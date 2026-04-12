Лукашенко подтвердил свое участие в Параде Победы 9 мая в Москве

1 077 5
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально подтвердил свое участие в Параде Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая.

Как уточняется, разговор состоялся 12 апреля по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко ожидаемо дал добро. И это не просто формальность. Визит белорусского лидера в Москву на День Победы стал уже ритуалом, подчеркивающим союзнический характер отношений.

Кремль, напомним, объявит полный список гостей после получения подтверждений. Но уже сейчас ясно: Лукашенко будет в первых рядах. Генеральная репетиция парада намечена на 7 мая.

Компанию белорусскому президенту, судя по всему, составят и другие лидеры из числа дружественных стран. О своем участии заявил в том числе лидер боснийских сербов Милорад Додик.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также подтвердил готовность снова приехать в Москву на майские торжества. Европа, которую в Кремле не без оснований считают недружественной, на этот раз останется за кадром. Исключение сделано разве что для Братиславы.

А вот президента США на Красной площади, как и следовало ожидать, не будет. В Кремле на вопрос о приглашении Трампа на Парад Победы ответили довольно уклончиво.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 15:51
    Ну что товарищи,День Победы станет для нашей власти поводом объявить очередное "перемирие".
    Гаврило Принцип
    +3
    Сегодня, 16:22
    Если Белоруссия и Россия является одним Союзным и нерушимым государством, то может ли Батька участвовать в выборах на пост Президента?
      yuriy55
      0
      Сегодня, 16:54
      «Такие вопросы задаёте, что… неудобно отвечать… даже» © «Мимино»
      А сами не желаете ответить на вопрос: «Кто скорее победит на выборах в президенты: Путин в Белоруссии иди Лукашенко в России?»
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 17:05
    А ведь могли и Доню позвать , он товарищ непредсказуемый , вдруг согласился бы😂
    Фразах
    0
    Сегодня, 17:50
    Визит... на День Победы стал уже ритуалом

    Ритуалом, формальным действием. Победитель получает всё. В теории. Тут же победитель получил гигантские потери, развал страны, хозяйства, авторитета и новую войну. А ежегодные визитёры свои плюшки и взамен обещания поддержать добрым словом. Побежденные обошлись лёгким испугом. Ещё одна такая победа и от страны ничего не останется.