Лукашенко подтвердил свое участие в Параде Победы 9 мая в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально подтвердил свое участие в Параде Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая.Как уточняется, разговор состоялся 12 апреля по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко ожидаемо дал добро. И это не просто формальность. Визит белорусского лидера в Москву на День Победы стал уже ритуалом, подчеркивающим союзнический характер отношений.Кремль, напомним, объявит полный список гостей после получения подтверждений. Но уже сейчас ясно: Лукашенко будет в первых рядах. Генеральная репетиция парада намечена на 7 мая.Компанию белорусскому президенту, судя по всему, составят и другие лидеры из числа дружественных стран. О своем участии заявил в том числе лидер боснийских сербов Милорад Додик.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также подтвердил готовность снова приехать в Москву на майские торжества. Европа, которую в Кремле не без оснований считают недружественной, на этот раз останется за кадром. Исключение сделано разве что для Братиславы.А вот президента США на Красной площади, как и следовало ожидать, не будет. В Кремле на вопрос о приглашении Трампа на Парад Победы ответили довольно уклончиво.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»