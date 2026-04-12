Хегсет поспешил: военных кораблей ВМС США в Ормузском проливе нет

Хегсет поспешил: военных кораблей ВМС США в Ормузском проливе нет

Ормузский пролив был и остается главной темой прошедших в Пакистане переговоров США и Ирана. Несмотря на три встречи за субботу, 11 апреля, открыть его американцам так и не удалось. Об этом сообщает западная пресса со ссылкой на администрацию США.

Иран продолжает контролировать Ормуз, попытки США заставить Тегеран открыть пролив для прохода танкеров с нефтью успехом не увенчались. Более того, в Иране опровергли заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что американский флот якобы начал «разминирование» пролива. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции, ни один американский корабль не только не вошел в Ормузский пролив, но и даже не приблизился к нему, оставаясь вне действия ракет и беспилотников Ирана.



Иран будет пресекать любые попытки военных кораблей пройти через Ормузский пролив самым суровым образом.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет на полном серьезе заявил, что американские военные корабли уже зашли в Ормузский пролив и Персидский залив, начав их разминировать. С помощью эсминцев, а не кораблей противоминной обороны. Но стоит отметить, что CENTCOM ранее заявил о готовности провести противоминную операцию, если будет достигнута договоренность.

Эсминцы USS Frank E. Peterson (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив и вели операции в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению полного очищения пролива от морских мин, ранее установленных Корпусом стражей Исламской революции Ирана.

Тральщиков у американцев, если уж на то пошло, в данном районе нет. Два корабля противоминной обороны покинули базу пятого флота США в Бахрейне вскоре после начала ответных ударов Ирана, где третий — пока неизвестно.
  Nemo70
    Nemo70
    Сегодня, 06:48
    Их ждут торпеды Ирана ! И БПЛА ударные ..Да там танкер один поджечь и все загорится !!
  Ропот 55
    Ропот 55
    Сегодня, 07:00
    Вот пример что при соблюдении интересов и жёсткой позиции имея даже не выдающиеся вооруженные силы возможно обламывать даже такое припухшее хамло как США.
    ZovSailor
      ZovSailor
      Сегодня, 07:41
      Ропот 55
      Сегодня, 07:00

      hi Прежде всего это означает, что Звездопад в Пентагоне и бидэ ( штаб Фашингтона ) продолжится.
      Нужно же как-то рыжему педофилу коалиции Эпштейна обозначить всех ответственных за провалы на БВ, кроме себя любимого.
  SAG
    SAG
    Сегодня, 07:02
    ...что-то не понял, а как же это?
  Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец
    Сегодня, 07:05
    США продулись вдрызг.
    Не рискнули в реальную войну без правил - огребут позор и войну у себя дома. И девочек в этом бардаке всех поменяют, но те, кто придёт на смену - не лучше.
    А Ирану стоит задуматься над собственной сферой сопроцветания, как в своё время самураям. Рядом малонаселённые территории с трусливыми правителями полные богатств и покорных рабов, так что имея достаточно сил и обзаведясь настоящим ЯО, есть смысл рискнуть.
    Ропот 55
      Ропот 55
      Сегодня, 07:14
      Виктор Ленинградовец hi ,Тегерану надо правильные выводы сделать,подтянуть то что слабо себя проявило пополнить запасы, и не в коем случае не почивать на лаврах как Ассад.
  командир
    командир
    Сегодня, 07:13
    Хегсет совсем уж дилетант. Допустим два эсминца с включенными на полную мощность трактами миноискания подошли к проливу. Даже и обнаружат они отметки от мин. Это еще не означает, что эти мины не взведутся от гидроударов миноискания. Как их снимать эсминцы будут?
  alexputnik17
    alexputnik17
    Сегодня, 07:19
    Два корабля противоминной обороны покинули базу пятого флота США в Бахрейне вскоре после начала ответных ударов Ирана, где третий — пока неизвестно.

    Может притонул где... Туда тоже прилетало. winked