США подозрительно притихли, Иран заявляет о готовности к дальнейшему диалогу
Иран продолжает контролировать Ормузский пролив, Трамп подозрительно молчит, в Израиле отмечается очень большое количество самолетов-топливозаправщиков. На данный момент перемирие сохраняется, хотя Израиль продолжает бомбить Ливан, пусть не так интенсивно.
Дальнейшие перспективы переговоров США и Ирана весьма туманны, американцы всей своей делегацией покинули Исламабад, о чем уже ранее сообщалось. В Тегеране заявляют, что в ходе длившихся порядка 21 часов (с перерывами) переговоров удалось достичь понимания в некоторых вопросах, но две или три основных темы так и не были приняты американцами. Тем не менее перемирие продолжается, США удары по Ирану не возобновляют.
По данным некоторых источников, Трамп попытается экономически задавить Иран, не задействуя авиацию. Вроде как бы и не начиная боевых действий, но перехватывая все иранские танкеры с нефтью.
Будет ли продолжение переговоров, пока неизвестно, обе стороны молчат, не делая официальных заявлений. Американские ресурсы сообщают, что кораблей США в Ормузском проливе нет, но отмечена активность скоростных катеров ВМС Ирана, которые продолжают блокировать пролив. Есть мнение, что такая ситуация долго не продержится, боевые действия все же возобновятся. Слишком мало времени у Трампа.
