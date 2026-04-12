Конца и края израильским бомбардировкам Ливана не видно

2 886 24
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с начала эскалации конфликта с Израилем 2 марта 2026 года в результате израильских ударов погибли уже 2 с лишним тысячи человек. Среди них — 165 детей, 248 женщин и 85 медицинских работников и спасателей.

Ещё 6436 человек получили ранения.



По данным ливанского ведомства, только за последние сутки удары унесли жизни около 97 человек. В общей сложности за шесть недель боевых действий пострадала гражданская инфраструктура юга Ливана, долины Бекаа и даже районы Бейрута.

Министерство подчёркивает, что среди погибших значительная доля — мирные жители, не имеющие отношения к «Хизбаллы».

Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что наносит удары исключительно по военным целям «Хизбаллы» — ракетным установкам, складам оружия и командным пунктам. За последние 24 часа ЦАХАЛ сообщил об уничтожении более 200 объектов «террористической инфраструктуры».

В Тель-Авиве подчёркивают, что стараются минимизировать жертвы среди гражданского населения, однако в условиях плотной застройки и использования «Хизбаллой» гражданских объектов полностью избежать потерь среди мирных жителей невозможно.

Ливанские власти и международные организации, включая ВОЗ, выражают серьёзную озабоченность состоянием системы здравоохранения. Удары по медицинским бригадам и машинам скорой помощи привели к гибели 85 медиков и ранению ещё почти 190 человек. Это серьёзно затрудняет оказание помощи раненым, многие из которых остаются под завалами.

Международное сообщество призывает к немедленному прекращению огня. Однако пока дипломатические усилия, включая переговоры при посредничестве США и других стран, не приносят ощутимого результата. Ситуация остаётся крайне напряжённой: с одной стороны — заявления Израиля о необходимости ликвидации угрозы со стороны «Хизбаллы», с другой — растущие жертвы среди гражданского населения Ливана, которые вызывают острую критику в адрес израильских властей и военных. Конца и края израильским бомбардировкам Ливана не видно.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    +9
    Сегодня, 09:40
    А самое интересное что Иерусалиму за ЭТО ничего не будет,ни те санкций,ни заморозки активов,ни отлучения спортсменов,а уж про ВООРУЖЕННЫЙ ответ даже заикаться никто не будет,так чего израильтянам так себя не вести???? Безнаказанность пораждает вседозволенность.
    1. Синоид Звание
      0
      Сегодня, 09:51
      Будет, будут постоянные удары по поселениям и солдатам. Фактически Беня уничтожает Исраиль, благодаря ему жители живут в страхе.
      1. Пупырчатый Звание
        -1
        Сегодня, 09:58
        Да нет, не живут в страхе. По поводу Хизбаллы и Ирана в Израиле есть консенсус
        1. Nemo70 Звание
          +1
          Сегодня, 10:59
          Цитата: Пупырчатый
          Да нет, не живут в страхе. По поводу Хизбаллы и Ирана в Израиле есть консенсус

          Вот он вылез из бункера в Израиле )))) Где Арон-пулеметчик ? Сбежал в Венецию думаю ))))
    2. роман66 Звание
      +2
      Сегодня, 10:18
      А кто бы наказал? ООН - даже и не смешно уже.
    3. ZovSailor Звание
      +2
      Сегодня, 10:41
      Ропот 55
      Сегодня, 09:40

      hi Если до 1947 г. сионисты прикрывались Библией, холокостом, геноцидом, то после резолюции ГА ООН от 1947 г. о создании двух государств на палестинской земле основной движухой для них стала хуцпа, которую используют и бандеронацисты, искореняя всё русское на исконно русских землях, подвергая гонениям Православие, принося людям смерть,боль, страдания.
  2. вертухай 2003 Звание
    -10
    Сегодня, 09:44
    Учись Россия как кашмарить врага надо, а не перемирия объявлять...
    1. Синоид Звание
      +3
      Сегодня, 09:52
      Ну с вашей кличкой, только такие нацистко/исраильские лозунги и кидать))
    2. ИВЗ Звание
      +4
      Сегодня, 09:57
      Сами поняли, что написали? Статью перечитайте, особенно про женщин и детей. Упырей - фашистов перещеголять хотите? А перемирия ... А что их не объявлять если понятно, что противник их соблюдать не будет, а следовательно "вынудит нас на продолжение боевых действий". Чистая пиар - акция.
    3. ARIONkrsk Звание
      -2
      Сегодня, 10:32
      Цитата: вертухай 2003
      Учись Россия как кашмарить врага надо, а не перемирия объявлять...

      При чем здесь Россия, это один старичок не думая о своих, а думая о рае объявляет односторонние перемирия, которые Укра не соблюдает, а наоборот рванула в контратаку.
  3. a.s.zzz888 Звание
    0
    Сегодня, 09:54
    Среди них — 165 детей,
    У этой, двуногой, что на фото отправляющей на бомбардировки Ливана, интересно есть дети? Хотя, о чем я.
    1. ИВЗ Звание
      0
      Сегодня, 10:02
      Им вдолбили, что они, светлые эльфы, защищают цивилизацию в целом и своих детей в частности от всяких агрессивных орков- животных.
    2. Nemo70 Звание
      0
      Сегодня, 11:01
      Цитата: a.s.zzz888
      Среди них — 165 детей,
      У этой, двуногой, что на фото отправляющей на бомбардировки Ливана, интересно есть дети? Хотя, о чем я.

      Молчат все тупо .. Боятся сми еврейские они все подконтролем Моссада
      Как они пишут ..Кто влодеет инфой ,тот владеет миром ..Ну ну
      На Русских это не действует теперь )))) Имунитет из 90-х На 1000 лет !!!
  4. Konnick Звание
    -1
    Сегодня, 09:57
    Хотелось бы ссылку на источник информации. Я на сайте министерства здравоохранения Ливана этих данных не нашел
  5. silberwolf88 Звание
    0
    Сегодня, 10:03
    Так как в наземных операциях они огребают … а сражаться за землю обетованную всё меньше мотивации (с 50-х / 60-х всё здорово изменилось) остаются удары из далека … авиация и ракеты … однако Мир изменился … и доселе неведомые никому похуситы стали силой региональной (просто как пример) сейчас исраэль дорастит своих соседей до влияющей региональной силы и собственно всё … далее только хуже … галет в Аргентину например
  6. Александр Елизаров
    -4
    Сегодня, 10:03
    . Конца и края израильским бомбардировкам Ливана не видно

    В Израиле в руководстве армии, спецслужб и в исполнительной власти в лице премьер-министра есть непреклонная воля и желание уничтожать своих врагов. Что отсутствует в другой стране, не будем называть её вслух, во избежание угроз и уголовного преследования за правду.
  7. роман66 Звание
    +3
    Сегодня, 10:08
    Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что наносит удары исключительно по военным целям «Хизбаллы»
    какие учителя...
  8. alexputnik17 Звание
    +4
    Сегодня, 10:29
    Чего там с санкциями ООН по сионистам, протухли? Или дети Ливана другие?
    Лживые твари...
  9. mad-max78 Звание
    +3
    Сегодня, 10:39
    Цитата: Синоид
    Будет, будут постоянные удары по поселениям и солдатам. Фактически Беня уничтожает Исраиль, благодаря ему жители живут в страхе.

    Да да так сильно уничтожает что площадь и количество населения от года к году становится больше.
  10. КошмарИваныч Звание
    0
    Сегодня, 10:46
    А мужчин погибших никому и не жалко, как будто это не люди.Такие подходы до добра не доводят. При том,что это гражданские. А солдат погибших так вообще ни во что не ставят.Это многое объясняет.......
  11. К-50 Звание
    +2
    Сегодня, 10:53
    Конца и края израильским бомбардировкам Ливана не видно

    Ну почему же.
    Если уничтожить это еврейско-фашистское государство, то жители Ливана, Палестины, Сирии и многих других государств вздохнут чуточку облегчённее. yes
  12. alexputnik17 Звание
    +1
    Сегодня, 11:05
    Цитата: mad-max78
    Да да так сильно уничтожает что площадь и количество населения от года к году становится больше

    Ну с населением, полагаю, что наоборот из страны валят. А про "расширение пространства" в борьбе с угрозами у сионистов 90 лет назад были хорошие учителя, которых, думаю, они превзошли.
  13. Огурцов Звание
    0
    Сегодня, 11:10
    Странам котооые граничат с Израилем пора давно понять, что его задача это расширение за счёт их территории. Это раковая опухоль. Израиль они называют Землёй обетованной, а себя богом избранным народом. Но археологические раскопки проводимые на территории страны не подтверждают существование там древнего еврейского государства.
  14. Carlos Звание
    0
    Сегодня, 11:20
    Вот откуда берутся визги про антисемитизм? За малым руны в петлицы не шьют.