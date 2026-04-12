Пасхальное перемирие в целом работает, но не без нарушений со стороны ВСУ

Пасхальное перемирие, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, в целом на линии боевого соприкосновения поддерживается, но, как и предполагалось, украинские формирования нарушают его.

Согласно данным на утро воскресенья, 12 апреля, подразделения ВСУ трижды нарушили режим временного прекращения огня, атаковав позиции российских войск в течение ночи. А если говорить про все нарушения, которые фиксируются нашими войсками с 16 часов субботы, то их число подошло к двум тысячам.



Всего в период с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ. В соответствии с приказом Путина все группировки войск в зоне СВО с 16:00 11 апреля строго соблюдают режим прекращения огня, отметили в ведомстве.

В основном это атаки украинских беспилотников, открытие стрелкового и артиллерийского огня, а также другое. В случае активизации украинских войск нашим дан приказ пресекать действия ВСУ и активизироваться, но не атаковать первыми. Стоит отметить, что в сегодняшнюю ночь ни одна из сторон не наносила удары по энергетической инфраструктуре.

Ранее Зеленский заявил, что Киев поддержит временное перемирие и даже рассчитывает на то, что оно продлится дольше.
    Сегодня, 11:56
    Число нарушений подошло к двум тысячам, но в целом перемирие соблюдается. Как говорится, комментарии излишни.
      Сегодня, 12:39
      Судя по количеству нарушений условий перемирия (остановка боевых действий) со стороны ВСУ, уже можно констатировать, что это пасхальное перемирие нарушается украинской стороной точно так же, как и все предыдущие. То есть, решение Зеленского, как Верховного главнокомандующего, вовсе не является обязательным для исполнения воинскими подразделениями на ЛБС. Грубо говоря, укронацисты проигнорировали обязательность исполнения приказа вышестоящей инстанции, и это явный показатель уровня авторитета бывшего комика "Квартала-95" среди военных. Еще вчера днём Зеленский однозначно заявил, что Украина готова соблюдать объявленное президентом РФ пасхальное перемирие, и вчера же вечером начались первые прилёты БПЛА со стороны ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области и Льгову в Курской области.
      И ещё из сегодняшнего сообщения МО РФ:
      ▫️ Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Все атаки отражены.

      ▫️ Также сорваны четыре попытки выдвижения противника на позиции наших войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (дважды) Сумской области и населенного пункта Каленики Донецкой Народной Республики.

      ▫️ Всего в период с 16.00 11 апреля до 8.00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ.
      Сегодня, 12:58
      Война в одну калитку ради сомнительного пиара.
      Сегодня, 13:12
      Никак не могу понять логику автора - "Она - девственница, у нее всего (!) 3 аборта"
      Думаю такую же логику исповедывают и наши кормчие.
    Сегодня, 11:57
    Дуростью наши занимаются. Надеюсь это время было потрачено с пользой на выявление маршрутов, мест скопления и т.д. И ночью пойдет удар. Если нет - то рука лицо. fool
    У нас там много тех, кто Исповедует. Не хочу обидеть чувства Православных. Но это полный бред. Там нет Бога. Или ты или тебя. Как говорили спартанцы: лучше идти со щитом, чем на щите.
      Сегодня, 12:52
      Если бы спартанцы так говорили, они не были бы лучшими воинами своего времени.
        Сегодня, 13:10
        Бать.
        ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς
        по древнегречески означает призыв к победе или достойной смерти. Но умирать бессмысленно в этом слогане я не вижу.
        И это говорили они. По крайней мере, по историческим документам и упоминаниям - официально приписывают им фразу. И это тут не слабоумие и отвага:
          Сегодня, 13:17
          Фоаза "со щитом или на щите" означает готовность воина к смерти на поле боя.
          И никаких "лучше".
            Сегодня, 13:28
            Вы предпочитаете "хуже"? Ну это ваш личный выбор. Раз пишете. Значит минимум предпочли "лучше" soldier Если были хотя бы комотом - твоя задача в бою это вернуть всех мужиков из него. А на щите - когда уже вариантов нет и достойно принять и отдать свою жизнь подороже для врага. Прикрыть и т.д. Но это не значит, что нужно создавать ситуации, чтобы уйти достойно. Вы не находите? Я не вижу смысла в Ваших придирках к моей формулировке "лучше". Надеюсь Вы меня поняли.
            P.S. Дальнейшую дискуссию продолжать смысла не вижу. soldier
              Сегодня, 13:47
              Есть факт. Фраза звучит так и никак иначе. Причём тут мои предпочтения?
              Воинский кодекс хоть у викингов, хоть у самураев, хоть у русских гласил, что смерть лучше бесчестья.
              Либо выполни долг, либо умри в сражении.
              Тут нет места для интерпретаций.
      Сегодня, 13:42
      А вот и значение:
        Сегодня, 13:59
        Ну это моя вольная интепритация. А со щитом идут/возвращаются из боя живыми. На греческом приводил выше оригинал исторический.
        Я так и не понял, что ко мне придрались. request По смыслу не вижу, что уж больно сильно исказил фразу, чтобы ко мне целые портянки писать. Долг долгом. Но я писал выше. Задача - таких ситуаций не создавать. Что человеку тут было не понятно. Я не знаю. Если долг прикрыть мужиков и дать возможность отойти, вытащить под огнем и т.д. Это достойно. А когда ты по чей-то глупости попадаешь под дроны и т.д. - тут долга нет. И достоинства тоже.
          Сегодня, 14:11
          Тут многое непонятно, не обращайте внимание...
          А вот дословно:
          Сегодня, 14:15
          Не понятна трактовка "лучше вернуться живым, чем умереть"
          Если ещё точнее, то такая трактовка мне совершенно понятна.
          Но она не соответствует древнегреческому изречению ни по духу, ни по букве.
          Спарта - это Лаконика.
          Эта лаконичная и предельно понятная фраза не нуждается ни в каких дополнительных объяснениях и трактованиях.
            Сегодня, 14:36
            А что с моих слов Вам не понятно? Вы, будучи командиром отделения и выше, отправите достойно своё подразделение умервщлять? Есть отступление по объективным причинам, а есть бегство. Отступить не зазорно. А вот бежать в панике - это недостойно. Думаю, что вы просто гражданский человвек и спроса с Вас нет. А если Вы верите в "мясные штурмы" - у которых подтверждения нет даже у врага. То понимайте как Вам угодно. За сим откланиваюсь. Мне данная дискуссия порядком надоела.
            Бедные спартанцы. Воевали против дронов и мин еще до нашей эры в Пелопоннесе. laughing
              Сегодня, 14:54
              Вы неверно написали изречение древних греков.
              Теперь объясняете свою ошибку реалиями нашего времени и дронами.
    Сегодня, 12:02
    Украинские боевики 258 раз с момента объявления пасхального перемирия обстреляли приграничные с Россией территории. Кроме того, ВСУ нанесли 1 329 ударов FPV-дронами, а также совершили 375 сбросов различных типов боеприпасов.

    А в целом все нормально...стреляют, бомбят, нарушают. what
    Почитаешь официальные СМИ...как будто в зазеркалье находишься. request
    Очень надеюсь никто не погибнет сегодня...хотя надежда слабая.
    Сегодня, 12:03
    Как и Россия, в целом побеждает, но не без сопротивления врага, каторому пошёл пятый год...
    Сегодня, 12:05
    Было бы удивительно, если бы не было нарушений, со стороны ВСУ. Надеюсь всем уже давно понятно, что ВСУ и недогосударство Украина- не может быть стороной договоров или соглашений. С этими выродками можно подписывать только Пакт о полной капитуляции, без всякий условий.
      Сегодня, 12:13
      А вы думаете что после подписания дроны перестанут летать и не будет диверсий? Сомневаюсь
        Сегодня, 12:55
        Капитуляция предусматривает разоружение и в целом ликвидацию ВС, органов государственного и местного управления, а также оккупацию территории с управлением военным комендантом. Акты терроризма сразу не прекратятся, но это уже всё равно сильно другой коленкор.
          Сегодня, 14:44
          А кто то надеется что будет капитуляция? По меньшей мере наивно.
        Сегодня, 14:48
        А я не сомневаюсь, дроны будут и дальше летать, а количество диверсий только увеличится. hi
      Сегодня, 13:59
      Как проверить, были бы нарушения? Вы же понимаете, что с нашей стороны боевые действия, естественно не останавливались точно так же, это просто невозможно. Вон украинцы заявляют, что с нашей стороны 235563346 нарушений? Будем пересчитывать или поверим?
      Все это выгодно обеим сторонам, поддерживать нужный уровень ненависти. Каждое "перемирие" умные люди ничего не ожидают, кроме взаимных обвинениях о нарушениях.
      Только тут почему то ждут какого-то чуда.
    Сегодня, 12:08
    В целом работает, только не понятно на кого работает…
      Сегодня, 13:11
      Ну на кого же....на укрбандеровцев....у меня ощущение, что в генштабе и еще где то "там" сидят не только воры как этот только что осужденный бывший заместитель тувинского охотника Шойгу, но и предатели!!!!! am
        Сегодня, 14:50
        Ну так обе эти вещи вполне совместимы. hi
    Сегодня, 12:09
    Пасхальное перемирие, как и ожидалось сорвано нацистами.
    Но по ходу прекращения огня с нашей стороны нацисты успели сменить на позициях личный состав, вывезти раненых и подвезти боеприпасы.
    Сегодня, 12:11
    Слова терпил. Больше не с чем сравнить. Они стреляют а в ответ, да ладно, бывает, нервишки шалят...
    Сегодня, 12:11
    В серой зоне несомненно...сутки есть что бы это сделать.
    Сегодня, 12:14
    Если 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение со стороны ВСУ, а РФ больше нужно перемирие или киевскому режиму?
      Сегодня, 13:07
      Генштаб отмечает Пасху и НЕ видит нарушения "перемирия" со сторона укрфашистов!!!!
        Сегодня, 13:16
        Генштаб отмечает Пасху и НЕ видит

        А в другие дни Генштаб разве видит? Например сосредоточение вражеских войск или освобождение какого-то города...
        Сегодня, 13:44
        У ГШ два законных выходных. Как и у остальных министерств. Не мешайте людЯм отдыхать.
          Сегодня, 14:53
          Так в чём проблема, пусть уже отдыхают на всегда. laughing
    Сегодня, 12:24
    Как обычно жуем сорли и утираемся когда гибнут наши дети!
    Создается мнение о геноциде русских. Это мое личное мнение на основе свободных материалов из инета.
      Сегодня, 13:06
      Ну не геноцид, а "просто" настоящаяя война против Россию...Только вроде это в "Москве" никак не понимают am
    Сегодня, 12:41
    Неужели кто - то ожидал от бандеровцев другого ? Этим свиньям верить нельзя и договариваться с ними - себя не уважать.
    Сегодня, 12:42
    Сегодня, 12:50
    Ни одна живая душа не сомневалась в провальных итогах очередного жеста доброй воли. Это было на поверхности. Вдобавок всё больше начинает всплывать то, что внутри, о чём предпочитают молчать - кризис, падение всего, что можно и нельзя, затягивание войны выжимает все соки. Несмотря на браваду о санкциях, они делают своё дело.
      Сегодня, 13:19
      Набиулина одна нанесла экономике России вреда больше, чем все Евросанкции вместе взятые.
        Сегодня, 14:50
        Это всего лишь публичный верхний край верхушки айсберга. Чтобы было кого материть. Под поверхностью бомба замедленного действия, радиация от которой просачивается наружу. Что говорить об основе основ - гражданской промышленности в прединфаркте, когда оборонная часть тоже близка к этому состоянию. Но в параллельной реальности мы "пляшемо и спиваемо", как ни в чем не бывало.
    Сегодня, 13:04
    Насколько поняла по разным сообщениям, "пасхальное перемирие" соблюдают только добрые русские, а бандеровские укропы - как всегда себя ведут am
    Сегодня, 13:06
    Перемирие вцелом поддерживается (1971 нарушение всего), ну а женщина слегка беременна (6й месяц всего)
      Сегодня, 13:20
      Немножко перемирие (с). Это как быть "немножко беременной" (с) - это точно what
    Сегодня, 13:42
    Пургоносец подтвердил что дело в считанных квадратных километрах. По остальному с уважаемым бандеровскими партнёрами они договорились.
    Надо останавливаться по ЛБС. Дальше воевать с таким управлением трижды бесмысленно.