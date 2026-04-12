Трамп делает вид, что ему «всё равно» на исход переговоров с Ираном

Трамп попытался сделать хорошую мину при плохой игре, заявив, что ему без разницы исход переговоров с Ираном. На этом фоне США начали более интенсивную переброску сил и средств на Ближний Восток.Дональд Трамп пообщался с журналистами, заявив, что ему «все равно» на исход переговоров США и Ирана в Исламабаде, хотя до этого делал заявления совсем другого рода. По его словам, США и так уже выиграли, полностью «разгромив» Иран, поэтому сделка на американских условиях все равно будет заключена. А на данный момент исход переговоров и нет уж важен.Между тем мониторинговые ресурсы отмечают увеличение количества полетов американских военно-транспортных самолетов на Ближний Восток. Видимо, Трамп изначально готовил запасной вариант на случай «срыва сделки», поскольку вероятность того, что она будет заключена на условиях США, была крайне мала. Да и политические эксперты заявляли, что эти переговоры нужны больше США, а не Ирану, несмотря на «победные» заявления Трампа.Пока говорить о том, что США возобновят удары по Ирану, рано, но «окно» для этого у Трампа еще есть до конца апреля, когда истечет срок его полномочий вести войну без разрешения Конгресса. Будем ждать дальнейших заявлений.