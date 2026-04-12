КСИР: Военный корабль ВМС США № 121, это подразделение ВМС "Сепах". Вы должны изменить курс и немедленно вернуться в Индийский океан. Если вы не подчинитесь моему приказу, вы станете целью.

ВМС США: Это военный корабль коалиции № 121. Совершаю транзитный проход в соответствии с международным правом. Мы не собираемся бросать вам вызов.

КСИР: Это подразделение ВМС "Сепах". Последнее предупреждение. Последнее предупреждение. Последнее предупреждение.