Американская разведка пытается приписать Китаю поставки ПЗРК в Иран

Китай готовится к поставкам Ирану вооружений, включая системы ПВО, Трамп топает ногами, угрожая Пекину последствиями. Об этом сообщают западные медиа.

Накануне некоторые американские издания сообщили о том, что Китай якобы намерен поставить Ирану современные системы противовоздушной обороны. Такие данные предоставила американская разведка. Трамп уже отреагировал, пригрозив Пекину «большими проблемами».



Что ж, если Китай это сделает, у Китая будут большие проблемы, понятно?

Согласно публикациям, Китай в ближайшие недели должен осуществить некие поставки вооружений Ирану. Связаны они должны быть с противовоздушными средствами, вероятней всего, с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК). США это очень волнует, всё дело в том, что американцы уже несколько десятилетий пытаются бороться с распространением ПЗРК, при этом поставляя собственные комплексы лояльным режимам.

Пекин опровергает данную информацию, посольство КНР в Вашингтоне официально заявило, что Китай не поставляет оружия «ни одной стороне конфликта».

Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта; данная информация не соответствует действительности.
  Ропот 55
    Сегодня, 09:13
    Китай при всех его возможностях "отмораживается" от всех конфликтов ,ну кроме экономических поставок,бизнесмены однако, а так как они не готовы идти на обострение с Вашингтоном тем более из-за Тегерана такие что вряд-ли сейчас Пекин начнет такие поставки НАПРЯМУЮ.
    paul3390
      Сегодня, 09:21
      Боюсь - когда Китай таки вынужден будет пойти на обострение с США у него просто уже не останется союзников. Даже возможных. Кому нужен претендент на гегемонию, решительно отказывающийся защищать свои интересы и своих партнёров?
      роман66
        Сегодня, 09:26
        . Кому нужен претендент на гегемонию, решительно отказывающийся защищать свои интересы и своих партнёров?

        Это вы про Трампа?
      Ропот 55
        Сегодня, 09:29
        paul3390 hi это понимаем мы,это я думаю понимают и в самом Китае однако кроме общих слов и заверений-призывов конкретики никакой,если не считать небольших пошлино-санкционных войн которые быстро сошли на нет.
      Illanatol
        Сегодня, 09:41
        Публично да. А вот непублично - не факт. И как дела обстоят у нынешнего гегемона... ну, Трамп на эту тему уже высказался предельно ясно и доходчиво. Готов послать все это НАТО в пеший эротический поход, чего НАТО вполне и заслуживает.
      G.M.V
        Сегодня, 10:53
        Но не особенно нужен и претендент, который вначале громко кричит: "Мы будем помогать чем нужно, столько -сколько потребуется!!!" А после "Они все ворьё! Вы диктатор без карт, помогать Мы не будем! Продадим, но не вам! Только вашим кураторам-идиотам!"
        Ну так Китай то же самое, только без громких пустых заявлений вначале!
    gyn
      Сегодня, 11:26
      а в чем проблема не напрямую?
  Дилетант
    Сегодня, 09:15
    Китай - свободная страна. И Иран тоже. Почему они должны спрашивать разрешения у Трампа. Он ведь не спрашивает иранцев, поставляя оружие Израилю, и Китай, поставляя оружие Тайваню. Про Россию я уже не говорю, потому что россиян уже 5 год убивают именно американским оружием.
    Ропот 55
      Сегодня, 09:21
      Дилетант hi ,ну хотя бы потому что они САМИ так решили и назначили СЕБЯ на роль мирового полицейского причём открытым текстом послав все международные нормы,акты,законы и прочую юридическую мишуру,а так как их никто не одернул и не окоротил почему они должны отказывать себе в таких желаниях?
    ettore
      Сегодня, 10:05
      Цитата: Дилетант
      Китай - свободная страна. И Иран тоже. Почему они должны спрашивать разрешения у Трампа. Он ведь не спрашивает иранцев, поставляя оружие Израилю, и Китай, поставляя оружие Тайваню. Про Россию я уже не говорю, потому что россиян уже 5 год убивают именно американским оружием.

      Россия тоже называет себя свободной и великой страной, однако спрашивает разрешения у США на поставку нефти на Кубу и постоянно оглядывается на реакцию, на свои действия, "партнёров".
      Назваться это одно, а вести себя так это другое
      KCA
        Сегодня, 10:21
        Россия не выпрашивает у СШП разрешение на поставку нефти на Кубу, всё гораздо проще - танкер шёл в сопровождении фрегата и разрешение было получено автоматически
        ettore
          Сегодня, 10:31
          Россия сама заявила о "согласовании" прохода танкера.
          gyn
            Сегодня, 11:28
            согласованием и фрегатом можно добиться больше, чем одним согласованием
            ну и заодно ы типа сохранили лицо
    G.M.V
      Сегодня, 10:59
      Просто потому что есть два пути набжения Ирана:
      1. Громко заявить о поддержке Ирана и потерять рынок США, а м.б. и ЕС, с кучей утраченной выручки.
      2. Ничего никому не заявлять! Помогать, но не признавать эту помощь. Прижмут - то была гумманитарка. Ничего не терять в коммерческом плане.
      Наши парни прямые, с топором и лопатой, за 1й вариант. Китайская мудрая обезьяна... как думаете?
  убей фашиста
    Сегодня, 09:16
    Я надеюсь "каспийский шелковый путь" работает и через него Всевышний посылает персам необходимую номенклатуру изделий. Все же парни бьются с сатанинскими силами. Зря, конечно, иранцы отказались от создания эшелонированной системы ПВО на основе изделий РФ, но былого не воротишь. Думаю китайцам и нам будет интересно протестировать свои наработки на пин дос тан ской авиации.
    роман66
      Сегодня, 09:28
      Думаю, путь короче : Китай- Пакистан- Иран
  андрей мартов
    Сегодня, 09:19
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что из Китая в Иран проложен ВПШП (Великий Подземный Шёлковый Путь) длинной несколько тысяч километро,по которому Китай возит скрытно не только лишь один шёлк,а много чего всего . . . hi
  тоже-врач
    Сегодня, 09:20
    А разве амеры не поставляют оружие Украине? Поэтому любая страна мира имеет право поставлять оружие атакованному амерами Ирану. тем более. у ирана теперь деньги за нефть появились.
    И нам сегодня лучше бы нефть и газ придержать, а оружие продать. Пока есть кому. Но строго по предоплате.
    Ропот 55
      Сегодня, 09:35
      тоже-врач hi ,а вы думаете что у нас так много оружия ,что можно излишки продавать? Янки давно себя провозгласили исключительными тина этом основании творят что хотят,а так как "ледяной душ" для них организовать некому они так и поступают.
    роман66
      Сегодня, 09:46
      Оружие самим надо. Предлагаю продать эффективных менеджеров - у нас их много, а толку чуть
      Ропот 55
        Сегодня, 09:53
        роман66 hi ,странам которые реально заботятся о своём существовании такие "специалисты" с доплатой не нужны,они хотят хорошо жить и развиваться,а те у которых такая же ситуация не купят laughing своих девать некуда а конкуренция никому не нужна wink
        роман66
          Сегодня, 10:20
          А мы оптом, со скидкой...
          ettore
            Сегодня, 10:34
            Цитата: роман66
            А мы оптом, со скидкой...

            Не-не, ни за что, себе оставьте. Такого "добра" даже с доплатой, в любой стране с избытком. Это единственный ресурс которого всегда излишки.
  yuriy55
    Сегодня, 09:22
    Американская разведка пытается приписать Китаю поставки ПЗРК в Иран

    belay
    Российская разведка приписывает США поставки Украине ударных беспилотников для атак регионов России...
    Ропот 55
      Сегодня, 09:37
      yuriy55 hi , так и без разведки официальный Вашингтон и заявляет и подтверждает о том что поддерживает и помогает убивать граждан Российской федерации и что? А и ничего.
  drags33
    Сегодня, 09:33
    А почему китайцы должны стесняться поставок оружия другим странам? Амеры и НАТО делают это широко, без зазрения совести и угрызений морали (б/украина, Тайвань, израиль и +++++). Многого мы конечно не знаем, но и америка уже не "властелин планеты"...
    a.s.zzz888
      Сегодня, 09:58
      drags33
      (Сергей)
      +2
      Сегодня, 09:33
      Новый
      А почему китайцы должны стесняться поставок оружия другим странам? Амеры и НАТО делают это широко, без зазрения совести и угрызений морали (б/украина, Тайвань, израиль и +++++). Многого мы конечно не знаем, но и америка уже не "властелин планеты"...
      это другое... и они тоже другие)) wink
  a.s.zzz888
    Сегодня, 09:57
    Китай готовится к поставкам Ирану вооружений, включая системы ПВО, Трамп топает ногами, угрожая Пекину последствиями.
    т.е. получается, только мерикатосам можно направо и налево давать/торговать оружие/оружием? мировой жандарм как есть...