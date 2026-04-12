Конца и края израильским бомбардировкам Ливана не видно
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с начала эскалации конфликта с Израилем 2 марта 2026 года в результате израильских ударов погибли уже 2 с лишним тысячи человек. Среди них — 165 детей, 248 женщин и 85 медицинских работников и спасателей.
Ещё 6436 человек получили ранения.
По данным ливанского ведомства, только за последние сутки удары унесли жизни около 97 человек. В общей сложности за шесть недель боевых действий пострадала гражданская инфраструктура юга Ливана, долины Бекаа и даже районы Бейрута.
Министерство подчёркивает, что среди погибших значительная доля — мирные жители, не имеющие отношения к «Хизбаллы».
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что наносит удары исключительно по военным целям «Хизбаллы» — ракетным установкам, складам оружия и командным пунктам. За последние 24 часа ЦАХАЛ сообщил об уничтожении более 200 объектов «террористической инфраструктуры».
В Тель-Авиве подчёркивают, что стараются минимизировать жертвы среди гражданского населения, однако в условиях плотной застройки и использования «Хизбаллой» гражданских объектов полностью избежать потерь среди мирных жителей невозможно.
Ливанские власти и международные организации, включая ВОЗ, выражают серьёзную озабоченность состоянием системы здравоохранения. Удары по медицинским бригадам и машинам скорой помощи привели к гибели 85 медиков и ранению ещё почти 190 человек. Это серьёзно затрудняет оказание помощи раненым, многие из которых остаются под завалами.
Международное сообщество призывает к немедленному прекращению огня. Однако пока дипломатические усилия, включая переговоры при посредничестве США и других стран, не приносят ощутимого результата. Ситуация остаётся крайне напряжённой: с одной стороны — заявления Израиля о необходимости ликвидации угрозы со стороны «Хизбаллы», с другой — растущие жертвы среди гражданского населения Ливана, которые вызывают острую критику в адрес израильских властей и военных. Конца и края израильским бомбардировкам Ливана не видно.
