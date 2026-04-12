Индия намерена дополнить пограничников на границе с Бангладеш рептилиями

Индия планирует использовать рептилий для защиты своих границ, Министерство внутренних дел страны распространило директиву о рассмотрении такой возможности, чтобы снизить нагрузку на индийских пограничников. Об этом сообщает индийская пресса.

Границу Индии и Бангладеш в скором времени начнут патрулировать змеи и крокодилы, пограничная служба Индии (BSF) поручила полевым подразделениям на местах изучить соответствующий опыт и применить его на наиболее уязвимых местах границы в речной зоне. Такая инициатива исходит от министра внутренних дел Амита Шаха, считающего, что этот метод поможет прикрыть обширное пространство затапливаемых участков границы, где невозможно построить обычные заграждения.



Возможность размещения рептилий в уязвимых речных районах должна быть изучена и рассмотрена с оперативной точки зрения.

Однако в самой пограничной службе пока не торопятся отчитываться о выполнении указаний, поскольку использование рептилий связано с кучей проблем, включая их закупку, а также распространение в приграничных районах, так как это несет потенциальную угрозу для местного населения. В то же время отказываться от этой идеи в Индии не намерены, выпустить на границе в затапливаемых районах несколько сотен змей или крокодилов, распространив об этом информацию, выходит гораздо дешевле, чем содержать полноценный пограничный отряд с необходимой техникой.

Как пишет индийская пресса, проблемы на границе с Бангладеш существуют уже длительное время. Очень сильная плотность населения и ежегодные наводнения затрудняют возведение защитных ограждений на границе общей длиной более 4 тысяч километров. На сегодняшний день Индия сумела прикрыть более половины границы, но вариант с крокодилами и змеями выглядит гораздо дешевле.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 12:30
    Иногда бедолаги-пограничники и с той и с другой стороны будут на корм попадаться...
    Но это практичнее, чем в 404 и Трибалтике заборы строить....
    ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ
      +4
      Сегодня, 12:39
      Да ладно, в России давно уже используют дивизию интернет хомячков - защищающих инфопространство за денежку малую! Аки львы бросаются на тех кто «шатают галеру» с гребцом, который всё гребёт и гребёт - забыв о том, что его поставили этой галерой управлять.
      Shurik70
        Shurik70
        +1
        Сегодня, 13:01
        Мало того, что контрабандисты через границу шастали.
        Так теперь ещё и браконьеры начнут ходить.
        С другой стороны, разнообразие блюд в приграничных ресторанчиках увеличится.
        SAG
          SAG
          0
          Сегодня, 14:35
          выпустить на границе в затапливаемых районах несколько сотен змей или крокодилов, распространив об этом информацию, выходит гораздо дешевле, чем содержать полноценный пограничный отряд с необходимой техникой.

          Остановите землю, я сойду😂
          А эта толпа гремучих гадов инструктаж уже прошла, кого кусать, а кого нет и до каких границ можно распостранятся? Про влияние на местную экосистему я просто промолчу.
          Моё сознание не может поверить, что в 21 веке люди мыслят как в бронзовом веке... Как они дожили до своих лет загадочная загадка и ведь такие решения не колхозаны принимают, а руководители...🤦‍♂️
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:31
    Злые языки говорят кобры вырастают до пяти метров ,а крокодилы иногда в " море ходють".
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 13:35
      кобры вырастают до пяти метров ,
      придет Маугли и все испортит. Может, и опошлит
    Dead Мороз
      Dead Мороз
      +1
      Сегодня, 13:48
      Причем ходят в море на капитанском мостике;)))
  Lynx2000
    Lynx2000
    +2
    Сегодня, 12:36
    А в реки Ичамати и Ганг запустить пираний.
  Livonetc
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 12:36
    Кромешный идиотизм.
    Рептилоиды в кубе.
    Dead Мороз
      Dead Мороз
      0
      Сегодня, 13:56
      Главное чтобы не на Кубе
  Глухой
    Глухой
    +4
    Сегодня, 12:41
    wassat Индусы сделали мой день good
    Респект и уважуха! (с) hi

    P.S. Да и кормить не нада будет. Они будут на самообеспечении и питаться пакестанцами. Украинцам нада перенимать практику good А то ухилянтов горных козлов/баранов (это животные) и водоплавающих через Тису уж больно много. lol
    KCA
      KCA
      +2
      Сегодня, 12:52
      Бангладешцами, с Пакистаном у Индии на границе горы
      Глухой
        Глухой
        0
        Сегодня, 13:14
        Да я так. Иронично, если вчитаться. В географическом кретинизме не был замечен lol
        P.S> hi
        роман66
          роман66
          +2
          Сегодня, 13:36
          географическом кретинизме не был замечен

          Теперь - да lol
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:42
    Лишь бы украинских ТЦКашников не привлекли,на охрану украино - бангладешской границы.
  HAM
    HAM
    +3
    Сегодня, 12:46
    У кого то идею с крокодилами индусы позаимствовали,те рвы копали крокодилов хотели пустить....вот запамятовал кто!? what
    stelltok
      stelltok
      +1
      Сегодня, 13:52
      .вот запамятовал кто!?


      У кого то

      У Трампа была идея про крокодилов
  Сергей Новиков_3
    Сергей Новиков_3
    +2
    Сегодня, 12:47
    Так вот, оказывается, что такое гандизм... достижение независимости мирными, ненасильственными средствами.. Вот, оказывается, к чему так стремился Махатма Ганди. Независимость через крокодилов и змей.
  Вежливый Лось
    Вежливый Лось
    +5
    Сегодня, 12:49
    Обычная электроудочка с накрученной мощностью откроет безопасный проход по заболоченной местности любому желающему.
    Нарушители из Бангладеш, не благодарите.
  Mouse
    Mouse
    +7
    Сегодня, 12:49
    .начнут патрулировать змеи и крокодилы...

    И зеленый попугай... bully
  rocket757
    rocket757
    +6
    Сегодня, 12:51
    Змеи, крокодилы, потом обезьяны и в конце концов боевые слоны!!!
    Занимательно получится... цирк уехал, клоуны со зверюшками остались... wink
    Вежливый Лось
      Вежливый Лось
      +5
      Сегодня, 13:01
      Цитата: rocket757
      Змеи, крокодилы, потом обезьяны и в конце концов боевые слоны!!!

      Это все вчерашний день. Все передовые страны давно уже при охране своих границ опираются на достижения генной инженерии. Вот, например, Молдавия. Молдавские ученые скрестили сторожевых собак и кроликов. Выведенный таким образом пограничный зверь не только задерживает нарушителей, но тут же их и наказывает.
      Reptiloid
        Reptiloid
        +2
        Сегодня, 13:38
        Цитата: Вежливый Лось
        Цитата: rocket757
        Змеи, крокодилы, потом обезьяны и в конце концов боевые слоны!!!

        Это все вчерашний день. Все передовые страны давно уже при охране своих границ опираются на достижения генной инженерии. Вот, например, Молдавия. Молдавские ученые скрестили сторожевых собак и кроликов. Выведенный таким образом пограничный зверь не только задерживает нарушителей, но тут же их и наказывает.

        Да Александр, в 4й серии "Мира Юрского Периода " был ГМО, гибрид тиранозавра и птеродактиля --- с кожистыми крыльями и огромной зубастой головой! А другой ящер в этой же серии поймал и разодрал... самолёт вместе с пилотами!!! И в одной из серий фильма КРОКОДИЛ похожая ситуация была с вертолётом, после того как пилот послал Крокодила матом и показал ему средний палец. Вот так.
      rocket757
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:45
        Кролик... это не только ценный мех!
        И он может, МОЖЕТ наказать любого нарушителя, чисто по своему, по кроличьи!
    Reptiloid
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 13:22
      Приветствую Виктор! hi Вспомнились эко-триллеры-ужастики! ОЗЕРО СТРАХА, КРОКОДИЛ, ГОДЗИЛЛА, ПИТОН, МАРАБУНТА, КРЫСЫ ,.....Каждый в нескольких частях ...... Это всё давно отснято, я в детстве смотрел. Могли бы и раньше додуматься. А ещё Пол Андерсон писал про победы животных и дружественных им людей над властями! Как-то так.
      rocket757
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:44
        Змеи и крокодилы, это серьёзно, опасно, но при должной сноровке, подготовке, преодолимо...
        Хотя, если подумать, вспомнить, непреодолимое препятствий не существует вообще!
  Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко
    +2
    Сегодня, 12:58
    Ну практика древняя. Египет так при Царе Горохе от набегов южных варваров защищался. Повадки рептилий (египтяне) знали хорошо, а вот варвары не очень...
  alexputnik17
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 13:04
    Охранно-боевые крокодилы пограничных сил Индии. Звучит. И в дрожь вгоняет! laughing
    Reptiloid
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 13:28
      Интересно Алексей, а не собираются ли учёные этих крокодилов, змей, тигров и обезьян модифицировать генетически и сделать разумными? И Дэвид Брин, и Эндрю Свонн, и Стерлинг Лайнье об этом писали, да и Сергей Снегов тоже.
      Васян1971
        Васян1971
        0
        Сегодня, 13:33
        Цитата: Reptiloid
        Интересно Алексей, а не собираются ли учёные этих крокодилов, змей, тигров и обезьян модифицировать генетически и сделать разумными?

        Типа, рептилоидов на службу поставить? wassat
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:35
    Не знаю.. laughing Тут впору над разумностью людей трудится и трудится. Не до животных, думаю. Хотя те же дельфины и прочие млекопитающие разумнее людей.
    Мы - не пупы Земли и не венец эволюции. winked
    Дмитрий, hi
    Керенский
      Керенский
      0
      Сегодня, 14:10
      Мы - не пупы Земли и не венец эволюции.

      Мы - необходимое звено, для создания Венца Творения, - рюмки коньяка с ломтиком лимона. (С)
  Владислав_В
    Владислав_В
    +1
    Сегодня, 13:42
    Интересно, на какое поголовье крокодилов хватит кормовой базы ввиде нелегалов? laughing