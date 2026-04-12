Индия намерена дополнить пограничников на границе с Бангладеш рептилиями

Индия планирует использовать рептилий для защиты своих границ, Министерство внутренних дел страны распространило директиву о рассмотрении такой возможности, чтобы снизить нагрузку на индийских пограничников. Об этом сообщает индийская пресса.Границу Индии и Бангладеш в скором времени начнут патрулировать змеи и крокодилы, пограничная служба Индии (BSF) поручила полевым подразделениям на местах изучить соответствующий опыт и применить его на наиболее уязвимых местах границы в речной зоне. Такая инициатива исходит от министра внутренних дел Амита Шаха, считающего, что этот метод поможет прикрыть обширное пространство затапливаемых участков границы, где невозможно построить обычные заграждения.Однако в самой пограничной службе пока не торопятся отчитываться о выполнении указаний, поскольку использование рептилий связано с кучей проблем, включая их закупку, а также распространение в приграничных районах, так как это несет потенциальную угрозу для местного населения. В то же время отказываться от этой идеи в Индии не намерены, выпустить на границе в затапливаемых районах несколько сотен змей или крокодилов, распространив об этом информацию, выходит гораздо дешевле, чем содержать полноценный пограничный отряд с необходимой техникой.Как пишет индийская пресса, проблемы на границе с Бангладеш существуют уже длительное время. Очень сильная плотность населения и ежегодные наводнения затрудняют возведение защитных ограждений на границе общей длиной более 4 тысяч километров. На сегодняшний день Индия сумела прикрыть более половины границы, но вариант с крокодилами и змеями выглядит гораздо дешевле.

