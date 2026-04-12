Трамп объявил о полной блокаде Ормузского пролива
Двухнедельное перемирие между США и Ираном продержалось недолго. Дональд Трамп, не дожидаясь истечения паузы, объявил о начале морской блокады Ормузского пролива. В своем фирменном стиле – через Truth Social:
Заявление прозвучало на фоне провала переговоров в Пакистане 11-12 апреля. Стороны не смогли договориться по ядерной программе Ирана. Тегеран отказался прекратить обогащение урана.
ВМС США обещают перехватывать все суда. Отдельная цель – «теневой флот». Трамп заявил, что флот будет задерживать в международных водах корабли, которые платили Ирану пошлину за проход.
По данным СМИ, в последние недели Тегеран взимал до миллиона долларов с судна, и около 250 кораблей (в основном связанных с Ираном) такие платежи произвели.
Кроме того, США начнут разминирование пролива – иранские мины, по версии Вашингтона, представляют угрозу. И, конечно, угрозы в адрес Тегерана:
Парадокс ситуации: одной из условий двухнедельного перемирия было открытие пролива Ираном. Теперь «миротворец» решил сам перекрыть путь кораблям.
