Иранский КСИР выложил доказательства остановки эсминцев ВМС США на входе в Ормуз

1 593 3
Американским боевым кораблям, посланным накануне в Персидский залив для разминирования, не удалось пройти через Ормузский пролив, несмотря на действующее перемирие. Как утверждает иранское телевидение, ВМС КСИР не дали двум эсминцам возможности проследовать через пролив, предупредив об открытии огня. Как подтверждение выложено видео вчерашних переговоров иранских и американских военных.

Накануне эсминцы ВМС США USS Frank E. Peterson (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) попытались войти в Ормузский пролив и проследовать в Персидский залив. Как уже сообщалось ранее на нашем ресурсе, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что это им удалось, однако иранский КСИР подчеркнул, что нет, пролив по-прежнему закрыт для прохода, всё только по согласованию.



Как доказательство иранцы приводят запись вчерашних переговоров КСИР и эсминца USS Frank E. Peterson (DDG 121) в момент попытки захода в Ормуз. Иранцы сразу предупреждают, что при попытке пойти дальше они откроют огонь.

КСИР: Военный корабль ВМС США № 121, это подразделение ВМС "Сепах". Вы должны изменить курс и немедленно вернуться в Индийский океан. Если вы не подчинитесь моему приказу, вы станете целью.

Эсминец попытался надавить на иранцев, заявив, что следует через пролив согласно международному праву, при этом не собираясь вступать в бой.

ВМС США: Это военный корабль коалиции № 121. Совершаю транзитный проход в соответствии с международным правом. Мы не собираемся бросать вам вызов.

Но не тут-то было, иранцы предупредили, что дальнейшее движение приведет к открытию огня. А это предупреждение последнее, после которого американцы изменили курс.

КСИР: Это подразделение ВМС "Сепах". Последнее предупреждение. Последнее предупреждение. Последнее предупреждение.

По данным американцев, в проливе фиксируется большая активность иранских скоростных катеров, имеющих на вооружении противокорабельные ракеты, торпеды и крупнокалиберное стрелковое оружие.

3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Grencer81
    0
    Сегодня, 17:32
    Интересно,а каким образом эсминцы могут заниматься тралением морских мин?
    Своими корпусами?
  Kotofeich
    0
    Сегодня, 17:41
    Вспомнилось:
    "Американцы (на повышенных тонах) : С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДУЮЩИЙ АВИАНОСЦА USS LINCOLN,
    ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРОГО ПО ВЕЛИЧИТЕ ВОЕННОГО КОРАБЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА.
    НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ? СОВЕТУЮ? ,
    Я? ПРИКАЗЫВАЮ? ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ
    МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО УБЕРИТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!! !
    М. Задорнов
  ZODIAC
    0
    Сегодня, 17:47
    Предполагаю, что американцы хотели устроить провокацию в ходе которой силы ксир нанесли удар по эсминцу и Трамп свернул переговоры заявив о не желании якобы Ирана заключить мирный договор и ему нужен повод для продолжения воны.