Ормузский пролив и ядерную программу Иран США не отдаст

Ормузский пролив и ядерную программу Иран США не отдаст

Ормузский пролив и ядерная программа оказались камнями преткновения в переговорах США и Ирана. Трамп не желает отдавать контроль над Ормузом Тегерану и продолжает заявлять о якобы желании исламской республики создать ядерную бомбу.

Ключевые разногласия в переговорах коснулись Ормуза и ядерной программы Ирана. Трамп требует снять блокировку движения нефтяных танкеров и передать весь обогащенный уран США, иранцы встали горой за свои условия, выдвигая встречные требования: контроль Ирана и Омана над Ормузом и мирная ядерная программа.



Именно в этих вопросах Иран встал в позу, заявив, что ни на какие уступки не пойдет. Три раунда переговоров, занявшие в общем 12 часов, ни к чему не привели. Американская делегация отправилась домой, подчеркивая, что Ирану были сделаны «лучшие предложения».

Однако, как предполагается, Трамп и его окружение заранее предполагали, что из этого диалога ничего не получится, но предпочли все-таки попытаться. Для США сейчас важнее, чтобы Иран остался в режиме переговоров, чем продолжать военную операцию.

Однако такая динамика ведет к возобновлению боевых действий, тем более что Израиль «бьет копытом», планируя продолжать удары не только по Ирану, но и по Ливану.
  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +8
    Сегодня, 10:05
    Именно в этих вопросах Иран встал в позу, заявив, что ни на какие уступки не пойдет.
    Круто! Молодцы иранцы! Поставили в позу мерикатосов и их пристебаев, бомбящих Ливан!
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 10:17
      a.s.zzz888
      Сегодня, 10:05
      Круто! Молодцы иранцы! Поставили в позу мерикатосов и их пристебаев, бомбящих Ливан!

      hi Ещё не совсем так, зная коварство наглосаксов с переговорами по бандерштату.
      Кукловоды могли решить вопрос по поставкам вооружений, разведданных, связи Starlink бандеронацистам в течение дня, однако ведут войну на истощение России.
      На БВ хвост в лице сионистов виляет собакой- Фашингтоном, прикладывают руку и мелко бриты, имея свои интересы на БВ.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 10:54
        Похоже будет продолжение. Фото вчерашнее. Судно MV ARC Endeavor, используемое в программе обеспечения морской безопасности (MSP), движется на восток в Гибралтарском проливе (сегодня в Гибралтарском проливе плохая видимость). - 11 апреля 2026 г.
    2. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +2
      Сегодня, 10:53
      Цитата: a.s.zzz888
      Именно в этих вопросах Иран встал в позу, заявив, что ни на какие уступки не пойдет.
      Круто! Молодцы иранцы! Поставили в позу мерикатосов и их пристебаев, бомбящих Ливан!

      Да шериф .я с вами всегда согласен дружище !! Ливан не сдали Иранцы .Англосаксы с евреями в истерике Мы им ВСЕ дали ,а они каких то Палестинцов в договор включают )))
      Все военно-политическое руководсто Ирана вместе с семьями уничтожили мрази и еще что то то требуют убюдки .Там Джихад на 100 лет теперь .
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 10:05
    Умеренных переговорщиков просто убили … оставшиеся сделали правильные выводы (особо про ядерную программу) и понимают что Ормуз как ключ к развитию многих экономик лучше держать в своём кармане … тогда с вами будут считаться
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 10:06
    ❝ Трамп не желает отдавать контроль над Ормузом Тегерану ❞ —

    — У него самого есть этот контроль, чтобы «отдавать»? ...
  4. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +2
    Сегодня, 10:10
    Ка и ожидалось! Трамп решил схитрить - принять для начала все иранские пункты, а потом в долгих переговорах под давлением начать вычерчивать те, которые его не устраивают. Но не на тех напал. Интересно, что будет дальше - безумный старик отвалит от Ирана, или пойдет на безумные меры?
    1. bars042 Звание
      bars042
      +1
      Сегодня, 10:46
      Трамп решил схитрить

      Начал рассказывать, как вместе с Ираном победил Израиль и арабские монархии.
  5. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 10:13
    Эх! Вызвать духа Анкориджа, как с россиянами, в этот раз у амеров вышло. Конечно от Ирана до штатов тоннель не прокопаешь.)))
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 10:16
      Вонь Анкориджа и коричневые линии персам неприятны.
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 10:15
    и передать весь обогащенный уран США

    С какой целью? laughing ПотАму ШтА пираты? Так просто? laughing
    Иранцы молодцы, не перестаю восхищаться мужеством и упорством!
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 10:22
      Ага, ведь даже не продать!
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:21
    Цитата: silberwolf88
    оставшиеся сделали правильные выводы (особо

    Они и раньше это знали... Старый аятолла в своих обращениях описывал всë это поведение запада, которое сейчас происходит... и они к этому готовились. Полагаю, постоянно. А не как мы, в "белых" перчатках начинали.... К сожалению...
  8. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 10:22
    В Израиле все больше волна протестов.
    Очень очевидно стало, что при таком подходе к соседям с нормальной человеческой жизнью жители Израиля распрощаются, так же как и жители соседних стран.
    Свернут шею биби и его клике, может и вернутся к прежней жизни.
  9. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 10:24
    якобы желании исламской республики создать ядерную бомбу.

    Что значит" Якобы" ? Этот единственный шанс на выживание, и возможное сплочение арабов против всего плохого и за все хорошее
  10. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 10:26
    Если персы "отстоят" свою ядерную программу и "получат в собственность" Ормузский пролив - это и будет Победа Ирана.
    Могут ли США себе такое позволить без последствий для себя?
    Да и как мы будем "смотреть всему миру в глаза" после всех наших договорняков с США.
    Получается Победа Ирана будет бить и по имиджу России...
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 10:33
      Да и как мы будем "смотреть всему миру в глаза" после всех наших договорняков с США.

      Вернее как на нас будет смотреть весь мир.
      1. Dead Мороз Звание
        Dead Мороз
        +1
        Сегодня, 11:03
        Нюхачам духа Анкориджа хоть моча в глаза, утрутся и скажут, что Божья роса. Пасха сейчас тем более. А так-то стыд не дым, глаза не выест. Просто набор афоризмов и пословиц получился, а не комментарий....
    2. olbop Звание
      olbop
      0
      Сегодня, 11:26
      Если персы "отстоят" свою ядерную программу и "получат в собственность" Ормузский пролив

      Ну вряд ли можно говорить о "собственности" Ирана в отношении пролива.
      Даже в этой статье говорится
      иранцы встали горой за свои условия, выдвигая встречные требования: контроль Ирана и Омана над Ормузом и мирная ядерная программа.

      То есть о совместном контроле двух стран, территориальные воды которых делят этот пролив. И также о МИРНОЙ ядерной программе, а не о программе вообще. Из-за подозрений в "мирности" этой программы сыр-бор тог и загорелся.
  11. мачете Звание
    мачете
    +1
    Сегодня, 10:36
    Совершенно ясно что переговоры нужны США выиграть время . В любой момент они могут продолжить войну . Сдерживает только нехватка ресурсов . Другое дело что Ирану передышка тоже необходима .
  12. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +2
    Сегодня, 10:36
    Израиль требовал еще от Ирана сворачивание ракетной программы, но это уже полное разоружение.
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 10:44
    Уж точно израильтяне не в той ситуации, чтобы что то требовать от персов и Ирану на их хотелки, пополам. laughing
    1. Dead Мороз Звание
      Dead Мороз
      -1
      Сегодня, 11:04
      Это хуцпы дух, он сильнее духа Анкориджа:))) все же на генетическом уровне передается. А ген - не муха, газетой не прихлопнуть.
  14. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 11:04
    "Духа Исламабада" не вышло. Молодцы персы. Теперь в России приходится гордиться иранцами, а не нынешними руководителями в Кремле. Дожили.
  15. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    0
    Сегодня, 11:05
    Цитата: Владимир М
    Если персы "отстоят" свою ядерную программу и "получат в собственность" Ормузский пролив - это и будет Победа Ирана.
    Могут ли США себе такое позволить без последствий для себя?
    Да и как мы будем "смотреть всему миру в глаза" после всех наших договорняков с США.
    Получается Победа Ирана будет бить и по имиджу России...
  16. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    +1
    Сегодня, 11:16
    A co pomarańczowy thebil ma do cieśniny Ormuz? Ale pomarańczowy to złodziej, kradnie ropę, nawet chce ukraść Iranowi uran!