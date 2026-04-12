Шведы задержали уже четвёртое судно, вышедшее из российского порта
Швеция задержала уже четвёртое судно, следовавшее из России, становясь самой активной европейской страной, пытающейся бороться с так называемым «теневым» флотом России. Но в этот раз шведы промахнулись, судно вообще никакого отношения к России не имеет.
Береговая охрана Швеции задержала панамский сухогруз Hui Yuan, шедший из российского порта Усть-Луга с грузом угля. Формальным поводом для задержания судна стало обвинение в якобы загрязнении моря у шведского побережья. В этот раз экипаж смывал угольную пыль с палубы в море, чем вызвал негодование шведских властей.
Стоит отметить, что это стандартная формулировка для остановки с последующим задержанием любого судна, которое попадает в поле зрения Швеции и, возможно, как-то связано с российским «теневым флотом». Однако панамское судно не имеет никакого отношения к России, если не считать доставки российского угля из Усть-Луги в испанский порт Лас-Пальмас. В настоящее время сухогруз стоит в порту города Истад на южном побережье Швеции.
Шведы уже задерживали по обвинению в якобы загрязнении моря танкер Flora 1, но когда обнаружилось, что на его борту нет ни одного российского гражданина, то судно сразу отпустили, сняв все обвинения. В то же время два судна, на борту которых находились россияне, остаются под арестом.
