Иранский КСИР выложил доказательства остановки эсминцев ВМС США на входе в Ормуз
Американским боевым кораблям, посланным накануне в Персидский залив для разминирования, не удалось пройти через Ормузский пролив, несмотря на действующее перемирие. Как утверждает иранское телевидение, ВМС КСИР не дали двум эсминцам возможности проследовать через пролив, предупредив об открытии огня. Как подтверждение выложено видео вчерашних переговоров иранских и американских военных.
Накануне эсминцы ВМС США USS Frank E. Peterson (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) попытались войти в Ормузский пролив и проследовать в Персидский залив. Как уже сообщалось ранее на нашем ресурсе, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что это им удалось, однако иранский КСИР подчеркнул, что нет, пролив по-прежнему закрыт для прохода, всё только по согласованию.
Как доказательство иранцы приводят запись вчерашних переговоров КСИР и эсминца USS Frank E. Peterson (DDG 121) в момент попытки захода в Ормуз. Иранцы сразу предупреждают, что при попытке пойти дальше они откроют огонь.
Эсминец попытался надавить на иранцев, заявив, что следует через пролив согласно международному праву, при этом не собираясь вступать в бой.
Но не тут-то было, иранцы предупредили, что дальнейшее движение приведет к открытию огня. А это предупреждение последнее, после которого американцы изменили курс.
По данным американцев, в проливе фиксируется большая активность иранских скоростных катеров, имеющих на вооружении противокорабельные ракеты, торпеды и крупнокалиберное стрелковое оружие.
