Падение «Ориона». Как единственный производитель тяжёлых военных дронов в России докатился до банкротства
Ровно девять миллионов двести тысяч рублей — вот сумма, с которой началось публичное крушение одного из стратегически важнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. ООО «Скб Электронного Приборостроения» подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск к АО «Кронштадт», и 10 апреля 2026 года на страницах Федресурса появилась запись, которая в нормальных обстоятельствах выглядела бы абсурдом: компания, выпускающая единственные в стране тяжёлые ударные дроны, может быть признана банкротом из-за долга, равного стоимости одной квартиры в спальном районе Дубны, где расположен её завод.
Но эти обстоятельства давно перестали быть нормальными.
За двенадцать месяцев, предшествующих этой записи, на «Кронштадт» обрушился вал из ста пятидесяти четырёх судебных претензий. Общая сумма — 2,6 миллиарда рублей. Среди последних крупных кредиторов: «Аквамаш» (125,6 миллиона), «Электромашиностроительный завод» (79,4 миллиона), Краснознаменский завод полупроводниковых приборов «Арсенал» (28,5 миллиона). В арбитражных судах Петербурга и Ленинградской области с января по декабрь 2025 года зарегистрировали сто пятьдесят исков на сумму около 2,7 миллиарда. Из ста шести завершённых дел суд удовлетворил лишь пять — на 176 миллионов. По остальным либо отказали, либо стороны заключили мировые соглашения, предусматривающие рассрочку платежей, растянутую на месяцы.
Компания молчит. На запросы журналистов «Кронштадт» не отвечает. Открытой финансовой отчётности нет с 2020 года — то есть с тех пор, как мир изменился, а вместе с ним изменилась и судьба этого предприятия.
Петербургский след
История «Кронштадта» началась не в Кронштадте и не с дронов.
В 1990 году в Ленинграде возникла группа «Транзас» — скромная фирма, занимавшаяся разработками в области морской навигации. Из стен «Транзаса» вышли несколько самостоятельных компаний: морской бизнес «Кронштадт Технологии» позже продали «Ситрониксу», «Транзас-Навигатор» остался самостоятельной единицей и углубился в производство судового оборудования. Сам «Транзас» в 2018 году перешёл к финскому концерну Wärtsilä, а после его ухода из России вернулся под местный контроль. Но до этого, в 2015 году, холдинг «Промышленные инвесторы» продал сто процентов акций «Кронштадт групп» инвестиционной корпорации АФК «Система».
Сделку тогда окрестили «сделкой года». Цена — 4,8 миллиарда рублей.
Под крылом «Системы» компания сконцентрировалась на разработке беспилотных летательных аппаратов и программного обеспечения для них. В подмосковной Дубне вырос завод — с 2022 года сборку беспилотников запустили в три смены. Параллельно компания стала головным исполнителем по созданию и обновлению навигационных баз данных для водных путей с использованием ГЛОНАСС. В списке заказчиков фигурировали Минтранс, Минпромторг и Минобороны. Общая сумма государственных контрактов за шесть лет приблизилась к миллиарду рублей.
Но главным детищем стал «Орион».
«Орион» — средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полёта. Размах крыла — 16,3 метра, длина — 8 метров, взлётная масса — 1150 килограммов. Может находиться в воздухе до тридцати часов на высоте до 7,5 километров, не теряя связь в радиусе 250 километров. На борту — до 250 килограммов полезной нагрузки, включая управляемые ракеты. Оптико-электронная станция, радиолокационные системы. Машина, способная выполнять функции разведчика и ударного дрона одновременно.
«Орион» называли «российским убийцей Байрактаров». Сравнение было лестным, но неточным — турецкий Bayraktar TB2 легче и дешевле, а «Орион» тяжелее и многофункциональнее. Тем не менее именно «Кронштадт» стал единственной российской компанией, доведшей до серийного производства тяжёлый беспилотник самолётного типа, сравнимый с американским MQ-9 Reaper.
Дальнейшим развитием платформы стал «Сириус» — увеличенная версия с двумя двигателями и размахом крыла в 20 метров. Высотный вариант носил название «Гелиос-РЛД». Это были перспективные проекты, способные в перспективе закрыть потребности Минобороны в тяжёлых разведывательно-ударных комплексах.
Были. В прошедшем времени.
Шов, который разошёлся
Точкой разлома стал 2022 год. Не только для России, не только для мира — но и для «Кронштадта» в первую очередь.
АФК «Система» покинула капитал компании. Сначала — в июле 2021 года, снизив долю ниже контрольной. Затем — в мае 2022 года, полностью выйдя из акционерного состава. Холдинг подчеркнул, что активами в оборонной промышленности больше не владеет. Истинных причин своего решения не озвучил — но совпадение с санкционным давлением на владельца корпорации и его международные активы бросалось в глаза.
Оставшись без частного инвестора, «Кронштадт» столкнулся с реальностью изоляционной экономики: перекрытым доступом к критически важной микроэлектронике, заградительными кредитными ставками, необходимостью закупать комплектующие через сложные схемы параллельного импорта.
Исковый вал начался почти сразу. В 2023 году компания участвовала в двадцати двух арбитражных процессах. В следующем году число дел выросло в 2,5 раза. В 2025-м — сто пятьдесят исков. Основные истцы — предприятия оборонно-промышленного и машиностроительного комплекса, те самые смежники, без которых сборка беспилотников физически невозможна.
Бухгалтерский некролог
Финансовая отчётность «Кронштадта» за 2020 год — последний год, когда компания раскрывала свои показатели, — уже тогда выглядела тревожной. При рекордной выручке в 1,97 миллиарда рублей чистый убыток составил минус 3,6 миллиарда. Себестоимость продукции подскочила до 4,5 миллиарда — в 2,3 раза выше дохода. Управленческие расходы за год выросли с 724 миллионов до 1,1 миллиарда.
После 2020 года — тишина. Никаких отчётов, никаких пресс-релизов, никаких объяснений.
Единственное, что просочилось в открытые источники: материнская структура группы «Кронштадт» по итогам 2025 года отчиталась об убытках в 4,6 миллиарда рублей при выручке, сжавшейся до 100,2 миллиона. Цифры, которые трудно назвать иначе, чем бухгалтерский некролог.
Есть, впрочем, и одна надежда на спасение. «Кронштадт» выступает истцом в арбитражном деле против «Сбербанк страхования» — требует выплат по договорам страхования на сумму около 8,5 миллиарда рублей. Первое заседание назначено на начало марта 2026 года. Если компания докажет свою правоту и получит выплату, финансовое положение может заметно улучшиться. Но «если» — ключевое слово в этой фразе.
Завод в Дубне и неизвестный собственник
Завод в Дубне — главное производственное предприятие «Кронштадта» — был построен рядом с Дубненским машиностроительным заводом, перешедшим в собственность компании в июле 2021 года. Строительство шло рекордными темпами. С 2022 года — три смены, конвейер, планы по наращиванию выпуска.
В мае 2025 года ряд СМИ сообщили, что завод пострадал от атаки украинских беспилотников. В компании это никак не комментировали.
Актуальная информация о собственнике «Кронштадта» в системе СПАРК закрыта и официально нигде не раскрывается. Однако косвенные признаки указывают на то, что контроль перешёл к структурам, связанным с «Ростехом». Именно «Рособоронэкспорт», полностью подконтрольный госкорпорации, с 2024 года продвигает «Орион» на экспорт. Генеральный директор «Рособоронэкспорта» открыто заявлял, что Россия готова поставлять этот беспилотник всем заинтересованным партнёрам.
Юридический адрес компании тоже изменился: если первые двадцать лет «Кронштадт» был классической петербургской фирмой с офисами на Лиговском проспекте и Малом проспекте Васильевского острова, то в 2021 году юрадрес переместился на проспект Андропова в Москве, а с лета 2022-го закрепился в Волоколамском проезде. Переезд в столицу стал символом завершения петербургского этапа.
Одна компания на всю страну
Отраслевые эксперты сходятся в одном: ситуация с «Кронштадтом» — это не корпоративный кризис отдельного предприятия. Вопрос стоит о стратегической обороноспособности.
Слова Кондратьева произносились в январе 2026 года. Спустя три месяца, в апреле, на Федресурсе появилась запись о намерении подать иск о банкротстве. Компания, которая в три смены собирала ударные дроны для фронта, оказалась должна девять миллионов рублей одному из своих поставщиков и не смогла заплатить.
Что произошло на самом деле
Анатомия этого крушения системна.
Первый удар нанесла «Система», лишив компанию стабильного частного финансирования. Второй — санкционная изоляция, перекрывшая доступ к критически важной микроэлектронике. Третий — кредитные ставки Центрального банка, сделавшие заёмные средства неподъёмными для развития производственных линий. Четвёртый — противоречие между требованиями одного ведомства срочно наращивать ударный потенциал и действиями другого, которое делало это наращивание невозможным в принципе.
Конструировать современную беспилотную авиацию на дорогих займах, сером импорте и энтузиазме физически невозможно. Это выяснилось не в апреле 2026 года, когда появилась запись на Федресурсе, а значительно раньше — когда «Кронштадт» перестал отвечать на запросы журналистов и перестал публиковать отчётность. Молчание компании было симптомом болезни, которую лечить уже поздно.
Стоит ли ждать государственного вмешательства? «Ростех» через «Рособоронэкспорт» уже взял на себя продвижение «Ориона» — значит, интерес к технологии существует. Но продвижение продукта на экспорт и спасение его производителя от банкротства — задачи разного порядка.
Пока же на балансе единственного в России завода тяжёлых ударных дронов числится убыток в 4,6 миллиарда рублей, выручка в 100 миллионов, и сто пятьдесят четыре судебных иска от тех самых заводов, которые должны были поставлять комплектующие для сборки.
Девять миллионов двести тысяч рублей. Именно столько стоило начало конца «Кронштадта».
