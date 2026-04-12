План «Дропшот», как США готовилась стереть СССР с лица Земли
Обложка американского журнала Collier's от 27 октября 1951 года. Весь этот 130-страничный номер был посвящен гипотетической теме: «Поражение и оккупация России, 1952–1960; Превью войны, которой мы не хотим»


Девятнадцатого декабря 1949 года в Вашингтоне поставили последнюю подпись под документом, который сегодня знают под кодовым названием «Дропшот». Комитет начальников штабов Вооружённых сил США одобрил план тотальной войны против Советского Союза — с массированным применением ядерного, химического и бактериологического оружия.



Прошло четыре года после Парада Победы. Четыре года после того, как советские и американские солдаты обнимались на Эльбе, а Рузвельт, Черчилль и Сталин вместе решали судьбу послевоенного мира в Ялте и Потсдаме.

Что случилось за эти четыре года?

Пять марта тысяча девятьсот сорок шестого года бывший британский премьер Уинстон Черчилль произнёс речь в американском городе Фултон, штат Миссури. Он сказал: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес». Сталин через девять дней сравнил Черчилля с Гитлером в интервью «Правде». Союзники превращались в противников.

Потом были: создание НАТО в апреле сорок девятого, подписание плана Маршалла, раскол Германии на две части. Холодная война набирала обороты, и в Вашингтоне понимали одно — время работает против них. Каждый месяц советская промышленность восстанавливалась, советские учёные приближались к собственной атомной бомбе, советская армия оставалась самой многочисленной в мире.

В Пентагоне решили: надо действовать, пока есть шанс.

Считаем бомбы


«Дропшот» не появился на пустом месте. Он стал кульминацией серии всё более масштабных планов ядерной войны против СССР.

Осенью сорок пятого, через два месяца после капитуляции Японии, Объединённый разведывательный комитет США представил доклад под номером 329. Первая фраза звучала так:
«Отобрать приблизительно двадцать целей, пригодных для стратегической атомной бомбардировки СССР».


Американский план ядерных ударов по СССР

Директива N 432/д от четырнадцатого декабря сорок пятого конкретизировала:
«Наиболее эффективным оружием, которое США могут применить для удара по СССР, являются имеющиеся в наличии атомные бомбы».

Дальше аппетиты росли.

План «Тоталити» (1945 год) — двадцать городов, включая Москву, Ленинград, Горький, Свердловск, Новосибирск. План «Пинчер» (июнь 1946 года) — пятьдесят бомб на двадцать городов. План «Бройлер» (март 1948 года) — тридцать четыре бомбы на двадцать четыре города. План «Сиззл» (декабрь 1948 года) — сто тридцать три бомбы на семьдесят городов. План «Шейкдаун» (октябрь 1949 года) — двести двадцать бомб на сто четыре города.

И наконец «Дропшот» — триста атомных бомб и двадцать девять тысяч тонн обычных взрывчатых веществ на сто городов Советского Союза.

Американские физики Микио Каку и Доннель Аксельрод в 1987 году опубликовали исследование, в котором насчитали как минимум восемнадцать планов ядерной войны, разработанных Пентагоном. Восемнадцать планов уничтожения страны, которая потеряла двадцать семь миллионов человек в борьбе с общим врагом.

Часть третья. Четыре фазы апокалипсиса


«Дропшот» предусматривал конкретную дату начала войны — первое января 1957 года. Мотивация: якобы акт агрессии со стороны СССР и его союзников.

В документе подробно расписаны четыре фазы.

Фаза первая — день D. Единый день начала ядерной бомбардировки СССР. Цель — «стабилизация раннего советского наступления».

Фаза вторая — начало крупных наступательных операций по всей линии фронта всеми родами войск.

Фаза третья — ведение наступательных операций вплоть до капитуляции Советского Союза.

Фаза четвёртая — установление контроля и обеспечение соблюдения условий капитуляции.
Четырнадцатый пункт первой главы четвёртого раздела гласил:
«Ядерное оружие будет использоваться обеими сторонами. Другие виды оружия массового уничтожения могут быть использованы любой стороной с учётом соображений ответного удара и эффективности».

Капитулировавший СССР планировали разделить на четыре зоны оккупации: западная часть, Кавказ и Украина, Урал с Западной Сибирью и Туркестаном, Восточная Сибирь с Забайкальем и Приморьем. Эти четыре зоны делились ещё на двадцать две подзоны. Пару американских армий расквартировали бы в Москве. На Ленинград, Мурманск, Горький, Куйбышев, Киев и ещё пятнадцать городов выделили по одной дивизии.

Союзниками США по плану выступали все члены НАТО — Канада, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Норвегия, Дания, Исландия, Португалия, а также часть Китая, Филиппины и страны Британского содружества (кроме Индии и Пакистана). На стороне СССР — Польша, Финляндия, Чехословакия, Венгрия, Албания, Румыния, Болгария, Монголия, Маньчжурия, Корея и коммунистический Китай. Югославия, по расчётам американцев, заняла бы позицию ближе к нейтралитету.

Почему ядерный Новый год 1957 года не наступил?


Третьего сентября 1949 года американский бомбардировщик Б-29 патрулировал северную часть Тихого океана. Приборы зафиксировали аномально высокую радиоактивность в верхних слоях атмосферы. Проверка показала: Советский Союз провёл испытания собственного атомного оружия. На Семипалатинском полигоне взорвали заряд РДС-1.


Президент Гарри Трумэн, узнав об этом, спросил: «Что же нам теперь делать?» Вашингтон молчал три недели, боясь паники среди американцев.

Ответ Пентагона: начать гонку за водородной бомбой. Заполучить её первыми, снова получить военное превосходство.

Не вышло.

Двадцатого августа 1953 года ТАСС сообщил:
«На днях в Советском Союзе в испытательных целях проведён взрыв одного из видов водородной бомбы».

Четвёртого октября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года СССР вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли. Это означало: у Советского Союза есть ракеты межконтинентальной дальности. Ракета Р-7 могла доставить трёхмегатонный ядерный заряд на расстояние восемь тысяч восемьсот километров. Расстояние от Москвы до Вашингтона — семь тысяч восемьсот пятьдесят километров. Расстояние от Петропавловска-Камчатского до Лос-Анджелеса — шесть тысяч шестьсот километров.

В Белом доме был шок.

Сценарий безнаказанной ядерной бомбардировки СССР канул в прошлое. Стратеги Пентагона просчитались по всем пунктам.

Документ, который вернулся


«Дропшот» рассекретили в 1978 году при президенте Джимми Картере. К тому времени план уже представлял собой исторический курьёз — свидетельство того, как близко мир подошёл к катастрофе.

За восемь лет, отделяющих утверждение плана от предполагаемой даты начала войны, изменилось всё. Умер Сталин, президентом США стал Эйзенхауэр, Хрущев выступил с докладом о культе личности. Супругов Розенбергов казнили за шпионаж — они передали СССР данные по американской ядерной программе. На воду спустили первую атомную подводную лодку USS Nautilus. Советский бомбардировщик впервые совершил полёт на расстояние до США и обратно с дозаправкой.

Мир стремительно менялся, но одно оставалось неизменным: ни одна сторона не могла допустить ядерной войны, потому что проигравших в ней не будет.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сформулировал это так:
«Мы реализовали стратегический приоритет, создав бомбу, установив на долгие десятилетия ядерный паритет в мире. Благодаря успешной реализации советского атомного проекта мы не только сохранились как суверенное государство, но и буквально изменили лицо цивилизации».


***
«Дропшот» — не архивная курьёзность. Это документ, доказывающий: международная безопасность держится не на добрых намерениях, а на равновесии сил. Пока существует баланс — существует мир. Нарушишь баланс — получишь триста бомб на сто городов.

История плана «Дропшот» показывает, как быстро бывшие союзники превращаются в потенциальных противников, как бумажные стратегии перерастают в реальную угрозу и как единственный способ предотвратить катастрофу — иметь возможность ответить.

Семнадцать планов ядерной войны против СССР остались на бумаге. Восемнадцатый тоже. Но каждый из них когда-то лежал на столе в Пентагоне с грифом «Совершенно секретно» и конкретной датой начала операции. Каждый из них рассматривался всерьёз.

Триста бомб. Сто городов. Четыре зоны оккупации. Двадцать две подзоны.

Это не фантастика. Это документ, подписанный начальниками штабов Соединённых Штатов Америки девятнадцатого декабря 1949 года.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 05:21
    Интересно как американцы собирались размещать свои войска после атомных бомбежек на зараженных радиацией территориях СССР? what
    Cartalon
      Cartalon
      +2
      Сегодня, 05:25
      Да ни как этот план был фантастикой далеко за пределами возможностей
    Last centurion
      Last centurion
      +1
      Сегодня, 06:19
      эти документы и планы размещения зон надо помнить в первую очередь тем, кто соблюдает понимания в духах анкориджей итд.

      зы: нас бы давно поубивали всех еслиб не тов.Сталин и тов.Берия организовавшие создание тов.Курчатовым и его командой (при содействии тогда еще эффективной разведки) ЯО.
      ззы: нынешняя разведка чето чертежи литографов видимо добыть не может и прочих технологий видимо как конвеерные сборки роботов, спутников и проч...то есть того в чем нуждается страна или нынче олигархи организовать не могут ничего кроме прогулки на яхтах и донашивания советских производств... как-то так...
    nepunamemuk
      nepunamemuk
      +1
      Сегодня, 06:22
      точно так же как после атомных бомбёжек Японии
  Ольгович
    Ольгович
    +2
    Сегодня, 06:07
    Семнадцать планов ядерной войны против СССР остались на бумаге. Восемнадцатый тоже
    и это главное. так и дОлжно.

    Всех православных с светлым Христовым Воскресением и всего наилучшего.

    Христос воскресе!
  dmi.pris1
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 06:22
    Ну,если уж подходить реально,то и у нас,у СССР были планы по НАТО...С Днём Космонавтики,товарищи.
    invisible_man
      invisible_man
      0
      Сегодня, 06:47
      И журналы в США были частные, могли публиковать любую ерунду.
    Дырокол
      Дырокол
      0
      Сегодня, 07:04
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,если уж подходить реально,то и у нас,у СССР были планы по НАТО...С Днём Космонавтики,товарищи.

      Дык они неизвестны. Какие-то отголоски планов известны касаемо броска танковых армий до Ла-Манша, но не более.
  Эд Мак
    Эд Мак
    +2
    Сегодня, 06:31
    Получается, на высоких уровнях, улыбки и обнимашки не гарантируют мир. А мир держит наука, промышленность, армия.
    В 90 е это все получило серьезный удар.
    Может быть однажды дадут оценку деятельности Горбачева и Ельцина?
    Дырокол
      Дырокол
      0
      Сегодня, 07:05
      Цитата: Эд Мак
      Может быть однажды дадут оценку деятельности Горбачева и Ельцина?

      Вы забыли третьего из этого триумвирата.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 06:51
    Цитата: Эд Мак
    В 90 е это все получило серьезный удар.
    Может быть однажды дадут оценку деятельности Горбачева и Ельцина?

    Нам придётся пройти через эту Голгофу.
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 07:09
      Кому это-НАМ?Не обращайте,я не голосовал за Путина,да и за Ельцина.Плохо что коммунисту(первые слились),а ща ними и ЛДПР(вот ща них я и голосовал поначалу)
  Дырокол
    Дырокол
    0
    Сегодня, 07:02
    Автор любитель хайпа. Этих планов было море. Каждый год выпускался план действий на случай войны с СССР вплоть до его кончины, Дропшот лишь один из многих и ничем особо не отличался от других.
    На Семипалатинском полигоне

    Именно заряд, бомбу испытали двумя годами позже и если бы американцы реально испугалась, то не стали бы ждать создания водородной бомбы, а просто уничтожили бы СССР как выразился автор безнаказанно. Ибо у СССР не было средств не только на ответный удар, но и на предотвращение удара.
    Более того, даже на момент Карибского кризиса США могли безнаказанно для себя уничтожить СССР, чего Кеннеди и умоляли сделать военные. Будь на месте Кеннеди человек послабже умом типа Трампа, то СССР раскатами бы до состояния пепла. У нас памятник в Москве должен ему стоять...