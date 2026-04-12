Песков: Разногласия Киева и Москвы упираются в считанные километры в ДНР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о территориальных разногласиях с Украиной, оценил прогресс СВО на Донбассе.
В интервью ТАСС он уточнил:
Так пресс-секретарь ответил на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса. Последний заявлял, что переговоры вокруг украинского конфликта сосредоточены на споре о «нескольких квадратных километрах».
Песков намекнул, что выход российских войск к границам ДНР – не конец. Это будет лишь началом сложного переговорного процесса:
Он также подчеркнул, что СВО будет продолжаться, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мира с Россией.
В том же интервью Песков затронул и вечную тему отношений с Европой. По его мнению, Россия всегда своими размерами и мощью пугала европейцев, которым в свою очередь было выгодно и удобно использовать ее как мнимого врага.
По словам представителя Кремля, такой подход всегда удобен для внутриполитических целей. Европа пытается закамуфлировать свои близорукие решения в экономике идеологией, тем, что «Россия – исчадие ада и угроза для ЕС».
