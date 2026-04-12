Шведы задержали уже четвёртое судно, вышедшее из российского порта

Швеция задержала уже четвёртое судно, следовавшее из России, становясь самой активной европейской страной, пытающейся бороться с так называемым «теневым» флотом России. Но в этот раз шведы промахнулись, судно вообще никакого отношения к России не имеет.

Береговая охрана Швеции задержала панамский сухогруз Hui Yuan, шедший из российского порта Усть-Луга с грузом угля. Формальным поводом для задержания судна стало обвинение в якобы загрязнении моря у шведского побережья. В этот раз экипаж смывал угольную пыль с палубы в море, чем вызвал негодование шведских властей.



Береговая охрана задержала судно за сброс угольных отходов с палубы в море. Это нарушение Экологического кодекса. Поэтому мы хотим получить информацию от капитана судна и сообщить о подозрениях.


Стоит отметить, что это стандартная формулировка для остановки с последующим задержанием любого судна, которое попадает в поле зрения Швеции и, возможно, как-то связано с российским «теневым флотом». Однако панамское судно не имеет никакого отношения к России, если не считать доставки российского угля из Усть-Луги в испанский порт Лас-Пальмас. В настоящее время сухогруз стоит в порту города Истад на южном побережье Швеции.

Шведы уже задерживали по обвинению в якобы загрязнении моря танкер Flora 1, но когда обнаружилось, что на его борту нет ни одного российского гражданина, то судно сразу отпустили, сняв все обвинения. В то же время два судна, на борту которых находились россияне, остаются под арестом.
  1.
    ЗВЕРОБОЙ
    +22
    Сегодня, 15:55
    Ну а чего им теряться, их же за это никак не наказывают. Если кто-то верит, что они сами успокоятся, то могу пожелать только проверить голову на предмет заболеваний.
    1.
      Глухой
      +3
      Сегодня, 16:02
      А там если что. Грета разбушевалась (с) wassat
      1.
        Tusv
        -1
        Сегодня, 16:22
        Цитата: Глухой
        А там если что. Грета разбушевалась (с)

        Не. Так селедка слишком громко пукает. Факт! Полвека Шведы искали след Наших подлодок, оказалось, что так путает селедка в косяке. Теперь сваливают уголь у берегов Швеции специально, когда обычно танкеры работают на мазуте
        Crazy
    2.
      carpenter
      +4
      Сегодня, 16:06
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Если кто-то верит, что они сами успокоятся

      Так они уже с 1809 года не успокоятся и вечно пакостят, как и англичанка.
    3.
      knn54
      +3
      Сегодня, 16:15
      Пираты Балтийского моря...21 века.
  2.
    carpenter
    +5
    Сегодня, 16:02
    Шведы уже задерживали по обвинению в якобы загрязнении моря танкер Flora 1

    Это шведский "конёк" - загрязнения моря, мы это ещё с советских времён на себе испытали.
    Это началось с октября 1981 года, когда подлодка из "Самохинской бригады" села на камни в Карлскруна.
  3.
    Pharmacist
    +19
    Сегодня, 16:06
    Если с первого раза не дошло, со второго и третьего тоже, то и четвёртое судно не будет последним. Неважно, чей там флаг, уголь и т.д., а за державу обидно.
    1.
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 16:47
      Цитата: Pharmacist
      Неважно, чей там флаг, уголь и т.д.

      Интересно - а кто формально должен шведам "Фи!" говорить? Мы? Испанцы? Панама?

      А не формально - экипаж на спасплоты, а корабль - дождаться, пока они его в порт затащат - и на воздух! А чего он взорвался - да кто его знает, почему, как только корабли из России задерживают, так они на воздух взлетают... Вместе с углём, а то и с нефтью... Не трогают - не взлетают...
      1.
        kapitan92
        0
        Сегодня, 17:23
        drinks Это давно надо было сделать! Но , это же не их метод. Проще как страус , голову в песок и попукивать речами мида и "медведопесковых". hi
  4.
    faiver
    +3
    Сегодня, 16:09
    ИБД - имитация бурной деятельности...... bully
    А еще мне понравилось название судна..... laughing
    1.
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 16:39
      Цитата: faiver
      А еще мне понравилось название судна.....

      Это хорошо, что оно написано латиницей, правда? laughing
      Вот только не знаю, как у нас об этом в новостях по телевизору скажут? feel
      1.
        Fachmann
        0
        Сегодня, 17:21
        На месте модераторов, я бы автора статьи забанил... laughing
    2.
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 17:44
      Цитата: faiver
      А еще мне понравилось название судна...

      Классика! Мало ли что на борту написано. Внутри-то дрова, ой, простите, уголь. wink
  5.
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 16:09
    Однако панамское судно не имеет никакого отношения к России, если не считать доставки российского угля из Усть-Луги в испанский порт Лас-Пальмас.

    Удивительно глубокий анализ смыслов... laughing
    "Все татары, кроме Я! ".
  6.
    Борис Сергеев
    +8
    Сегодня, 16:10
    Хоть одно судно, вышедшее из американских портов задерживали? Ах, да! "Мы не такие"!
    1.
      дон_Рэба
      +2
      Сегодня, 16:14
      Цитата: Борис Сергеев
      Хоть одно судно, вышедшее из американских портов задерживали?

      Чем задерживать и кому?
      Кубинские ВМС, али Венесуэльско мадуровские?
    2.
      Tusv
      0
      Сегодня, 17:06
      Цитата: Борис Сергеев
      Хоть одно судно, вышедшее из американских портов задерживали? Ах, да! "Мы не такие"!

      Да. Кстати.Газовозы Арк 7 направляющие из Сапеты с ямальским газом в основном принадлежат буржуям. Тупа объявить, что льды в Арктике нонче превысили номинальную 1,7 метра и на проводку брошены все ледоколы России и но нужна заправка самым качественным ураном из Австралии. Газовозы стоят, газ дорожает. Далее по Пушкину:" Кири ку ку, Царствуй лежа на боку"
  7.
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 16:13
    В этот раз экипаж смывал угольную пыль с палубы в море, чем вызвал негодование шведских властей.

    А потерпеть до Северного моря или обширной Атлантики-слабо?
  8.
    Incvizitor
    +4
    Сегодня, 16:13
    Жевали сопли до того что фшивые шведы которые в мире 0.0 наш флот кошмарят, дальше про балты ещё остались до полного дна, любая нормальная страна бы послала подлодки с судами если полезут сразу чтобы топили...
    1.
      свой1970
      0
      Сегодня, 17:07
      Цитата: Incvizitor
      Жевали сопли до того что фшивые шведы которые в мире 0.0 наш флот кошмарят, дальше про балты ещё остались до полного дна, любая нормальная страна бы послала подлодки с судами если полезут сразу чтобы топили...

      И много "подлодки с судами сразу посылали" - когда когда Аргентина, Тайвань и даже голозадая Гана советские суда арестовывали?
      Где прецеденты посылки судов? Кто топил хоть раз за арест гражданских???
  9.
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 16:13
    Не пора ли шведам устроить вторую Полтаву где-нибудь под Стокгольмом?..
    1.
      Tusv
      0
      Сегодня, 16:44
      Цитата: Дед-дилетант
      Не пора ли шведам устроить вторую Полтаву где-нибудь под Стокгольмом?..

      Что сразу за Стокгольм то. Там пятый пункт. Есть остров Готланд, договор о нейтральном статусе Шведы нарушили. Расхерачить его и и спросить денешкав за не целевое использование Сармата. Думаю Янки согласиться, что сия ракета создана исключительно для уничтожения Штатов
      1.
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 17:22
        Что сразу за Стокгольм то. Там пятый пункт. Есть остров Готланд, договор о нейтральном статусе Шведы нарушили.
        Думаю, пятый пункт не сработает. А нейтральный статус Готланда - и так не особенно кем-то уважался... Сейчас мало кто соблюдает договоренности. Вон, японцы, милитаризируются. Хотя обязались иметь лишь силы самообороны...
  10.
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 16:16
    Путину уже доложили? Что он ответил?
    1.
      yuriy55
      0
      Сегодня, 17:08
      Цитата: Vulpes
      Путину уже доложили? Что он ответил?

      Некогда ему - он парад Победы готовится принять...
      Странно всё это: победил Сталин и провёл парад один раз, а Путин проводит парады ежегодно, но побеждать не спешит:
      За прошедшие 75 лет Парады Победы проходили 31 раз:
      При Сталине - 1 раз.
      При Хрущеве - 0 раз.
      При Брежневе - 1 раз.
      При Андропове и Черненко - 0 раз.
      При Горбачеве - 2 раза.
      При Ельцине - 5 раз.
      При Путине - 22 раза.
      1.
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 17:27
        Внезапно - парад проводился ежегодно. Только не 9 мая, а 7 ноября. На минуточку, 7 ноября - тот-же День Победы, День Великой Октябрьской социалистической революции. Сколько раз при Хрущеве парады проводились? А при Брежневе?.. Будьте добры перечислить.
      2.
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 17:32
        А если добавить к этим цифрам ежегодные военные парады на 1-ое мая и 7 ноября?
        Цитата: yuriy55
        При Путине - 22 раза.

        Это плохо или хорошо?
  11.
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 16:21
    Шведы уже задерживали по обвинению в якобы загрязнении моря танкер Flora 1, но когда обнаружилось, что на его борту нет ни одного российского гражданина, то судно сразу отпустили, сняв все обвинения. В то же время два судна, на борту которых находились россияне, остаются под арестом.

    Берут россиян в заложники- значит поступают как террористы winked
  12.
    Million
    +1
    Сегодня, 16:26
    Попробовали бы шведы советское судно задержать.
    Ответ был бы наиболее действенным и решительным.
    1.
      свой1970
      +1
      Сегодня, 17:13
      Цитата: Million
      Попробовали бы шведы советское судно задержать.
      Ответ был бы наиболее действенным и решительным.

      Чем ответили Аргентине, Тайваню и голозадой Гане - арестовывавшим советские суда?
      Аж блин решительный ответ Тайваню - пальцем погрозили, а экипаж там 35 лет сидел?
      Черт с ним с Аргентиной ( вроде в контрах с бритами) и Тайванем( у тех крыша США)- даже голозадым неграм Ганы в морду не дали...
      1.
        Million
        0
        Сегодня, 17:20
        Вы любите поспорить,прям как злая теща.
        https://staryiy.livejournal.com/8269774.html
        Прочтите до конца.
    2.
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 17:18
      Цитата: Million
      Попробовали бы шведы советское судно задержать.
      Ответ был бы наиболее действенным и решительным.


      Задерживали, даже подводные лодки. СССР решительно приносил извинения, а так же платил и каялся.

      https://ru.wikipedia.org/wiki/Инцидент_с_подводной_лодкой_С-363
  13.
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 16:37
    сухогруз Hui Yuan


    Интересно, а как это по-русски звучит? laughing

    Маринтрафик показывает, что в настоящее время балкер движется со скоростью 11 узлов курсом 232 градуса. Задержание было вчера, значит отпустили. Российских граждан нет среди экипажа судна.
    1.
      alexboguslavski
      +2
      Сегодня, 16:50
      Точно отпустили. Балкер входит в Датские проливы.
  14.
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:08
    Чем мельче шавка, тем громче гавкает.
  15.
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:27
    Цитата: Zoldat_A
    Цитата: faiver
    А еще мне понравилось название судна.....

    Это хорошо, что оно написано латиницей, правда? laughing
    Вот только не знаю, как у нас об этом в новостях по телевизору скажут? feel

    Игорь да так и скажут ,мы люди с стажем помним при СССР дикторов в программе Время когда в КНР был председателем КПК товарищ Хуа Бан ,только вроде по китайски там не " а" а " Я". hi
    1.
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 17:39
      Цитата: tralflot1832
      товарищ Хуа Бан


      Точнее -Ху Яобан. (Hu Yaobang).
  16.
    Личное мнение
    0
    Сегодня, 17:37
    Но в этот раз шведы промахнулись, судно вообще никакого отношения к России не имеет.

    Кроме такой мелочи ,что шло из российского порта Усть- Луга и было задействовано в торговле с Россией.
  17.
    Грац
    +1
    Сегодня, 17:39
    Захарова ещё не выступила с красным фломастером у доски с политической картой мира чтобы рисовать линии?
  18.
    MaxKruh
    0
    Сегодня, 17:43
    Какое позорище и стыдоба.