. Трамп не исключает морскую блокаду Ирана на фоне срыва переговоров

Трамп рассматривает вариант морской блокады Ирана после срыва первого раунда прямых переговоров с исламской республикой. Хотя прямого заявления пока от него не прозвучало, президент США показал, что такой сценарий возможен, перепостив статью издания Just the News с соответствующим текстом.Трамп в собственной соцсети Truth Social разместил статью, в которой говорится о возможности морской блокады Ирана в случае срыва переговоров. Причем это подается как некий козырь США на переговорах. Утверждается, что США в случае, если переговоры пойдут не по американскому сценарию, что так и случилось, «с легкостью» установят свой контроль над Ормузским проливом, полностью перекрыв экспорт иранской нефти.Однако, как признают некоторые издания, варианта «как с Венесуэлой» в случае с Ираном у Трампа не получится, как бы он этого не желал и не постил свои заявления о неких «победах». Если бы это было возможно, то США уже давно бы открыли Ормуз, да и не парились с переговорами, идущими не по их сценарию.Пока же Трамп продолжает грозить Тегерану последствиями на фоне отказа принять американские условия.