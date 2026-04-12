Роскосмос открыл набор в отряд космонавтов на «Госуслугах»

Роскосмос и Минцифры запустили на портале «Госуслуги» сервис по приему заявлений в отряд космонавтов. До 30 июня 2026 года у граждан России есть шанс стать последователями Гагарина.

Требования – строгие, но выполнимые. Российское гражданство, возраст до 35 лет, рост от 150 до 190 см, вес от 50 до 90 кг. Высшее образование (специалитет или магистратура) из утвержденного перечня и стаж по специальности не менее трех лет. Английский – обязателен. Плюс знание одного из языков на выбор. Это может быть итальянский, испанский, немецкий или французский.

Здоровье требуется «отличное». Физическая выносливость должна быть высокой. Психическая устойчивость – железная. Конкретных критериев и показателей при этом нет. В любом случае, без этих качеств в космосе делать нечего.

Процедура отбора многоступенчатая. Сначала – заявка на «Госуслугах». Затем – медосмотр и отправка документов. Далее подходящих кандидатов ждет приглашение на очный этап в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) в Звездном городке. Там – повторное медобследование, собеседование, нормативы по физподготовке и тесты на соответствие образованию. В финале – решение межведомственной комиссии. Если все успешно – трудовой договор с ЦПК и начало тренировок перед полетом.
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +4
    Сегодня, 13:56
    А на космодесантника там записаться можно? bully
    Ну или в Джедаи???
    Александр 3
      Александр 3
      +5
      Сегодня, 14:00
      Для космодесантников -знание марсианского ,обязательно.
      ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ
        +6
        Сегодня, 14:04
        Ну вот… а я подумал, что фраза «наберут по объявлениям» наконец заиграет новыми красками fellow crying
      Монтесума
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 14:26
        Цитата: Александр 3
        Для космодесантников -знание марсианского ,обязательно.

        А также устойчивость к обаянию коварных инопланетянок. smile
        ЗВЕРОБОЙ
          ЗВЕРОБОЙ
          0
          Сегодня, 14:47
          Боюсь не устоять, crying love остаётся только в Джедаи.
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +6
      Сегодня, 14:06
      Дожили, блин....
      faiver
        faiver
        +1
        Сегодня, 14:17
        Романтизму как раз хоть отбавляй....... laughing
    slipped
      slipped
      +1
      Сегодня, 14:08
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      А на космодесантника там записаться можно?


      Эти у нас в батальоне "Уран" служат. Записывайся.Занимаются терраформингом территорий.
  Fachmann
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 13:56
    Эх, несбыточная мечта пацанов 1960-х годов! fellow
  faiver
    faiver
    +6
    Сегодня, 14:02
    Ну все, докатились - космонавтов начали набирать по объявлениям......
    А Президентов на Госуслугах не набирают? bully
    Aken
      Aken
      +2
      Сегодня, 14:05
      Сначала систему обкатать надо. А там всё может быть.
    Stas157
      Stas157
      +2
      Сегодня, 14:16
      Цитата: faiver
      А Президентов на Госуслугах не набирают?

      Там шахматист все места забронировал.
  Славутич
    Славутич
    0
    Сегодня, 14:02
    Ну и хорошо, почему бы и нет
  5. Комментарий был удален.
    slipped
      slipped
      +2
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Развед
      Жесткие требования. Интересно, г-жа Пересильд соответствовала им в полной мере?


      Она была пассажиром, но тоже прошла жесткий отбор. Снят документальный фильм об этом отборе, с подробностями.
      Pharmacist
        Pharmacist
        -1
        Сегодня, 14:21
        Фильм 18+ надо полагать?
  Глухой
    Глухой
    +8
    Сегодня, 14:05
    Вот уж не думал. Что мем этот станет актуальным. Мир сошел с ума ей Богу. wassat
    P.S> Ему минимум 1,5 года
  Lynx2000
    Lynx2000
    +4
    Сегодня, 14:14
    Ну слава Богу, что это не в обязательном порядке, а то пришло уведомление на Госуслугах, что принят в Отряд, и следует явиться с вещами...
  faiver
    faiver
    +1
    Сегодня, 14:22
    В принципе на сегодняшний день почти безопасная и высокооплачиваемая профессия - с нашим Роскосмосом шансы что ты когда-нибудь куда-то полетишь стремятся к нулю....., а тут и оклад, и надбавки за вредность, и выслуга лет, и пенсион....
  16112014nk
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 14:32
    Это в 60-тых годах прошлого столетия была бы очередь желающих, а сейчас "зумерам" это не актуально, к нашему сожалению.
  Дед-дилетант
    Дед-дилетант
    -1
    Сегодня, 14:38
    Да уж. Докатились. Я точно не пошел бы, даже если бы подходил по всем параметрам.
    На данный момент Роскосмос лично мне доверия не внушает. И набор в космонавты по объявлению вистов Роскосмосу нисколько не добавил.
    Сначала пусть разберутся со смещением сроков вправо, с ошибками в сборке и проектировании, это я про Луну-25, про "Орел", который "Федерация", а уж потом ищут космонавтов на улице... Еще, помнится, космический буксир на ядерной тяге обещали...