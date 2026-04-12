США подозрительно притихли, Иран заявляет о готовности к дальнейшему диалогу

Иран продолжает контролировать Ормузский пролив, Трамп подозрительно молчит, в Израиле отмечается очень большое количество самолетов-топливозаправщиков. На данный момент перемирие сохраняется, хотя Израиль продолжает бомбить Ливан, пусть не так интенсивно.

Дальнейшие перспективы переговоров США и Ирана весьма туманны, американцы всей своей делегацией покинули Исламабад, о чем уже ранее сообщалось. В Тегеране заявляют, что в ходе длившихся порядка 21 часов (с перерывами) переговоров удалось достичь понимания в некоторых вопросах, но две или три основных темы так и не были приняты американцами. Тем не менее перемирие продолжается, США удары по Ирану не возобновляют.



По данным некоторых источников, Трамп попытается экономически задавить Иран, не задействуя авиацию. Вроде как бы и не начиная боевых действий, но перехватывая все иранские танкеры с нефтью.

Будет ли продолжение переговоров, пока неизвестно, обе стороны молчат, не делая официальных заявлений. Американские ресурсы сообщают, что кораблей США в Ормузском проливе нет, но отмечена активность скоростных катеров ВМС Ирана, которые продолжают блокировать пролив. Есть мнение, что такая ситуация долго не продержится, боевые действия все же возобновятся. Слишком мало времени у Трампа.
  Младший рядовой
    Сегодня, 17:00
    Если притихли, значит нагадят. Хотя нет. Нагадят в любом случае.
    Sky Strike fighter
      Сегодня, 17:04
      Американцев нельзя недооценивать.Хитрые и ушлые.Постоянно делают работу над своими ошибками.Автор Telegram-канала Русский инженер Алексей Васильев отмечает, что после рывка 2023–2025 годов, когда Россия вышла на лидирующие позиции в понимании роли дронов в современных военных конфликтах, американцы начинают опережать россиян.

      . США впитывают опыт боевых действий, пересматривают его с точки зрения отказа от китайских компонентов (с чем у них нет проблем) и активно ищут новые смыслы, тактику и синергию с существующими боевыми системами.

      То есть не просто дроны ради дронов, а дроны для повышения эффективности боевых действий. И вот тут уже пора понять, что то, что вчера было достаточно, завтра будет отставанием. Поэтому если хочешь идти вперёд, то надо очень быстро бежать.
      Алексей Васильев, автор Telegram-канала «Русский инженер»


      Наверняка сейчас перед началом наземки в Иране у американцев идёт пересмотр концепции противодействия Ирану в связи с вновь выявленными в ходе конфликта возможностями Ирана.И да ,чтобы не отстать надо очень быстро бежать в плане развития технологий,тех же БПЛА.То что ещё вчера приносило успех на поле боя уже на сегодняшний день устарело Важно поддерживать темп постоянного внедрения технологических инноваций,имея собственную независимую технологическую базу.А не так что если что то надо,то купим.Во -первых денег не хватит всё купить.А во-вторых просто не продадут,что более чем вероятно.
  Самый вежливый
    Сегодня, 17:03
    Воевать будут , проблема лишь в том , что американцы должны пополнить арсенал себе и своему союзнику, ну и затем без всякого повода опять начнут бомбить и утюжить Иран.
    Персы наверное это понимают но первыми перемирие не рискуют нарушить, ведь тогда прикормленные СМИ их вообще в грязи измажут.
    Светлан
      Сегодня, 17:09
      Персам на СМИ глубоко накакать. Не все равно это американцам.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 17:03
    ❝ США подозрительно притихли ❞ —

    — Ударят исподтишка ...
  кокосов тима
    Сегодня, 17:05
    75 лет назад, 12 апреля 1951 года, в небе над Кореей, советские МиГ-15 устроили бойню американским B-29. В ходе боя советские истребители МиГ-15 сбили или подбили более 10 бомбардировщиков B-29. По разным версиям, было уничтожено от 6 до 12 американских бомбардировщиков и 5 истребителей, 120 американских лётчиков попали в плен к северокорейцам. Этот день вошел в историю как "черный четверг" ВВС США.
    Sky Strike fighter
      Сегодня, 17:15
      МиГ-15 — одноместный фронтовой истребитель, цельнометаллический среднеплан со стреловидным крылом и расположенным на киле стреловидным горизонтальным оперением. Стал самым массовым реактивным самолётом в истории самолётостроения: было выпущено более 15 000 машин.

      Современный аналог которого в лице Су-75 нужен ВКС РФ как воздух.Кстати когда обещанный первый полёт Су-75 состоится?Главное ,чтобы технологии не стырили.А то всякое бывает. Пример.

      .Хакерская группировка CapFix провела серию целевых атак на российские промышленные и авиастроительные компании. Злоумышленники рассылали фишинговые письма с PDF- и HTML-вложениями, замаскированными под документы ФСБ, Минобороны и других госструктур. Атаки зафиксировали специалисты Positive Technologies. ... Внутри вложений прятались ссылки на архивы с бэкдором CapDoor. Вредонос проникал в систему через многоступенчатую цепочку DLL sideloading, скрывал своё присутствие, собирал данные о заражённой машине и каждые две минуты выходил на связь с командным сервером по зашифрованному каналу ChaCha20. По команде оператора CapDoor делал скриншоты, запускал PowerShell-скрипты и скачивал дополнительные модули — в частности, троян SectopRAT.


      В связи с чем организациям рекомендуют срочно обновить Roundcube Webmail и усилить защиту корпоративной почты.
  Светлан
    Сегодня, 17:07
    Ну… в новостях уже говорят о том, что Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива
    То есть ни наши ни китайцы и никто через пролив не пойдет
  Ирек
    Сегодня, 17:09
    Лохматый исчо не проснулся , поэтому в мире так тихо.
  bbb
    Сегодня, 17:10
    Сейчас будет блокада пролива, и тут, кто кого пересидит.
  VicVic
    Сегодня, 17:12
    Руководству Ирана необходимо быть крайне осторожными и не собираться вместе, чтобы не повторить судьбу предшественников