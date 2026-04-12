Песков: Разногласия Киева и Москвы упираются в считанные километры в ДНР

Песков: Разногласия Киева и Москвы упираются в считанные километры в ДНР


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о территориальных разногласиях с Украиной, оценил прогресс СВО на Донбассе.

В интервью ТАСС он уточнил:

Грубо говоря, там 17-18% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить. И это будет означать выход на административные границы.

Так пресс-секретарь ответил на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса. Последний заявлял, что переговоры вокруг украинского конфликта сосредоточены на споре о «нескольких квадратных километрах».

Песков намекнул, что выход российских войск к границам ДНР – не конец. Это будет лишь началом сложного переговорного процесса:

В любом случае речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах.

Он также подчеркнул, что СВО будет продолжаться, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мира с Россией.

В том же интервью Песков затронул и вечную тему отношений с Европой. По его мнению, Россия всегда своими размерами и мощью пугала европейцев, которым в свою очередь было выгодно и удобно использовать ее как мнимого врага.

По словам представителя Кремля, такой подход всегда удобен для внутриполитических целей. Европа пытается закамуфлировать свои близорукие решения в экономике идеологией, тем, что «Россия – исчадие ада и угроза для ЕС».
  1. Million Звание
    Million
    +36
    Сегодня, 15:25
    На этом демилитаризация и денацификация заканчиваются?
    Или к этому приведут последующие переговоры?
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +24
      Сегодня, 15:26
      Что несёт этот «пургоносец»? am За это ему язык оторвать мало!
      Слов нет, столько наших потерь - ради чего?
      И он реально считает, что угробив почти дав миллиона укров, получим лояльную нам страну, не добив окончательно бандеровцев?
      1. сайгон Звание
        сайгон
        +19
        Сегодня, 15:40
        Он несет то что ему велено . Не думаю что это може что то от себя ляпнуть
        1. knn54 Звание
          knn54
          +11
          Сегодня, 16:08
          -Он несет то что ему велено .
          Может решения съезда "предпринимателей". И что там с Запорожской и Херсонской областями?
        2. 1976AG Звание
          1976AG
          -2
          Сегодня, 17:08
          Цитата: сайгон
          Он несет то что ему велено . Не думаю что это може что то от себя ляпнуть


          Еще как может. Несколько лет назад в интервью Мегин Келли ВВП так и сказал, - Мало ли кто что говорит, вот у меня пресс-секретарь, он иногда такое ляпнет. что думаешь, откуда, с чего он это взял ?!!
      2. Andron78 Звание
        Andron78
        +2
        Сегодня, 16:02
        Выход на "административные границы" означает, что это граница между двумя субъектами РФ.
      3. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 16:44
        Кстати,про добить окончательно...Как и какими средствами?ЯО не применимо,понятно.Обезлюдив Россию?
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -7
      Сегодня, 15:32
      Цитата: Million
      Или к этому приведут последующие переговоры?

      Вроде бы однозначно заявлено о сложных последующих переговорах. А уж как они будут проходить - посмотрим. От не раз озвученных целей СВО никто не отказывался.
      МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Мирные переговоры по украинскому урегулированию после выхода российских военных к границам Донбасса будут "очень сложными, скрупулезными и небыстрыми", подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +6
        Сегодня, 15:38
        Но про ни и не вспоминают.Лишь появился новый мем про Устойчивый мир для России.Что в это входит,не называется и в каких территориальных рамках
      2. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +13
        Сегодня, 15:48
        Вы бредите? Как вы представляете "денацификацию" в результате переговоров? Перечитайте речь Путина от 24.02.2022, где он говорит об "Анти-России", пестуемой Западом, как экзистенциальной угрозе. Ничего 17-18% территории ДНР, о которой говорит Песков, ничего в этом плане не меняют.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 17:51
          Цитата: Борис Сергеев
          Вы бредите?

          А вы? Не надо из штанов выпрыгивать - смешно выглядит. smile
          Цитата: Борис Сергеев
          Ничего 17-18% территории ДНР, о которой говорит Песков, ничего в этом плане не меняют.

          А вот это сегодняшнее заявление Пескова ни о чём не говорит?
          МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия хочет устойчивого мира с Украиной, и он наступит тогда, когда РФ обеспечит свои интересы и достигнет целей, которые ставились с начала спецоперации. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков корреспонденту "Вестей" Павлу Зарубину.
    3. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +6
      Сегодня, 16:02
      Цитата: Million
      На этом демилитаризация и денацификация заканчиваются?

      Да, вот мне тоже интересно, если случится чудо и зеля завтра скажет:"Да забирайте".
      Все, мы победили? И наступит мир, дружба жвачка...?
    4. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      -4
      Сегодня, 16:11
      На этом демилитаризация и денацификация заканчиваются?

      Вы действительно читали эту статью?
      Песков намекнул, что выход российских войск к границам ДНР – не конец.
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +11
        Сегодня, 16:17
        В любом случае речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах

        Вы реально верите, что денацифицировать и демитализировать укров можно путём переговоров?
        А как там с конституционной целостью страны без освобождения Запорожской и Херсонской областей? Тоже путём «переговоров»?
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          -3
          Сегодня, 17:13
          Вы реально верите, что денацифицировать и демитализировать укров можно путём переговоров?
          Вы не умеете читать, или понимать прочитанное?
          Вы реально не прочитали, и не поняли? Тогда и говорить не о чем.
          Учитесь читать. И понимать то, что прочитали. Переговоров, пока там не будет законно избранного президента, не будет. Войска продолжат освобождать территорию Украины. Никто не говорил, что Запорожская и Херсонская область не будут освобождены. А как по мне, никто не говорил, что Харьковская и Одесская области останутся врагу.
          1. ЗВЕРОБОЙ Звание
            ЗВЕРОБОЙ
            +2
            Сегодня, 17:24
            Цитата: Дед-дилетант
            Вы не умеете читать, или понимать прочитанное?
            Вы реально не прочитали, и не поняли? Тогда и говорить не о чем.
            Учитесь читать. И понимать то, что прочитали.

            Вьюноша, а не много ли гонору у вас? С какого перепуга вы решили меня поучать? Определять умею ли я читать и понимать? Что вы собственно из себя представляете? Не трудитесь отвечать, вы неинтересны мне, скромнее будьте, уверен, что и уровень образования мой и звание (не бумажное) моё повыше вашего будет, это для начала.
            Продолжим: ваш феерический бред по поводу освобождения Харьковской и Одесской областей основан на каких препаратах? А то, что переговоры будут вести с «легетимным» президентом, вам где привидилось? Может склерозом тряхнёте и вспомните, что переговоры ведут даже с террористом Будановым? Что переживают о занятости Трампа и остановке переговорного процесса?
            Ещё раз, Скромнее будьте, гигант мысли laughing
            1. Дед-дилетант Звание
              Дед-дилетант
              -1
              Сегодня, 17:51
              Вьюноша, а не много ли гонору у вас? С какого перепуга вы решили меня поучать? Определять умею ли я читать и понимать? Что вы собственно из себя представляете?
              Ну, если я вьюноша, то огромное спасибо. Люблю, когда мне льстят. 58 лет, РВСН СССР, 86-88.
              Поучать у меня и в мыслях не было, поскольку учить необучаемого - время даром терять. А умеете ли читать, и понимать прочитанное - определяется легко. По Вашему комментарию. Поскольку Вы спросили про веру в демилитаризацию и денацификацию путем переговоров. Хотя про это Песков ни слова не сказал. Ни одного. Вообще.
              Нет, фантазии - это неплохо. Но не тут. Идите книжки писать. Фантастику.
              Продолжим: ваш феерический бред по поводу освобождения Харьковской и Одесской областей основан на каких препаратах? А то, что переговоры будут вести с «легетимным» президентом, вам где привидилось?
              Несомненно, Вы меня прямо на место поставили и унизили, ага. smile
              уверен, что и уровень образования мой и звание (не бумажное) моё повыше вашего будет, это для начала.
              Конечно, я вижу Ваш уровень образования, если Вы в состоянии писать с грамматическими ошибками. Уровень ЕГЭ. Не выше. laughing Научитесь сначала писать без ошибок, потом уже занимайтесь аналитикой.
              «легетимным»
              ЛегИтимным.
              привидилось
              ПривидЕлось.
              переговоры ведут даже с террористом Будановым?
              Кто ведет, когда были проведены переговоры? Доказательства предъявите.
              И - да. Люди с советским образованием глупых ошибок не допускают. Сейчас советские троечники, в отличие от Вас, пишут без ошибок. Потому, что их научили нормальные педагоги.
      2. Владимир М Звание
        Владимир М
        +5
        Сегодня, 16:17
        А почему надо "намекать", а не прямо заявлять о наших задачах и целях на Украине.
        Может поэтому украинцы (и не только украинцы, но и русские люди волею судьбы оказавшиеся при СССР на Украине) жестко воюют с нами пятый год?
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          -4
          Сегодня, 17:16
          А почему надо "намекать", а не прямо заявлять о наших задачах и целях на Украине.
          А почему Вы задаете вопрос мне, а не Пескову? Тут не мои слова цитируют, а его.
          Я могу ответить, не вопрос. Но только после того, как Песков мне разрешит комментировать его слова.
        2. Добрыня Никитыч Звание
          Добрыня Никитыч
          +1
          Сегодня, 17:42
          ...ну одну задачу, или даже две мы совершенно не желая того с 404-й уже почти "решили"... Вопрос о вступления в ес и нато уже совершенно не важен в создавшейся ситуации: они по уши там де-факто, а де-юре - договор, который не будет стоит и бумаги на ней заключенный...
      3. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +4
        Сегодня, 16:26
        Цитата: Дед-дилетант
        Песков намекнул, что выход российских войск к границам ДНР – не конец.

        Мне очень хотелось бы (да и не только мне), чтобы Песков не намекнул, а прямо сказал, каким они видят конец.
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 17:18
          Полагаю, еще не время. Идут боевые действия, и чем больше болтовни, тем больше проблем.
      4. Million Звание
        Million
        0
        Сегодня, 16:44
        Вы дальше прочтите.Там есть продолжение.
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          -1
          Сегодня, 17:19
          Вы дальше прочтите.Там есть продолжение.
          Может и прочитаю. Завтра.
    5. Добрыня Никитыч Звание
      Добрыня Никитыч
      +2
      Сегодня, 17:20
      ...неужели эту бодягу придется разгребать нашим детям и внукам...
    6. Добрыня Никитыч Звание
      Добрыня Никитыч
      0
      Сегодня, 17:50
      На этом демилитаризация и денацификация заканчиваются?
      Или к этому приведут последующие переговоры?

      ...наверное - да... Как говорится... "...не выходит малахитовая шкатулка..." Всё конечно ещё может произойти, но верится с трудом... к сожалению...
  2. Глухой Звание
    Глухой
    +4
    Сегодня, 15:28
    Россия всегда своими размерами и мощью пугала европейцев, которым в свою очередь было выгодно и удобно использовать ее как мнимого врага

    Эмммм... а кто натравливал то европу на нас? Мы веками сидели и пугали. Что Париж освобождали, Берлин
    три магнитофона

    В 1760,1813 и 1945. Можем еще раз, если потребуется. good
    1. Vinnibuh Звание
      Vinnibuh
      0
      Сегодня, 17:34
      К сожалению "МЫ", не можем. Там была воля у "верхних" людей,а сейчас бледное подобие. Сейчас вылазием на героизме "простого солдата" и терпении "работяг".
  3. Владимир М Звание
    Владимир М
    +15
    Сегодня, 15:32
    Муж Навки опять песковщину несёт.
    У него 17-18% это "считанные километры, а про Запорожскую и Херсонскую области он и не "знает", что они входят в состав России...
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      +10
      Сегодня, 15:45
      Что ему сказали нести, то и несёт, свои претензии адресуте, том кто формирует политику государства, а не тому кто её озвучивает
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +3
        Сегодня, 16:13
        Да, муж Навки заявлял, что он несёт ту пургу которую ему поручают (близко к тексту) hi
    2. Andron78 Звание
      Andron78
      +2
      Сегодня, 16:03
      Административныемю границы между чем бывают?
    3. Моторист Звание
      Моторист
      +2
      Сегодня, 16:54
      Цитата: Владимир М
      У него 17-18% это "считанные километры

      Про "считанные километры" написано только в заголовке, в прямой речи этого нет.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 17:01
        На других ресурсах пишут, что в заявлении Пескова были слова сказанные им - "считанные километры". hi
        1. Моторист Звание
          Моторист
          +1
          Сегодня, 17:15
          hi
          Цитата: Владимир М
          На других ресурсах пишут

          Перепечатывают друг у друга. Вэнс про километры говорил.
    4. drags33 Звание
      drags33
      +1
      Сегодня, 17:19
      Да эта навка - гражданка сша (по некоторым сведениям)... И что Вы хотите от ее мужа?
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 17:21
        У мужа Навки и дети иностранцы....
    5. Добрыня Никитыч Звание
      Добрыня Никитыч
      0
      Сегодня, 17:30
      ...думаю Донбасс таки отвоюем, а дальше... по линии боестолкновения... результат противостояния признается "партнёрами" - де-факто, и ничего де-юре... а дальше, к сожалению - всё по новой...так сказать "...и вечный бой..."...
  4. Владимириус Звание
    Владимириус
    +4
    Сегодня, 15:34
    ему бы помолчать нужно было многозначительно, а не сливать так откровенно то ради чего начинали это "сво"
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 15:34
    Этого то зачем в праздники великие? wassat
  6. A503 Звание
    A503
    +17
    Сегодня, 15:35
    Всё упирается в слабость и трусость коего , кое-где. Проявить свою волю и твёрдость, это не обещания раздавать(тем более которые не выполняются). Им, усатому и его патрону, чьё имя упоминать нельзя, многие не верят.Сами начали , и уже сами не могут закончить. Тьфу, далее цитата Лаврова, не допустимая по мнению админа. Всё только щёки раздувают и делают страшную мину при плохой игре....
    За державу обидно! soldier
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 15:53
      Скорее всего,там видят то,что нам не говорят(но мы то догадываемся).Есть возможности страны-военные,промышленные,финансовые,коих не хватает.Отсюда и результаты.Кстати Путин пару лет назад уже говорил,что будем исходить из того что получается на земле
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +13
        Сегодня, 16:02
        Тогда почему Ирану хватает "возможностей страны - военные, промышленные, финансовые...", а нам не хватает?
        Иран ставит условия США, а у нас все наоборот.
        Похоже тут дело далеко не в "возможностях", а в чем-то другом...
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 16:53
          По большому счету,США так и не взялись плотно за Иран..За исключением убийства нескольких фигур в руководстве.Хотели бы заштатники добить Иран-добили бы.Какие то понтыДа и разные страны и руководство.И главное-отношения общества там,как к войне за свою религию,свою страну,и здесь,в России.Зачастую как заработок,попытка слезть с кредитной иглы,
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            -1
            Сегодня, 16:58
            Согласен, США как-то "щадяще" (если конечно можно так выразиться) наносили удары по Ирану.
            И тут возникает вопрос - какие реально цели и задачи США... hi
        2. Freeal Звание
          Freeal
          0
          Сегодня, 17:28
          Обострение по Ирану через месяца 2 выльется в нефть по 200+, т.е. масштабный мировой экономический кризис. Рейтинг Дональда пикирует вниз. Стоит ли Иран этого? Который вообще задумывался как повторение Венесуэлы, т.е. в рамках взятия под контроль независимых каналов поставки нефти в Китай. Уже очевидно, что с Ираном не прокатило.
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 17:37
            У США своей нефти хватает, плюс возьмут себе столько сколько надо в той же Венесуэле.
            Разве в Китай основной поток нефти шел из Ирана? Нет
            Что-то тут не сходится.
            1. Freeal Звание
              Freeal
              0
              Сегодня, 17:44
              США нефтью то обеспечены, дело в другом. До недавнего времени оставалось 3 крупных неподчиняющихся Штатам поставщика нефти в дефицитный по оной Китай: Венесуэла, Китай, Россия. Мне видится, что США хотят пусть не владеть ими, но контролировать, держать руку на кране, так сказать. Тем самым будут держать Китай за горло. Непонятно, что делать им с Россией, но тут я бы на их месте разменял бы нефть в Китай на Украину, это логично.
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                0
                Сегодня, 17:50
                Так я и написал, что Иран не являлся крупным поставщиком нефти для Китая. С Венесуэлой вопрос практически "решен".
                Для России есть "дух Анкориджа"...
                США не пойдут на то, что бы "отдать" России территории Украины ( восточные, южные и северные). Тем более Дони уже "отписал" эти территории себе.
                Китай проблема не только для США, но и в недалёком будущем и для России.
    2. даэтоя Звание
      даэтоя
      0
      Сегодня, 16:44
      да уже и раздувать перестали а про страшную мину вообще молчу
  7. Гиперион Звание
    Гиперион
    +2
    Сегодня, 15:36
    А в остальном, прекрасная маркиза...
  8. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +6
    Сегодня, 15:36
    Песков намекнул, что выход российских войск к границам ДНР – не конец. Это будет лишь началом сложного переговорного процесса

    Он не забыл, что у нас Президент ещё парочку целей озвучивал в феврале 2022-го?
    И при чём тут тогда переговоры? Неужели кто-то в самом деле рассчитывает, что о них можно договориться на переговорах?

    Сказал бы о том, что это шаг к выполнению поставленных целей - я бы понял. А он переговоры какие-то приплёл...
    Опять договориться об обмене пленных? Дело, конечно, нужное, только незачем для этого столько звона лишнего производить и отрывать Мединского от писания книг. На уроне гораздо пониже это прекрасно решается "при непротивлении сторон". (с)
    1. guest Звание
      guest
      +6
      Сегодня, 15:38
      Цитата: Zoldat_A
      Он не забыл, что у нас Президент ещё парочку целей озвучивал в феврале 2022-го?

      Да сам президент уже забыл, что он тогда озвучил, видимо незадолго до этого Байден его покусал. laughing sad
    2. g_ae Звание
      g_ae
      +8
      Сегодня, 16:09
      Ну, мало ли что Президент озвучивал. С пониманием надо относиться. На заборе тоже много чего пишут.
  9. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +13
    Сегодня, 15:40
    А, да, так Запорожье и Херсонщина, в своих географических границах, больше не стоят в списках российских требований, а как же Конституция России, там они вписаны целиком...я уже молчу про денацификацию и демилитаризацию, как требования Москвы к Киеву, в своё время, то есть требования не усугубились, а наоборот смягчились, жаль, жаль, что у власти России нет смелости как у Ирана...
    1. guest Звание
      guest
      +5
      Сегодня, 15:42
      Цитата: вертухай 2003
      у власти России нет смелости как у Ирана

      Ну справедливости ради, смелость у Ирана появилась только после того, как их власть в полном составе уничтожили.
      1. вертухай 2003 Звание
        вертухай 2003
        +3
        Сегодня, 16:57
        Потому и уничтожили, что запугать не смогли и даже после этого не сломали...
    2. Freeal Звание
      Freeal
      0
      Сегодня, 17:38
      И сколько будет стоить и займет по времени занятие этих областей с городами? Исходя из динамики продвижения за последние год-два. Думается, начальство не готово на это.
  10. codetalker Звание
    codetalker
    +6
    Сегодня, 15:42
    Тем временем рейтинг Путина за несколько недель упал с 76% до 67%… Вроде всем понятно, что рейтинг Путина эта не про самого Путина, а про доверие народа к системе в целом, что помимо воров и предателей в ней есть и «государственные мужи». С такими разговорами и пасхальными перемириями через пару недель будет 60%.
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +10
      Сегодня, 15:55
      Рейтинг Путина -это производное контор, которым позволено задавать этот вопрос и озвучивать ответы на него. К реальной жизни эти "рейтинги" не имеют отношения. Имеет отношение то, что на 5-ом году СВО наносятся удары по космодрому Плесецк теми, с кем у нас "пасхальное перемирие". С "антинародной хунтой", если вы забыли.
    2. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      0
      Сегодня, 15:55
      Он не из-за переговоров упал, а из-за блокировки телеги. Переговоры основную часть населения настолько не волнуют, что когда из повестки тихо и незаметно выпали незанятые части Запорожской и Херсонской областей, рейтинг даже не шелохнулся.
    3. Мурзик Звание
      Мурзик
      +3
      Сегодня, 16:10
      Захотят нарисуют другие цифры, вот проблема
  11. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +8
    Сегодня, 15:48
    Побеждающая сторона не объявляет перемирия по поводу и без.Побеждающая сторона не намекает на переговоры каждый день и по несколько раз в день.Вот и думайте,не закончится ли эта канитель очередным "я устал,я ухожу" и очередным минском или того хуже хасавюртом.
  12. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +3
    Сегодня, 15:50
    Это и есть обьявленные цели сво? Этому болтуну пора на конюшню где обьясняют кнутом.
  13. ximkim Звание
    ximkim
    +4
    Сегодня, 15:51
    Хм..
    Тяжело даётся Донбасс, а это без Херсона и Запорожья.
    Кремль преподносит так , что пока Армия РФ идёт к административным границам Донбасса , то ВСУ будет разбита.
    Но это не так.
  14. Алексей G Звание
    Алексей G
    +3
    Сегодня, 15:53
    В любом случае речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах.

    Нет товарищ Песков война будет продолжаться и после освобождения нами Донецка! Укропы не подпишут мир с нами. Им кураторы запретят, да и сам Зеля не захочет жить без денег, ведь тогда украине конец, она не выживет в мире.
    Мир там наступит только после смены режима, который уже давно надо истребить физически, раз не получилось сменить его в феврале 2022. Пока аналитики Кремля этого не поймут, они будут думать о 17 процентной близости мира.
    Конечно есть возможность заставить кураторов не платить украине, но тогда нужно создать мегатопливный кризис и помочь оружием Ирану, чтобы лишить европу топлива и вынудить покупать его у нас, под условие бросить руину! Но мы и этого не делаем!
    1. guest Звание
      guest
      +5
      Сегодня, 16:16
      Цитата: Алексей G
      Мир там наступит только после смены режима

      Ну сменился там режим Порошенко, на режим Зеленского и что изменилось? Не должно там быть вообще никакого режима, только тогда мир и наступит.
  15. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +4
    Сегодня, 15:57
    Даже, если войска РФ выйдут на границы ДНР и ЛНР, то война не прекратится. Дело в том, что запад этого не хочет, а вассал запада Зеля и есть вассал.
  16. Слово Звание
    Слово
    +5
    Сегодня, 16:06
    Вот тебе и весь Юрьев день.
  17. dfg Звание
    dfg
    +5
    Сегодня, 16:13
    Победили или уже сдаемся? На фоне Ирана стыдно
  18. Горный стрелок Звание
    Горный стрелок
    +5
    Сегодня, 16:18
    Да что же это такое? Партия нетвойняшек побеждает? И цели войны, стыдливо называемой СВО, не достижимы? Путину этого народ не простит!
    1. Мурзик Звание
      Мурзик
      +1
      Сегодня, 16:28
      Этот народ простил Путину много, и это проглотит
  19. Мурзик Звание
    Мурзик
    +2
    Сегодня, 16:25
    Усытый говорит то что не может говорить хозяин "как бы это он такой а не я" это овощь еще много дел натворит в своей переписанной конституции
  20. Stas157 Звание
    Stas157
    +5
    Сегодня, 16:29
    считанные километры в ДНР

    При нынешних темпах наступления мы в этом году не сможем пройти эти вот самые считанные километры.

    Если считать временем (а не расстоянием), то нужно около 2 лет. Если ничего не изменится. И очень много-много денег и жизней.
  21. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    +3
    Сегодня, 16:41
    Песков: Разногласия Киева и Москвы упираются в считанные километры в ДНР

    Сегодня день космонавтики. Предлагаю провести референдум и отправить Пескова на Луну в один конец. Пусть там построит что-нибудь полезное drinks
  22. drags33 Звание
    drags33
    +4
    Сегодня, 16:44
    О как!!!! Получается, что цели СВО, заявленные в начале, АБСОЛЮТНО НЕ ДОСТИГНУТЫ??? Разве ради этих километров всё начинали??? Уж не "похабный" ли мир нас ждет? Видимо под это событие и Телеграмм убивают, чтобы народ в стойле держать... Горько все это...
  23. Toby Dammit Звание
    Toby Dammit
    +2
    Сегодня, 16:51
    Вот это поворот! Он в принципе сказал то что и так всем давно понятно было, но "как дышали".. для этого сотни тысяч погибших с обеих сторон?
  24. Toby Dammit Звание
    Toby Dammit
    -1
    Сегодня, 16:53
    Цитата: Горный стрелок
    Да что же это такое? Партия нетвойняшек побеждает? И цели войны, стыдливо называемой СВО, не достижимы? Путину этого народ не простит!

    Да не смешите.
  25. Ptt Звание
    Ptt
    +3
    Сегодня, 17:02
    Вот и все что надо нам знать о СВО. Решили "карася" урезать. Гарант как всегда молчит.
    "Нордический" характер. bully
  26. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 17:08
    В Белгородской области утром 12 апреля убиты муж и жена во время обстрела укронациками...вот вам и Пасха...погибли наши люди...вот вам и перемирие.
  27. cpls22 Звание
    cpls22
    -2
    Сегодня, 17:14
    Бред какой-то. Полсотни комментов реагируют на заголовок, противоречащий тексту под ним. Про считанные километры - это слова Вэнса. Какой-то мухлёж получается. Статья похожа на поднимание плакатиков с надписью "аплодисменты" или "смех", "возмущение" при съёмке ток-шоу.
    Прошу массовку-клаку продемонстрировать своё количество минусами.
    1. Ptt Звание
      Ptt
      -1
      Сегодня, 17:20
      Цитата: cpls22
      шоу.
      Прошу массовку-клаку продемонстрировать своё количество минусами.

      С удовольствием!

      Москва
      12 апр
      Вести.
      Разногласия России и Украины заключаются в считанных километрах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

      Песков прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что сейчас переговоры по разрешению украинского конфликта сосредоточены вокруг спора о "нескольких квадратных километрах" территорий.
      ----
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        0
        Сегодня, 17:38
        Цитата: Ptt

        Разногласия России и Украины заключаются в считанных километрах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

        прямая речь Пескова где ?
  28. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 17:19
    Разногласия Киева и Москвы упираются в считанные километры в ДНР

    А как же с объявленными целями СВО по демсилитаризации и денацификации? Или это мнение пургоносца? А вообще кто сейчас принимает решения - Гарант или его пресс-секретарь.
    1. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 17:52
      Цитата: Дилетант
      как же с объявленными целями СВО по демсилитаризации и денацификации? Или это мнение пургоносца? А вообще кто сейчас принимает решения - Гарант или его пресс-секретарь

      Помните такую фразу Путина?
      Вон [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»

      Удобная фраза! Всё легко объясняет. Именно так всё и происходит
      Сначала Пескову поручают что-то высказать
      Именно поручают! Не стоит думать, что он от себя что-то "несёт".
      А вот дальше - возможны варианты.
      Электорат проглотил сказанное? Отлично
      Не проглотил? Волнуется? Возражает?
      Ну, тогда читаем цитату:
      "он несет иногда такую «пургу» ... чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" (с)
      И всё! И вопросы уже не к Президенту, а пургоносцу Пескову

      Всё просто!
  29. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +1
    Сегодня, 17:28
    Шарий:Территориальные разногласия России и Украины заключаются "в считанных километрах"
    , — Песков

    Ну вот Песков подтвердил слова Вэнса о считанных километрах.

    Слова Вэнса, я помню, восприняли очень негативно те люди, которые продолжают верить в невозможность предательства их идеалов и их собственного мира со стороны российской власти.

    Они говорили «да какие считанные километры, да Вэнс соврет, недорого возьмет» и прочее.

    Я это все читал.

    И вот оказывается, считанные километры.

    А потом что? Победа?

    После этих считанных километров будет объявлена победа, и «все цели СВО достигнуты»?

    Перед такими шагами надо максимально глушить любую критику в соцсетях.

    Как лучше заглушить критику в соцсетях?

    Запретить соцсети.

    Лучше всего начать блокировать интернет вообще.

    Теперь хотя бы мы четко понимаем, для чего в России занялись Телеграм.

    Ждем следующих заявлений российской власти. С нетерпением и предвкушением.