Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода «Восток – Запад» после ударов

Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило: стратегический нефтепровод «Восток – Запад» снова работает на полную мощность. 7 миллионов баррелей в сутки – восстановлен прежний объем прокачки. Атака беспилотника от 8 апреля дорого обошлась для нефтяной инфраструктуры, но эффекта хватило ненадолго.

Напомним, что удар пришелся по нефтеперекачивающей станции. Пропускная способность трубопровода упала почти на 700 тысяч баррелей в сутки. Вдобавок значительно просело производство на месторождениях Манифа и Хурайс. Каждое потеряло около 300 тысяч баррелей в сутки. Причины атаки официально не называются, но контекст очевиден: американо-израильская война против Ирана.

Однако королевство продемонстрировало завидную оперативность. К 11 апреля основные мощности вернули в строй. Месторождение Манифа (300 тысяч баррелей в сутки) – восстановлено. Хурайс – еще в процессе, но тоже на финишной прямой.

Почему это важно не только для Саудовской Аравии? 1200-километровый нефтепровод «Восток – Запад» – главная артерия, соединяющая Персидский залив с Красным морем. Порт Янбу на побережье Красного моря – альтернативный маршрут экспорта в обход Ормузского пролива.
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 15:06
    Нужно повторить! Нам это очень выгодно, когда там опять завертиться?
    Апис1962
    +1
    Сегодня, 16:08
    Нельзя останавливаться, нужно продолжить в том же духе.
    commbatant
    0
    Сегодня, 16:56
    Порт Янбу на побережье Красного моря – альтернативный маршрут экспорта в обход Ормузского пролива.

    Маршрута длинная и на всю его длину много
    нефтеперекачивающей станции.
    Отставной старлей
    0
    Сегодня, 17:25
    Вообще-то действительно, Саудовской Аравии до лампочки всякие разные катары и арабские эмираты. Больше половины нефти, судя по количеству размещённых на западе СА НПЗ, они и добывают, и качают с берегов Красного моря. Так что саудиты в профите. Рынок, сэээр!