Перемирие как бы есть, но счёт обстрелам идёт на сотни

С 16 часов 11 апреля действует режим перемирия. Напомним, то он был предложен российским президентом с важной оговоркой – действовать, исходя из того, будет ли перемирие соблюдать противник.

В целом 12 апреля значительно сократилось число обоюдных дальних ударов – с применением БПЛА. Ракетное оружие для дальних атак Вооружённые силы России не применяют. И это неприменение экстраполируется ещё на несколько суток, пасхальному перемирию предшествовавших. ВСУ также снизили число применений «трансграничных» беспилотников.



Однако согласно данным на 13:30 мск зафиксированы сотни обстрелов приграничных территорий, а также позиций российской армии со стороны врага. Противник бьёт по Новой Каховке Херсонской области, Шебекино и Грайворону Белгородской области, населённым пунктам Запорожской, Курской областей, а также Донецкой Народной Республики. Накануне, как сообщало «Военное обозрение», в результате удара врага по АЗС в городе Льгове Курской области пострадали три человека, включая ребёнка.

Общее число зафиксированных нарушения ВСУ перемирия перевалило за 2000. Особую активность противник проявляет на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, стараясь зацепиться за так называемые Терноватовские высоты.

Как и звучало в распоряжении президента Владимира Путина, российские войска реагируют на локальные попытки ВСУ улучшить своё тактическое положение. Отбиты атаки к северу от Терноватого Запорожской области, а также в районе Ковшаровки на Харьковщине. Поражена техника и пехота ВСУ, пытавшаяся атаковать позиции наших войск к юго-западу от Константиновки.

Что имеем в целом?

Перемирие как бы есть, но его, на самом деле, нет. Активность по дальним БПЛА значительно меньше, чем в предыдущие дни, однако говорить о полном прекращении огня на время православного праздника не приходится. Но это и ожидаемо. Мало того, сам факт нарушения противником режима временного прекращения огня свидетельствует о том, что даже в случае подписания каких-либо договорённостей о мире, соблюдаться эти договорённости им не будут. А чтобы их не соблюдать, в Киеве найдут сотни причин и отговорок.
    Dead Мороз
    +8
    Сегодня, 13:59
    Сколько ж грабель надо собрать...
      Last centurion
      +1
      Сегодня, 14:48
      Ну Леопольды они такие Леопольды.
      Противник соберет сейчас двух-трехдневный запас дронов и потом даст залп - что-то где-то в лучшем случае погорит, а в худшем мирные люди при этом пострадают. И будут виноваты Леопольды!

      зы: опять... нет снова...: если воюешь - то до конца, без вот этих всех!
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 14:00
    Ждем.
    То ли реальный рывок, то ли продолжение того, что имели в прошлом году.
    Увидим в скором времени.
    ian
    +11
    Сегодня, 14:00
    То есть мы объявили перемирие, которое как мы и ожидали, никто соблюдать в общем то не будет. ВСУ это даст время на спокойную ротацию и подвоз ресурсов. РФ это даст красивое лицо.... Отличный план. hi
    Gofman
    +7
    Сегодня, 14:00
    А всё равно лидеру придётся терпеть и сильно не ебузить, раз в начале СВО упустил свой звёздный час. Ему ещё вскоре просить у зеленского перемирия на День Победы, а ПВО России за последнюю пару лет уверенной демилитаризации украины стало пробиваться гораздо чаще.
    Это может сорвать парад Победы в любом городе. Тут либо терпеть и просить, либо отменять парады, чтобы не оплошать на глазах у всего мира. Но это тоже "непростое решение" (©)
      g_ae
      +5
      Сегодня, 14:15
      Ну, Владимир Владимирович известный дзюдоист. Уверен, что все это очередной очень хитрый план. Главное верить. С такой-то мощной командой эффективных менеджеров и все полюбить? Никогда такого не было...)))
      Tagan
      0
      Сегодня, 14:15
      Это может сорвать парад Победы в любом городе. Тут либо терпеть и просить, либо отменять парады, чтобы не оплошать на глазах у всего мира.

      Парады Победы в некоторых городах и так не проводятся.
      Как "Весьмир" способен противостоять налетам, мы уже убедились. Так что нет смысла метать бисер перед cвиньями.
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 14:00
    Перемирие как бы есть, но его, на самом деле, нет.
    Вроде разум есть, но его, на самом деле, нет.... Верить майданутым - высший пилотаж am
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:10
    Так совпало 12 апреля - День Космонавтики, День Пасхального Перемирия и День Выборов в Венгрии.А завтра 13 апреля понедельник .Понедельник и так День тяжёлый, а тут он ещё и 13 ый.404 ым не расслабляться. drinks
      Володин
      +2
      Сегодня, 14:16
      Цитата: tralflot1832
      404 ым не расслабляться

      Они-то как раз не расслабляются.
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 14:27
      Цитата: tralflot1832
      .А завтра 13 апреля понедельник

      Хуже 13 понедельник, только пятница 13.... negative
      Монтесума
      0
      Сегодня, 14:51
      Цитата: tralflot1832
      Так совпало 12 апреля - День Космонавтики, День Пасхального Перемирия и День Выборов в Венгрии.

      Насчёт выборов в Венгрии уже намечается скандальчик - партия Орбана обвинила оппозицию в покупке голосов местных цыган. Ну и огромные очереди на зарубежных пунктах голосования (вспоминаем молдавские выборы).
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +2
    Сегодня, 14:19
    Как и звучало в распоряжении президента Владимира Путина
    Путин прекрасно знал, что будет приблизительно так: «Общее число зафиксированных нарушений ВСУ перемирия перевалило за 2000…» И всё равно он подарил ВСУ передышку, которой те в полной мере пользуются в своих интересах. Значит, Путин действует в интересах ВСУ = Зеленского. И выслуживается перед врагами России. К которым надеется сбежать, как Горбачёв, когда добьёт Россию, как Горбатый добил СССР… Надеюсь, что не добьёт и не добежит.
      Монтесума
      0
      Сегодня, 14:38
      Цитата: Из_дикого_леса_дикая_тварь
      Значит, Путин действует в интересах ВСУ = Зеленского. И выслуживается перед врагами России. К которым надеется сбежать, как Горбачёв

      Сразу видно отважного закордонного интернетного воина, прячущегося за щитом VPN и выпрыгивающего из штанов в попытке "шатать рЭжЫм". Спалился мгновенно, незачёт!tongue
    Tagan
    +4
    Сегодня, 14:20
    Перемирие как бы есть, но его, на самом деле, нет.

    Вряд ли кто-то рассчитывал на большее. С чертями не о чем договариваться по умолчанию.
    Щирый прапор
    +1
    Сегодня, 14:39
    Вове конечто по барабану на чьих костях пиарится, но народу, попадающему счас по посхальное "перемирие" 200-300сотится также безрадостно.
    Vulpes
    0
    Сегодня, 14:39
    И в чем же заключался очередной ХПП?
    yuriy55
    -1
    Сегодня, 14:42
    Перемирие как бы есть, но его, на самом деле, нет.

    Гарант как бы есть, но гарантии не соблюдаются... belay
    Никогда такого не было и вот опять...
    olbop
    +1
    Сегодня, 14:44
    Да полноте критиканстовать.
    Пусть хоть часть наших бойцов на передовой отдохнет в Пасхальный день.
    А то что противник будет так действовать, никто и не сомневался - уже проверяли. Не сегодня, так завтра ответим.
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 14:51
    Не ждал ничего другого. Нацистам все равно, перемирие, или нет. ВСУ клоуну не подчиняются, он не может ничего с ними сделать. Нацики вообще никому не подчиняются, им плевать на Пасху, для них главное - убивать.