Вэнс возвращается в США, продавить Иран на переговорах не вышло

Проходившие в Исламабаде переговоры Ирана и США завершились безрезультатно, по крайней мере для американцев, они так и не сумели продавить иранцев. Переговорная группа США, возглавляемая вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, вылетела в Вашингтон.

США не удалось достигнуть сделки с Ираном, несмотря на длительные и напряженные переговоры, которые накануне прошли в Исламабаде. По словам Вэнса, американцы обозначили свои красные линии, сразу дав понять, по каким вопросам компромисса не будет, а по каким можно поторговаться. Иран эту позицию не принял, начав продвигать свои условия. Торги шли очень долго, но ни к чему не привели. Хотя, как утверждает Вэнс, это было «лучшее предложение».



Так что мы возвращаемся в Соединенные Штаты, не достигнув соглашения.

В Тегеране заявляют, что переговоры с США длились 14 часов, прийти к общему знаменателю не удалось, слишком много разногласий, но диалог будет продолжаться.

Технические команды с обеих сторон теперь обмениваются экспертными документами. Переговоры будут продолжаться, несмотря на некоторые оставшиеся разногласия.

Как отмечают журналисты, детали переговоров держатся в тайне, диалог шел за закрытыми дверями.
  1. Last centurion Звание
    +1
    Сегодня, 06:10
    ...что и требовалось доказать.
    Когда две совершенно разные цивилизации пытаются договорится - это похоже на разговор волков и рысей.

    зы: В Израиле наверное объявят праздничным днем. Они так старались и сорвали всё.
    1. SAG Звание
      0
      Сегодня, 06:20
      продавить Иран на переговорах не вышло

      ...но выдавить из себя получилось много! lol
      это похоже на разговор волков и рысей.

      Не знаю как они говорят, но друг друга не трогают, потому как сферы влияния разделены. Я сейчас не про ареал обитания, а про место. И про способы охоты.
      1. SAG Звание
        0
        Сегодня, 06:36
        Не любить друг друга это нормально.Какие то локальные стычки как в вашем примере норма. Не нормально пытаться уничтожить на корню. Причём, прибыв абсолютно из другого ареала. Поэтому сша это вообще не животное, это Франкенштейн!
    2. Nemo70 Звание
      -1
      Сегодня, 06:23
      Цитата: Last centurion
      В Израиле наверное объявят праздничным днем. Они так старались и сорвали всё.

      Эти радуются пока ..Но и арабский мир начал объединятся вокруг персов Ирана !!!
      Мало никому не покажется и европа насыщенная мигрантами из Ливии,Ирака ,Сирии ,Афгана могут достать ножи и устроить им хрустальную ночь за ВСЕ !!
      Они помнят кто виновен в разрушении их стран и ограблении ..
      1. Владимир М Звание
        +2
        Сегодня, 06:29
        Плевать на ту Европу с "большой колокольни", но ведь и мы движемся по пути Европы.
        Объединение арабского мира вряд-ли пойдет на пользу России....
        1. Nemo70 Звание
          -1
          Сегодня, 06:40
          Цитата: Владимир М
          Плевать на ту Европу с "большой колокольни", но ведь и мы движемся по пути Европы.

          Увы да ..Есть такая тенденция лобби еврейское в России все еще сильное и арабы это знают ..
          Цитата: Владимир М
          Объединение арабского мира вряд-ли пойдет на пользу России....

          Ну почему же ,если разгонят амерские базы и Израиль нагнут ..Только плюс России !!
          БВ восток помнит СССР и Русских ,мы не англосаксы с евреями ..Умеем договариваться !!
          1. Владимир М Звание
            +2
            Сегодня, 06:49
            Если бармалеи Ближнего востока разгонят американские базы и сотрут с земли Израиль, они сразу же полезут на нас. А у нас в тылу уже миллионы инородцев со своими диаспорами - нац ОПГ, которые реально уже стали властью правда пока на местном уровне....
            Это вполне может быть реальной целью США на ближнем востоке.
            1. Nemo70 Звание
              -1
              Сегодня, 07:04
              Цитата: Владимир М
              Если бармалеи Ближнего востока разгонят американские базы и сотрут с земли Израиль, они сразу же полезут на нас

              Нет все как раз наоборот БВ восток заживет спокойно наконец ..!!!
              Ирак раздваили ИГИЛ появился и их на Россию травили (израиль не трогали )) Россия в Сирию зашла и замочила ИГил )) Они Сирию оторвали от России ..А вот если Иран развалят ,то да народ побежит в сторону России и Азии ..
              Израилю нужен полый контроль БВ И тогда будет им счастье ..Смогут управлять потоками беженцев и тероористов ..Слева -справа бомбить будут Вам туда и денег дадим с оружием )))) Джихад в той стороне на Севере хе хе
      2. Дядя Сэм_2 Звание
        +2
        Сегодня, 06:37
        "мигрантами из Ливии,Ирака ,Сирии ,Афгана могут достать ножи и устроить им хрустальную ночь за ВСЕ !!" no если б захотели, уже лет 20 назад устроили бы, но...
        1. Ропот 55 Звание
          +1
          Сегодня, 06:57
          Дядя Сем-2 hi ,и главный вопрос,сейчас этих "новоевропейцев" кормят и содержат "староевропейцы" а если последних убрать из уравнения то кто будет кормить первых??? Сами? А они этого хотят?????
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 07:22
      hi Поздравляю всех со Светлым праздником Пасхи! Пусть он наполнит ваш дом радостью, а сердце — верой и надеждой.
      С Христом в душе и сердце победы над всеми врагами!
  2. Немчинов Вл Звание
    +2
    Сегодня, 06:14
    Подумаешь, делов то. По возвращении каждая из сторон переговоров (сша, иран и израиль), снова заявят о своих победах, и доминировании в переговорном процессе именно их позиции !!!
    wink
    1. Nemo70 Звание
      -1
      Сегодня, 06:27
      Цитата: Немчинов Вл
      Подумаешь, делов то. По возвращении каждая из сторон переговоров (сша, иран и израиль), снова заявят о своих победах, и доминировании в переговорном процессе именно их позиции !!!
      wink

      Да делов то ..В Ормузе 800 танкеров застряло ..Керосина во многих странах осталось на пару дней ..Так ничего все нормально ,ну не договорились чуваки ))))
      P.S. Можно топить всех и минировать Ормуз и т.д. Израиль весь в подвалах сидит !!!
      1. Владимир М Звание
        0
        Сегодня, 06:36
        Керосина во многих странах осталось на пару дней ..

        Израиль весь в подвалах сидит !!!

        Все же это притянуто за уши...
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    +1
    Сегодня, 06:25
    Восток дело тонкое...персы научены горьким опытом.
    Пойдёшь на встречу американцам на их требования...заплатишь жизнью.
    Молодцы иранцы...не сдавайтесь этим гопникам...боритесь.
    1. роман66 Звание
      0
      Сегодня, 06:52
      Переговоры будут продолжаться, несмотря на некоторые оставшиеся разногласия.

      Значит, будут бомбить
  4. михаил3 Звание
    +4
    Сегодня, 06:25
    Американцы не в состоянии вести переговоры. Просто потому, что не умеют. Многолетнее доминирование на мировой арене привело к полной утрате навыков дипломатии. Вместо того, чтобы договариваться, они "обозначают красные линии", то есть выкатывают свои требования и достают заранее распечатанные бумаги.
    Однако, Иран очевидно побеждает бывший гегемон) Как вести себя в условиях, когда на твои требования оппоненты начинают смеяться, и говорят - нам это неинтересно, американцы просто не знают. Вполне ожидаемый результат. США получат еще немало ударов, прежде чем начнут шевелиться в правильном направлении.
    Ждем наземной операции) Когда потери тысяч морпехов и моряков уже нельзя будет скрыть...
    1. SAG Звание
      0
      Сегодня, 06:45
      США получат еще немало ударов, прежде чем начнут шевелиться в правильном направлении.

      Даже сомнений нуль, вот только для полной перестройки сознания и понимания своего места, уйдут долгие десятилетия и мы с вами этого уже не увидим. Они должны пережить гражданскую войну, достичь внутреннего согласия, перестать быть Фраркенштейном (искусственно созданым образованием) и родиться как нация! Это лет 50 не меньше! А могут и совсем не родиться...
  5. Виктор Ленинградец Звание
    +2
    Сегодня, 06:27
    Пожалуй, Мавр сделал своё дело - разворошил старый мировой порядок до основания. Теперь мавр может (и должен!) уйти. При этом необязательно искать более чем меткого стрелка - достаточно просто дистанционно подкрутить кардиостимулятор или назначить нужные для дела таблетки.
    Вэнс выглядит вполне адекватной фигурой для транзита власти, а Трамп смотрится вполне дородным козлом отпущения.
  6. Livonetc Звание
    +3
    Сегодня, 06:27
    Главное не допустить ситуацию до применения ядерки.
    А так.
    Есть желание продолжать, так пусть расходуют свои ракетные арсеналы.
    Израиль еще не был таким побитым.
    Да и США давно так по рылу не получали.
    Хотя наверное не поможет.
    Пока биби не скрутили дерьмо.будет продолжаться.
  7. lubesky Звание
    +3
    Сегодня, 06:28
    Как это по овски - разрядили в неизвестное помещение обойму и когда кончились патроны янки кричат - переговоры, переговоры! И вот, обойма и ствол еще не остыли, дымятся, а янки уже ведут переговоры на правах сильного…

    Но персы то не в курсе, что побеждены! wassat
  8. Дядя Сэм_2 Звание
    +1
    Сегодня, 06:34
    США не удалось достигнуть сделки с Ираном, несмотря на длительные и напряженные переговоры
    Умеют персы настоять на своём! Давно пора их к нам пригласить, в "переговорщики"! Что бы нас "опять не обманули" ... request