Трамп объявил о полной блокаде Ормузского пролива

Двухнедельное перемирие между США и Ираном продержалось недолго. Дональд Трамп, не дожидаясь истечения паузы, объявил о начале морской блокады Ормузского пролива. В своем фирменном стиле – через Truth Social:

С этого момента ВМС США начинают процесс блокирования любых судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива.

Заявление прозвучало на фоне провала переговоров в Пакистане 11-12 апреля. Стороны не смогли договориться по ядерной программе Ирана. Тегеран отказался прекратить обогащение урана.

ВМС США обещают перехватывать все суда. Отдельная цель – «теневой флот». Трамп заявил, что флот будет задерживать в международных водах корабли, которые платили Ирану пошлину за проход.

По данным СМИ, в последние недели Тегеран взимал до миллиона долларов с судна, и около 250 кораблей (в основном связанных с Ираном) такие платежи произвели.

Кроме того, США начнут разминирование пролива – иранские мины, по версии Вашингтона, представляют угрозу. И, конечно, угрозы в адрес Тегерана:

Любой иранец, который откроет огонь по нам или мирным судам, будет взорван к чертовой матери!

Парадокс ситуации: одной из условий двухнедельного перемирия было открытие пролива Ираном. Теперь «миротворец» решил сам перекрыть путь кораблям.
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +2
    Сегодня, 17:28
    Идиoт! Учи географию! Как можно полную блокаду объявить? Каспийское море как блокировать собрался? Авианосную группу телепортировать?
    Трамп - Лох !
    BrTurin
      BrTurin
      0
      Сегодня, 17:33
      Там в Оманском заливе и порт Чабахар (Чехбехар), но он не для экспорта нефти. Перекрывая пролив штаты блокируют экспорт иранской нефти... посмотрим на цены
    Васян1971
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 17:50
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Трамп - Лох !

      Как пел Суровый Э.: "Я - во флот!"©
  майор Юрик
    майор Юрик
    +3
    Сегодня, 17:29
    Говорят если человек талантлив, то он талантлив во всем, для дураков это правило тоже действует... laughing
    drags33
      drags33
      0
      Сегодня, 17:41
      Ну, да... только с обратным знаком )))))
    SSR
      SSR
      0
      Сегодня, 17:49
      Цитата: майор Юрик
      Говорят если человек талантлив, то он талантлив во всем, для дураков это правило тоже действует... laughing

      Но у "полковника" все признаки истерики!)))
      Или он отличный актёр? )))
      Весь мир в труху а там посмотрим? 😅
  Pavel57
    Pavel57
    0
    Сегодня, 17:31
    Трамп несёт пургу , остановиться уже не может.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 17:33
    Вот идет танкер под китайским флагом с оплаченной китайцами нефтью и что, его задержат? Как потом с китайцами разбираться. Трамп балабол. И еще хуситы в сторону Суэца не дернулись.
    Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов
      0
      Сегодня, 17:44
      А что китайцы сделают? Недавно у них Панамский канал отжали, в ситуации с Венесуэлой также китайские танкеры арестовали и слили с них нефть.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:35
    В понедельник вечером перед закрытием биржи в США Трамп Ормуз откроет в своей соцсети .Ишь чего иранцы удумали - Максимус будет устанавливать цену нефть.Входит и выходит- отберите наконец у этого ослика лопнувший синенький шарик и ночной горшок .
  Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 17:35
    Интересный у америкосов ИИ получился. Придурковатый - весь в хозяина.
  командир
    командир
    +1
    Сегодня, 17:36
    Великая морская держава, Соединенные штаты америки, окончательно превратилась в строительную площадку мухоска. Морская блокада - это способ ведения войны на море. Это очень сложно. В очередной раз руководитель ядерной страны сел в лужу. Где ж таких тупых находят? А почему их таких недоразвитых выбирают?
    alexboguslavski
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 17:47
      Цитата: командир
      А почему их таких недоразвитых выбирают?


      А кто выбирает, еще более недоразвитые. Тупой и еще тупее.
  drags33
    drags33
    0
    Сегодня, 17:40
    Когда на этого умалишенного наденут смирительную рубашку?
  Ivanhoe
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 17:40
    Рижият господар започва да беснее. Той не е свикнал да му отказват, той е свикнал да се навеждат пред него. А сега изведнъж шамар в лицето, и то от унищожения Иран.
  ximkim
    ximkim
    0
    Сегодня, 17:40
    Ну , Трапм!
    Или ход конём, или сам возглавь laughing
  Дмитрий Ригов
    Дмитрий Ригов
    0
    Сегодня, 17:43
    Решили все таки взять Иран измором. Теперь все зависит от того есть ли у Ирана союзники, готовые поставлять хотя бы гуманитарку.
  Грац
    Грац
    0
    Сегодня, 17:44
    а что те страны танкеры которых завернут американцы или захватят будут хлопать ушами как наше родное государство? что то сомнительно
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:45
    С этого момента ВМС США начинают процесс блокирования любых судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива.


    Интересно, по чем Брент после таких заявлений?

    Короче. нефть у нас есть, кому надо присылайте свои военные корабли для сопровождения танкеров. Будем формировать конвои.

    И будет всем счастье.
  Глухой
    Глухой
    0
    Сегодня, 17:51
    Когда Бог хочет наказать человека.Он лишает его разума. Лучше бы бубенцы отстрелил вместо уха. lol