План «Дропшот», как США готовилась стереть СССР с лица Земли
Обложка американского журнала Collier's от 27 октября 1951 года. Весь этот 130-страничный номер был посвящен гипотетической теме: «Поражение и оккупация России, 1952–1960; Превью войны, которой мы не хотим»
Девятнадцатого декабря 1949 года в Вашингтоне поставили последнюю подпись под документом, который сегодня знают под кодовым названием «Дропшот». Комитет начальников штабов Вооружённых сил США одобрил план тотальной войны против Советского Союза — с массированным применением ядерного, химического и бактериологического оружия.
Прошло четыре года после Парада Победы. Четыре года после того, как советские и американские солдаты обнимались на Эльбе, а Рузвельт, Черчилль и Сталин вместе решали судьбу послевоенного мира в Ялте и Потсдаме.
Что случилось за эти четыре года?
Пять марта тысяча девятьсот сорок шестого года бывший британский премьер Уинстон Черчилль произнёс речь в американском городе Фултон, штат Миссури. Он сказал: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес». Сталин через девять дней сравнил Черчилля с Гитлером в интервью «Правде». Союзники превращались в противников.
Потом были: создание НАТО в апреле сорок девятого, подписание плана Маршалла, раскол Германии на две части. Холодная война набирала обороты, и в Вашингтоне понимали одно — время работает против них. Каждый месяц советская промышленность восстанавливалась, советские учёные приближались к собственной атомной бомбе, советская армия оставалась самой многочисленной в мире.
В Пентагоне решили: надо действовать, пока есть шанс.
Считаем бомбы
«Дропшот» не появился на пустом месте. Он стал кульминацией серии всё более масштабных планов ядерной войны против СССР.
Осенью сорок пятого, через два месяца после капитуляции Японии, Объединённый разведывательный комитет США представил доклад под номером 329. Первая фраза звучала так:
Американский план ядерных ударов по СССР
Директива N 432/д от четырнадцатого декабря сорок пятого конкретизировала:
Дальше аппетиты росли.
План «Тоталити» (1945 год) — двадцать городов, включая Москву, Ленинград, Горький, Свердловск, Новосибирск. План «Пинчер» (июнь 1946 года) — пятьдесят бомб на двадцать городов. План «Бройлер» (март 1948 года) — тридцать четыре бомбы на двадцать четыре города. План «Сиззл» (декабрь 1948 года) — сто тридцать три бомбы на семьдесят городов. План «Шейкдаун» (октябрь 1949 года) — двести двадцать бомб на сто четыре города.
И наконец «Дропшот» — триста атомных бомб и двадцать девять тысяч тонн обычных взрывчатых веществ на сто городов Советского Союза.
Американские физики Микио Каку и Доннель Аксельрод в 1987 году опубликовали исследование, в котором насчитали как минимум восемнадцать планов ядерной войны, разработанных Пентагоном. Восемнадцать планов уничтожения страны, которая потеряла двадцать семь миллионов человек в борьбе с общим врагом.
Часть третья. Четыре фазы апокалипсиса
«Дропшот» предусматривал конкретную дату начала войны — первое января 1957 года. Мотивация: якобы акт агрессии со стороны СССР и его союзников.
В документе подробно расписаны четыре фазы.
Фаза первая — день D. Единый день начала ядерной бомбардировки СССР. Цель — «стабилизация раннего советского наступления».
Фаза вторая — начало крупных наступательных операций по всей линии фронта всеми родами войск.
Фаза третья — ведение наступательных операций вплоть до капитуляции Советского Союза.
Фаза четвёртая — установление контроля и обеспечение соблюдения условий капитуляции.
Четырнадцатый пункт первой главы четвёртого раздела гласил:
Капитулировавший СССР планировали разделить на четыре зоны оккупации: западная часть, Кавказ и Украина, Урал с Западной Сибирью и Туркестаном, Восточная Сибирь с Забайкальем и Приморьем. Эти четыре зоны делились ещё на двадцать две подзоны. Пару американских армий расквартировали бы в Москве. На Ленинград, Мурманск, Горький, Куйбышев, Киев и ещё пятнадцать городов выделили по одной дивизии.
Союзниками США по плану выступали все члены НАТО — Канада, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Норвегия, Дания, Исландия, Португалия, а также часть Китая, Филиппины и страны Британского содружества (кроме Индии и Пакистана). На стороне СССР — Польша, Финляндия, Чехословакия, Венгрия, Албания, Румыния, Болгария, Монголия, Маньчжурия, Корея и коммунистический Китай. Югославия, по расчётам американцев, заняла бы позицию ближе к нейтралитету.
Почему ядерный Новый год 1957 года не наступил?
Третьего сентября 1949 года американский бомбардировщик Б-29 патрулировал северную часть Тихого океана. Приборы зафиксировали аномально высокую радиоактивность в верхних слоях атмосферы. Проверка показала: Советский Союз провёл испытания собственного атомного оружия. На Семипалатинском полигоне взорвали заряд РДС-1.
Президент Гарри Трумэн, узнав об этом, спросил: «Что же нам теперь делать?» Вашингтон молчал три недели, боясь паники среди американцев.
Ответ Пентагона: начать гонку за водородной бомбой. Заполучить её первыми, снова получить военное превосходство.
Не вышло.
Двадцатого августа 1953 года ТАСС сообщил:
Четвёртого октября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года СССР вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли. Это означало: у Советского Союза есть ракеты межконтинентальной дальности. Ракета Р-7 могла доставить трёхмегатонный ядерный заряд на расстояние восемь тысяч восемьсот километров. Расстояние от Москвы до Вашингтона — семь тысяч восемьсот пятьдесят километров. Расстояние от Петропавловска-Камчатского до Лос-Анджелеса — шесть тысяч шестьсот километров.
В Белом доме был шок.
Сценарий безнаказанной ядерной бомбардировки СССР канул в прошлое. Стратеги Пентагона просчитались по всем пунктам.
Документ, который вернулся
«Дропшот» рассекретили в 1978 году при президенте Джимми Картере. К тому времени план уже представлял собой исторический курьёз — свидетельство того, как близко мир подошёл к катастрофе.
За восемь лет, отделяющих утверждение плана от предполагаемой даты начала войны, изменилось всё. Умер Сталин, президентом США стал Эйзенхауэр, Хрущев выступил с докладом о культе личности. Супругов Розенбергов казнили за шпионаж — они передали СССР данные по американской ядерной программе. На воду спустили первую атомную подводную лодку USS Nautilus. Советский бомбардировщик впервые совершил полёт на расстояние до США и обратно с дозаправкой.
Мир стремительно менялся, но одно оставалось неизменным: ни одна сторона не могла допустить ядерной войны, потому что проигравших в ней не будет.
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сформулировал это так:
***
«Дропшот» — не архивная курьёзность. Это документ, доказывающий: международная безопасность держится не на добрых намерениях, а на равновесии сил. Пока существует баланс — существует мир. Нарушишь баланс — получишь триста бомб на сто городов.
История плана «Дропшот» показывает, как быстро бывшие союзники превращаются в потенциальных противников, как бумажные стратегии перерастают в реальную угрозу и как единственный способ предотвратить катастрофу — иметь возможность ответить.
Семнадцать планов ядерной войны против СССР остались на бумаге. Восемнадцатый тоже. Но каждый из них когда-то лежал на столе в Пентагоне с грифом «Совершенно секретно» и конкретной датой начала операции. Каждый из них рассматривался всерьёз.
Триста бомб. Сто городов. Четыре зоны оккупации. Двадцать две подзоны.
Это не фантастика. Это документ, подписанный начальниками штабов Соединённых Штатов Америки девятнадцатого декабря 1949 года.
