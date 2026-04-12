Слова премьера Канады о конце выплат военной дани в адрес США вызвали овации
Канадский премьер рассказал о «военной дани», которую Канада была долгие годы вынуждена платить Соединённым Штатам Америки.
По словам Марка Карни, «долгое время наша армия отправляла 70 центов от каждого доллара в США»:
Примечательно, что фраза, сказанная на съезде канадской Либеральной партии, вызвала настоящие овации в зале.
Речь идёт о том, что Канада примерно 70 процентов своих военных закупок, включая оружие, технику и средства двойного назначения, закупала именно у Соединённых Штатов, фактически спонсируя американские компании. Такой финансовый расклад, который фактически и был обозначен канадскими либералами как «дань», связан с нахождением Канады вместе с США в NORAD, альянсе «Пяти глаз» и других структурах «общей безопасности».
Теперь Марк Карни призывает переориентировать канадскую промышленность, включая оборонку, на внутренние закупки, вкладываясь в канадские разработки.
Также канадский премьер призвал работать над импортозамещением:
В целом заявления Марка Карни звучат как продолжение конфронтационной по отношению к Дональду Трампу политики, который (Трамп), как известно, ранее заявлял, что Канаду видит в качестве 51-го штата США.
