».
  Арман Бахтикян
    Сегодня, 22:20
    Это уже подготовка к наземным операциям в разных регионах планеты, в Иране первую очередь...молодежь убежит из США
    Теренин
      Сегодня, 22:27
      В США поползли слухи о возврате «воинской повинности»

      Как скажет Трамп: "Это будет самая великолепная и незабываемая воинская повинность...!" fellow
    commbatant
      Сегодня, 22:33
      Цитата: Арман Бахтикян
      Это уже подготовка к наземным операциям в разных регионах планеты, в Иране первую очередь...молодежь убежит из США

      Ну почему, во многих странах (КНР, Индия, Непал, Таиланд и т.д.) при сохранении призыва служат по найму, т.к. желающих много и конкурс немеренный.
  ЗВЕРОБОЙ
    Сегодня, 22:20
    В таком случае Гражданская война матрасникам обеспечена! yes
    Андрей Николаевич
      Сегодня, 22:31
      Зверобой, да скорей бы уж. Пора бы им тупым и сытым, брат-на-брата пойти. Давно ждем.
  ZODIAC
    Сегодня, 22:22
    Определенно если США планирует окупацию полную Ирана по примеру Ирака то, возможно, имеющихся сил не хватит и частичный призыв может возобновить если Иран станет вторым Вьетнамом, но для этого нужно чтобы война длилась годами не уверен, что она продлится столько
  Eugen 62
    Сегодня, 22:28
    Мир вступил в период нестабильности. Это вынуждает все страны заботиться о своих интересах не только мирными средствами. Сначала скажут, что зарегистрируют всех призывников "на всякий случай". Потом скажут, что всех призовут, но служить они будут на территории США и в боевых действиях принимать участие не будут. А через несколько лет и на войну отправятся. Общественное мнение будет к этому уже готово. Америкосы знают, что готовить это мнение надо заранее.
  commbatant
    Сегодня, 22:29
    Статья "натянутая на глобус", раньше американец достигший 18-ти летия должен был зарегистрироваться в SSS, а теперь
    с декабря текущего года регистрация в так называемой Selective Service System станет автоматической. Данные, как сообщается, туда будут поступать из различных государственных баз, включая, например, базу данных учебных заведений, получения водительского удостоверения и т.п. То есть, самим молодым американцам в возрасте от 18 до 25 лет никаких действий предпринимать не придётся – данные сами поступят в единую военно-учётную базу.

    У нас все это уже давно имеется, повысил разряд на курсах, информация автоматом идет в военкомат, даже, если на курсах сидят ленивые идиоты информация в военкомат поступит после регистрации свидетельства в образовательной базе данных...но уже от другой "богадельни"..."цифровой след" идет за каждым из нас...
  Глухой
    Сегодня, 22:32
    Как гробы потекут. Вот и посмотрим. Они уже на ОрлЫнгтонское косо смотрят.Там уж много флагов в последнее время.
    P.S. Ну как говорится - флаг в руки и паравоз навстречу lol