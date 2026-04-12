Слова премьера Канады о конце выплат военной дани в адрес США вызвали овации

Канадский премьер рассказал о «военной дани», которую Канада была долгие годы вынуждена платить Соединённым Штатам Америки.
По словам Марка Карни, «долгое время наша армия отправляла 70 центов от каждого доллара в США»:

Теперь это время закончилось.

Примечательно, что фраза, сказанная на съезде канадской Либеральной партии, вызвала настоящие овации в зале.



Речь идёт о том, что Канада примерно 70 процентов своих военных закупок, включая оружие, технику и средства двойного назначения, закупала именно у Соединённых Штатов, фактически спонсируя американские компании. Такой финансовый расклад, который фактически и был обозначен канадскими либералами как «дань», связан с нахождением Канады вместе с США в NORAD, альянсе «Пяти глаз» и других структурах «общей безопасности».

Теперь Марк Карни призывает переориентировать канадскую промышленность, включая оборонку, на внутренние закупки, вкладываясь в канадские разработки.

Также канадский премьер призвал работать над импортозамещением:

Там, где это не противоречит нашим интересам, будем работать с поставщиками из Европы, Южной Кореи, Японии, других стран.

В целом заявления Марка Карни звучат как продолжение конфронтационной по отношению к Дональду Трампу политики, который (Трамп), как известно, ранее заявлял, что Канаду видит в качестве 51-го штата США.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +13
    Сегодня, 12:57
    Доня, пора уже бомбить Канаду ! Совсем расслабились, замахнулись на святое - на деньги для ВПК США.
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      +6
      Сегодня, 13:12
      Ждём тезис: "Канада почти создала ядерную бомбу"! Ну и соответственно, приход авианосца... good Накрайняк просто похитить этого наглеца - Марка Карни!
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +3
        Сегодня, 13:29
        Угу.
        Кто там в Канаде бронетехнику делает? General Dynamics Land Systems?
        Так это, вообще-то, США компания принадлежит.
        Вывезет оборудование при первых признаках угрозы национализации.
      2. Русич Звание
        Русич
        +3
        Сегодня, 13:36
        Цитата: Дядя Сэм_2
        "Канада почти создала ядерную бомбу"!

        А как же пробирка?
        1. Трус Звание
          Трус
          +1
          Сегодня, 13:56
          А как же пробирка?

          В типо-размере пробирки и создаёт.
        2. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 14:05
          Уже не надо, дело прошлое. Законов нет!!!
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +4
      Сегодня, 13:16
      Дядя молодец))) мочи козлов, пока их мало)))
  2. Chifka Звание
    Chifka
    +3
    Сегодня, 13:00
    Какое-то странное импортозамещение - поменять одного импортного поставщика на другого.

    Там, где это не противоречит нашим интересам, будем работать с поставщиками из Европы, Южной Кореи, Японии, других стран.

    Какое-то странное импортозамещение - поменять одного импортного поставщика на другого.
    При этом "Марк Карни призывает переориентировать канадскую промышленность, включая оборонку, на внутренние закупки, вкладываясь в канадские разработки".
    1. Володин Звание
      Володин
      +5
      Сегодня, 13:06
      Цитата: Chifka
      Какое-то странное импортозамещение - поменять одного импортного поставщика на другого.

      Есть у кого учиться.. Не будем показывать пальцем на себя))
    2. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 13:59
      Цитата: Chifka
      Какое-то странное импортозамещение - поменять одного импортного поставщика на другого.

      Чего странного, а у нас как импортозамещение работает? laughing
    3. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:06
      Хохлизм разума. Видно критическая масса пройдена
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 13:00
    Правильно канадцы! Хватит кормить Фашингтон! . . . fellow
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +3
      Сегодня, 13:14
      Цитата: андрей мартов
      Хватит кормить Фашингтон! . . .

      Эакупайте у нас, у нас дешевле laughing
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        -1
        Сегодня, 13:39
        Цитата: Kotofeich
        Эакупайте у нас, у нас дешевле

        Главное, чтобы не за рупии!winked
      2. stankow Звание
        stankow
        0
        Сегодня, 14:36
        Думаете невозможно ? Турки ведь купили.
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 14:45
          Цитата: stankow
          Турки ведь купили.

          Ну турки это особый случай с "многовекторностью" султана. laughing
  4. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 13:01
    Думается, что Трамп от своих "хотелок", даже от мёртвого осла уши не увидит. Единственное, семейство бабла накосит от инсайдов.
  5. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 13:02
    Донни акелович промахнулся.
    В топку Донни акеловича!
  6. Глухой Звание
    Глухой
    +2
    Сегодня, 13:02
    Держат руки на пульсе. Ничего личного (с). Поняли, по ситуации на БВ, что король то рыжий. Ой. Голый (с) Иран толкнул доминошку (с).
    Гренландии "нема". Теперь Канада отваливается. laughing И союзнички на БВ попили кровушки. Европа - это не наша война.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:09
      Так, беда в том, что кто-то должен ответить. А отвечать Канаде нечем. Совсем
      1. Глухой Звание
        Глухой
        +1
        Сегодня, 14:26
        Ввоенном плане да. Как и Гренландии (читаем Дании). Но Как бы то не было. Наполеоном рыжему не стать. Конечно осёл груженный золотом города берет. Но вот там не золото, а туалетная зеленая бумага. Которая бесконтрольно печатается и обеспечена только 11 авиками из которых сейчас в "строю" только половина и 2-х отогнали Иранцы. И Форд уже теперьдалеко не обеспечение "золотом". Иранцы не струсили и создали прецендент. Когда гигемону показали Доммараджу Гукеша (меняем звонкие на глухие wink ) и они ничего "Не шмогла я. Не шмогла" (с) Кобыла из анекдота. Хватило одной операции "Эпический .... рыжий" (с) lol
  7. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +4
    Сегодня, 13:05
    Это хорошо, молодцы канадцы, а вот Мексика что-то расслабила булки и "мышей не ловит"... Могли бы хотя бы на нервы амерам покапать, отвлечь от той же Кубы...
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 13:17
      Цитата: Евгений_Свириденко
      а вот Мексика что-то расслабила булки

      И Аляска не чешется, пора на родину возвращаться tongue
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 14:10
        Аляска, глядя на родину, возвращаться вряд ли захочет
        1. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          +1
          Сегодня, 14:24
          Создадим свободную экономическую зону и заживут они......
  8. Earl Звание
    Earl
    +4
    Сегодня, 13:08
    Пора Педофилу этого канадского премьера выкрасть: наверняка тот возглавляет канадский наркокартель и хранит под подушкой АК.
  9. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +2
    Сегодня, 13:08
    Ничего, Трамп быстро поставит обнаглевших канадцев на место. Свобода завоёвывается железом и кровью, а не речами на съездах.
  10. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 13:11
    будем работать с поставщиками из Европы, Южной Кореи, Японии, других стран.

    Т.е. с теми странами (объединением стран), у которых нет своей ресурсной базы?
    Кроме того, США сами закупают у Канады некоторые виды В и ВТ...а вертолетная техника, как Канадой, так и Австралией закупается у ЕСу отказавшись от американской, глупые политики стоят у власти в Канаде помыкать США во время их войны на БВ, рассчитывая по видимому, что это останется без ответа со стороны США.
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:14
    По словам Марка Карни, «долгое время наша армия отправляла 70 центов от каждого доллара в США»:

    О как, если правда. laughing Все-таки как персы имидж амерам снесли за неполных 1,5 месяца, что даже эти вя кать стали.
    И с торговым оборотом (не слабым) с амерами надо вообще заканчивать. Что это такое, ни в какие ворота не лезет! laughing
  12. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 13:15
    Вот появится 48-й президент в америке и как будут такие, как канадский премьер, "на верность" присягать?Хотя,им не привыкать пресмыкаться...
  13. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 13:36
    Теперь это время закончилось.

    Бунтовать? belay
  14. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    0
    Сегодня, 13:46
    И все такие пламенные речи говорит человек с тройным гражданством - канадец, ирландец и англичанин. Смешное и отвратительное зрелище. Старое доброе Бостонское чаепитие наоборот.