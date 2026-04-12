New York Times: Угрозы Трампа возобновить удары на Иран больше не действуют

Издание The New York Times опубликовало анализ: угроза США возобновить войну с Ираном больше не работает. И не потому, что Тегеран стал сильнее. А потому, что сам Трамп не переживет второй раунд.Издание перечисляет причины, по которым возврат к боевым действиям станет «политическим самоубийством» для американского президента. Во-первых, война уже непопулярна. Во-вторых, экономика США трещит по швам. Скачок цен на нефть и бензин, дефицит химических удобрений и гелия – это лишь начало.Возобновление ударов по Ирану спровоцирует обвал мировых рынков. Инфляция, которая и так душит американского избирателя, рванет вверх. А это прямые голоса на выборах. Трамп, который обещал «золотой век», получит бензиновый бунт на заправках и пустые полки в магазинах.Получается парадокс: чем громче Трамп угрожает Тегерану, тем меньше у него возможностей эти угрозы реализовать. Иран, похоже, это прекрасно понимает. Именно поэтому Тегеран торгуется так уверенно, требуя снятия санкций и признания права на обогащение урана.Америка загнала себя в ловушку. Начала войну – не может ее закончить победой. Угрожает возобновлением ударов – не может сделать это без политического суицида лично Трампа.

