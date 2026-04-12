Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода «Восток – Запад» после ударов
1 5144
Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило: стратегический нефтепровод «Восток – Запад» снова работает на полную мощность. 7 миллионов баррелей в сутки – восстановлен прежний объем прокачки. Атака беспилотника от 8 апреля дорого обошлась для нефтяной инфраструктуры, но эффекта хватило ненадолго.
Напомним, что удар пришелся по нефтеперекачивающей станции. Пропускная способность трубопровода упала почти на 700 тысяч баррелей в сутки. Вдобавок значительно просело производство на месторождениях Манифа и Хурайс. Каждое потеряло около 300 тысяч баррелей в сутки. Причины атаки официально не называются, но контекст очевиден: американо-израильская война против Ирана.
Однако королевство продемонстрировало завидную оперативность. К 11 апреля основные мощности вернули в строй. Месторождение Манифа (300 тысяч баррелей в сутки) – восстановлено. Хурайс – еще в процессе, но тоже на финишной прямой.
Почему это важно не только для Саудовской Аравии? 1200-километровый нефтепровод «Восток – Запад» – главная артерия, соединяющая Персидский залив с Красным морем. Порт Янбу на побережье Красного моря – альтернативный маршрут экспорта в обход Ормузского пролива.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация