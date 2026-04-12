Вэнс возвращается в США, продавить Иран на переговорах не вышло
Проходившие в Исламабаде переговоры Ирана и США завершились безрезультатно, по крайней мере для американцев, они так и не сумели продавить иранцев. Переговорная группа США, возглавляемая вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, вылетела в Вашингтон.
США не удалось достигнуть сделки с Ираном, несмотря на длительные и напряженные переговоры, которые накануне прошли в Исламабаде. По словам Вэнса, американцы обозначили свои красные линии, сразу дав понять, по каким вопросам компромисса не будет, а по каким можно поторговаться. Иран эту позицию не принял, начав продвигать свои условия. Торги шли очень долго, но ни к чему не привели. Хотя, как утверждает Вэнс, это было «лучшее предложение».
В Тегеране заявляют, что переговоры с США длились 14 часов, прийти к общему знаменателю не удалось, слишком много разногласий, но диалог будет продолжаться.
Как отмечают журналисты, детали переговоров держатся в тайне, диалог шел за закрытыми дверями.
