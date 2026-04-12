New York Times: Угрозы Трампа возобновить удары на Иран больше не действуют

2 061 8
Издание The New York Times опубликовало анализ: угроза США возобновить войну с Ираном больше не работает. И не потому, что Тегеран стал сильнее. А потому, что сам Трамп не переживет второй раунд.

Издание перечисляет причины, по которым возврат к боевым действиям станет «политическим самоубийством» для американского президента. Во-первых, война уже непопулярна. Во-вторых, экономика США трещит по швам. Скачок цен на нефть и бензин, дефицит химических удобрений и гелия – это лишь начало.

Возобновление ударов по Ирану спровоцирует обвал мировых рынков. Инфляция, которая и так душит американского избирателя, рванет вверх. А это прямые голоса на выборах. Трамп, который обещал «золотой век», получит бензиновый бунт на заправках и пустые полки в магазинах.

Получается парадокс: чем громче Трамп угрожает Тегерану, тем меньше у него возможностей эти угрозы реализовать. Иран, похоже, это прекрасно понимает. Именно поэтому Тегеран торгуется так уверенно, требуя снятия санкций и признания права на обогащение урана.

Америка загнала себя в ловушку. Начала войну – не может ее закончить победой. Угрожает возобновлением ударов – не может сделать это без политического суицида лично Трампа.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Scientist_
    +2
    Сегодня, 13:52
    не может сделать это без политического суицида лично Трампа

    Другого поставят. От смены задниц в креслах власть не меняется.
  Livonetc
    +2
    Сегодня, 13:55
    Донни устал.
    Донни все прос....пал.
    Донни будут уходить.
    Медленно и мучительно.
    Цирк продолжится.
  ГУМАНОИД
    0
    Сегодня, 14:00
    Да плевали глобалисты на избирателей,на инфляцию,на цены , да и на Трампа,не получилось с Ираном получится с кем-нибудь другим.Доня ,Зеля,Макроша и иже с ними лишь инструменты
  VicVic
    0
    Сегодня, 14:10
    Странно, что в политике нет (а может есть?) самопожертвования ради цели или принципов. Не только про Трампа, а вообще.
    Да, "моя" политическая карьера будет уничтожена, возможно , даже грозит тюрьма, но "я" сделаю это... Такой Александр Матросов от политики
    роман66
      +2
      Сегодня, 14:13
      Это как олимпийцы : "всю жизнь готовился! хрен с флагом и гимном!! "
      VicVic
        0
        Сегодня, 14:22
        Полагаю, что такая аналогия не подходит.
        К тому же, для спортсмена может быть чрезвычайно важно не просто участие и победа, но именно представление своей страны.
        В моём примере с политиками и вашем с олимпийцами у людей совершенно разная мотивация. Политик при любом раскладе представляет свою страну, даже, если пошёл на самоубийственный шаг, а спортсмен может страну представлять, а может и как-будто сам по себе.
        роман66
          +1
          Сегодня, 14:28
          Политики - не очень хорошие люди, по пути наверх они рвут глотки и глотают кадыки, и вот, на вершине, вдруг - а стану-ка я героем. Он уже переводится, количество в качество переросло! И олимпийцы так же, ничего нового, и хоть под белым флагом и в тишине - но отказаться он не может. Количество переросло в качество
          VicVic
            0
            Сегодня, 14:45
            А если личные амбиции, зовут сделать то, что противоречит политической карьере. Тем более, если понимаешь, что в силу возраста путь политика уже практически окончен