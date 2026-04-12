Перемирие как бы есть, но счёт обстрелам идёт на сотни
С 16 часов 11 апреля действует режим перемирия. Напомним, то он был предложен российским президентом с важной оговоркой – действовать, исходя из того, будет ли перемирие соблюдать противник.
В целом 12 апреля значительно сократилось число обоюдных дальних ударов – с применением БПЛА. Ракетное оружие для дальних атак Вооружённые силы России не применяют. И это неприменение экстраполируется ещё на несколько суток, пасхальному перемирию предшествовавших. ВСУ также снизили число применений «трансграничных» беспилотников.
Однако согласно данным на 13:30 мск зафиксированы сотни обстрелов приграничных территорий, а также позиций российской армии со стороны врага. Противник бьёт по Новой Каховке Херсонской области, Шебекино и Грайворону Белгородской области, населённым пунктам Запорожской, Курской областей, а также Донецкой Народной Республики. Накануне, как сообщало «Военное обозрение», в результате удара врага по АЗС в городе Льгове Курской области пострадали три человека, включая ребёнка.
Общее число зафиксированных нарушения ВСУ перемирия перевалило за 2000. Особую активность противник проявляет на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, стараясь зацепиться за так называемые Терноватовские высоты.
Как и звучало в распоряжении президента Владимира Путина, российские войска реагируют на локальные попытки ВСУ улучшить своё тактическое положение. Отбиты атаки к северу от Терноватого Запорожской области, а также в районе Ковшаровки на Харьковщине. Поражена техника и пехота ВСУ, пытавшаяся атаковать позиции наших войск к юго-западу от Константиновки.
Что имеем в целом?
Перемирие как бы есть, но его, на самом деле, нет. Активность по дальним БПЛА значительно меньше, чем в предыдущие дни, однако говорить о полном прекращении огня на время православного праздника не приходится. Но это и ожидаемо. Мало того, сам факт нарушения противником режима временного прекращения огня свидетельствует о том, что даже в случае подписания каких-либо договорённостей о мире, соблюдаться эти договорённости им не будут. А чтобы их не соблюдать, в Киеве найдут сотни причин и отговорок.
