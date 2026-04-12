Главком ВС Уганды потребовал от Турции миллиард долларов и турчанку в жёны
Старший сын президента Уганды, являющийся по совместительству и главнокомандующим вооруженных сил страны, выставил ультиматум Турции. Мухузи Кайнеругабы требует от Эрдогана один миллиард долларов и «самую красивую» турчанку в жены.
Командующий национальными силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругабы пригрозил разорвать дипломатические отношения с Турцией, закрыть все турецкие посольства и консульства в стране в течение 30 дней, если Анкара не выплатит ему один миллиард долларов и не выдаст за него самую красивую девушку Турции. Ну и заодно прекратит поддержку мятежных сил в Сомали.
По словам старшего сына президента Уганды, у Турции нет никаких шансов против угандийской армии, поэтому «дяде Эрдогану» лучше выполнить все выдвинутые требования.
Помимо $1 млрд от Турции, я хочу их самую красивую женщину в жены. Пусть заплатят нам и отдадут жен. И будет им мир.
Как отмечается, главком ВС Уганды Мухузи Кайнеругабы и раньше отличался не совсем адекватными заявлениями. В частности, в конце марта он заявил, что угандийская армия готова прийти на помощь Израилю, если Иран нападет на еврейское государство.
Я готов разместить 100 тыс. солдат в Израиле и защитить землю Иисуса Христа. Нам потребуется не более двух недель, чтобы захватить Тегеран
