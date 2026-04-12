Трамп не исключает морскую блокаду Ирана на фоне срыва переговоров

Трамп не исключает морскую блокаду Ирана на фоне срыва переговоров

Трамп рассматривает вариант морской блокады Ирана после срыва первого раунда прямых переговоров с исламской республикой. Хотя прямого заявления пока от него не прозвучало, президент США показал, что такой сценарий возможен, перепостив статью издания Just the News с соответствующим текстом.

Трамп в собственной соцсети Truth Social разместил статью, в которой говорится о возможности морской блокады Ирана в случае срыва переговоров. Причем это подается как некий козырь США на переговорах. Утверждается, что США в случае, если переговоры пойдут не по американскому сценарию, что так и случилось, «с легкостью» установят свой контроль над Ормузским проливом, полностью перекрыв экспорт иранской нефти.



ВМС США могут легко установить полный контроль над судоходством в проливе, перекрыв экспорт иранской нефти и создав серьёзные экономические проблемы для Тегерана и его покупателей.

Однако, как признают некоторые издания, варианта «как с Венесуэлой» в случае с Ираном у Трампа не получится, как бы он этого не желал и не постил свои заявления о неких «победах». Если бы это было возможно, то США уже давно бы открыли Ормуз, да и не парились с переговорами, идущими не по их сценарию.

Пока же Трамп продолжает грозить Тегерану последствиями на фоне отказа принять американские условия.
  Livonetc
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 14:12
    "Трамп не исключает".
    Хочу ли я, могу ли я....
    А... Магнолия!
    ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ
      +1
      Сегодня, 14:16
      Сдал назад Рыжий поц! Морская блокада Ирана, да ну на… может блокада Ираном - Ормуза?
      Это после заявлений об уничтожении Иранской цивилизации, как минимум выглядет смешно!
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:17
      Пока же Трамп продолжает грозить Тегерану последствиями
      Но Тегеран ему не сломить !
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 14:31
      Ещё один с проблемами в географии. Морской путь, безусловно, лучше, но надо - и трубу проложат. Это - не Куба!
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:15
    13 апреля день тяжёлый для нефтяных фьючерсов,даёшь по 10$ за галлон бензина на АЗС в Калифорнии и 140$ за бочку нефти .Анкоридж говоришь ?!
  Пленник
    Пленник
    +1
    Сегодня, 14:15
    Эх, Голливуд- Голливуд. Что ты творишь с пиндocaми?!
  Polak_Polak
    Polak_Polak
    0
    Сегодня, 14:16
    A komu jeszcze ta blokada zaszkodzi? Może temu co bedzie blokował?
  Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 14:21
    . Трамп не исключает морскую блокаду Ирана на фоне срыва переговоров

    То есть теперь минировать Ормузский пролив будут американцы?
    Идея блокировки залива американцами не нова, её обсуждали ещё две недели назад в телеграмм каналах. Так что Трамп здесь стырил чужую идею.
    Я так понимаю перемирие умерло едва родившись.
  drags33
    drags33
    +1
    Сегодня, 14:30
    Ну как же надоел этот на голову больной президент со своими глупостями!!!! Ну сколько же можно нести такую "пургу"?
  faiver
    faiver
    +1
    Сегодня, 14:31
    Трамп не исключает морскую блокаду Ирана на фоне срыва переговоров
    - на Каспий тоже авианосец пришлют? bully
    Владимир М
      Владимир М
      0
      Сегодня, 14:34
      Вот на счёт Каспия шутить не стоит...
      Вполне США могут влезть через Азербайджан.
      guest
        guest
        +1
        Сегодня, 14:38
        Цитата: Владимир М
        Вполне США могут влезть через Азербайджан.

        А флот они свой как туда доставят? laughing
      faiver
        faiver
        0
        Сегодня, 14:50
        через Азербайджан
        - суръезный игрок, он же Армян победил.... bully
  Александр Х
    Александр Х
    +4
    Сегодня, 14:34
    Это какая то психбольница: теперь Доня будет блокировать персов за то, что персы блокируют пролив из-за того, что Доня вынудил их блокировать пролив...
  commbatant
    commbatant
    0
    Сегодня, 14:39
    ВМС США могут легко установить полный контроль над судоходством в проливе, перекрыв экспорт иранской нефти и создав серьёзные экономические проблемы для Тегерана и его покупателей.
    выгоднее было бы для США
    ВМС США могут легко установить полный контроль над судоходством в проливе, перекрыв экспорт всей ближневосточной нефти и создав серьёзные экономические проблемы для ее покупателей в ЕСу и АТР являющиеся экономическими конкурентами США.
  Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 14:40
    Не совсем понятно, что имеется ввиду под "блокадой". Если блокирование прохода чужих (китайских и индийских прежде всего) судов, то это - пиратство в чистом виде. Боюсь тогда у КСИР появятся ЛЮБЫЕ средства для ударов по основной территории США и блокирования их портов.
    Если планируется банальное уничтожение нефтяных терминалов Ирана, а также прибрежных баз КСИР, то без использования ЯО это проблематично, а для ЯО есть более подходящее применение. Впрочем последнее клоунской администрации недоступно.