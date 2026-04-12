Хегсет поспешил: военных кораблей ВМС США в Ормузском проливе нет
Ормузский пролив был и остается главной темой прошедших в Пакистане переговоров США и Ирана. Несмотря на три встречи за субботу, 11 апреля, открыть его американцам так и не удалось. Об этом сообщает западная пресса со ссылкой на администрацию США.
Иран продолжает контролировать Ормуз, попытки США заставить Тегеран открыть пролив для прохода танкеров с нефтью успехом не увенчались. Более того, в Иране опровергли заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что американский флот якобы начал «разминирование» пролива. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции, ни один американский корабль не только не вошел в Ормузский пролив, но и даже не приблизился к нему, оставаясь вне действия ракет и беспилотников Ирана.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет на полном серьезе заявил, что американские военные корабли уже зашли в Ормузский пролив и Персидский залив, начав их разминировать. С помощью эсминцев, а не кораблей противоминной обороны. Но стоит отметить, что CENTCOM ранее заявил о готовности провести противоминную операцию, если будет достигнута договоренность.
Тральщиков у американцев, если уж на то пошло, в данном районе нет. Два корабля противоминной обороны покинули базу пятого флота США в Бахрейне вскоре после начала ответных ударов Ирана, где третий — пока неизвестно.
