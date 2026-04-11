В США поползли слухи о возврате «воинской повинности» впервые со времён Вьетнама
На фоне войны в Иране и её, мягко говоря, неопределённости для США поползли слухи о том, что Дональд Трамп якобы может принять решение о возвращении в стране воинской обязанности. Начиная с 1973 года, в США обязанность для молодых людей проходить военную службу по призыву не действует. Армия комплектуется исключительно на добровольной основе, с важной оговоркой – в мирное время. Отмена системы призыва произошла после провальной для Соединённых Штатов войны во Вьетнаме.
Однако теперь, как пишет Yahoo News, возросло количество обсуждений темы «возвращения воинской повинности».
Официальные лица заявляют о том, что на данный момент такие планы не рассматриваются. А слухи начали распространяться из-за введения новшеств в систему воинского учёта.
Дело в том, что с декабря текущего года регистрация в так называемой Selective Service System станет автоматической. Данные, как сообщается, туда будут поступать из различных государственных баз, включая, например, базу данных учебных заведений, получения водительского удостоверения и т.п. То есть, самим молодым американцам в возрасте от 18 до 25 лет никаких действий предпринимать не придётся – данные сами поступят в единую военно-учётную базу.
Это и вызвало определённые кривотолки. В Selective Service System утверждают, что постановка на учёт всех, включая тех, кто вообще не намерен служить в армии, проводится в полном соответствии с законом - «на всякий случай».
