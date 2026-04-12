Ормузский пролив и ядерную программу Иран США не отдаст

Ормузский пролив и ядерная программа оказались камнями преткновения в переговорах США и Ирана. Трамп не желает отдавать контроль над Ормузом Тегерану и продолжает заявлять о якобы желании исламской республики создать ядерную бомбу.Ключевые разногласия в переговорах коснулись Ормуза и ядерной программы Ирана. Трамп требует снять блокировку движения нефтяных танкеров и передать весь обогащенный уран США, иранцы встали горой за свои условия, выдвигая встречные требования: контроль Ирана и Омана над Ормузом и мирная ядерная программа.Именно в этих вопросах Иран встал в позу, заявив, что ни на какие уступки не пойдет. Три раунда переговоров, занявшие в общем 12 часов, ни к чему не привели. Американская делегация отправилась домой, подчеркивая, что Ирану были сделаны «лучшие предложения».Однако, как предполагается, Трамп и его окружение заранее предполагали, что из этого диалога ничего не получится, но предпочли все-таки попытаться. Для США сейчас важнее, чтобы Иран остался в режиме переговоров, чем продолжать военную операцию.Однако такая динамика ведет к возобновлению боевых действий, тем более что Израиль «бьет копытом», планируя продолжать удары не только по Ирану, но и по Ливану.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»