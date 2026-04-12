Эрдоган усилил критику в адрес Израиля на фоне закона о смертной казни

3 444 20
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко усилил критику в адрес Израиля. Поводом стало решение израильского парламента, которое Эрдоган назвал «апартеидом».

Конечно, Эрдоган имеет в виду закон о смертной казни, применяемый израильскими властями только к палестинским заключенным.

По его словам, речь идет о системе, «еще худшей, чем режим апартеида», ликвидированный в ЮАР в 1994 году. Но этим турецкий лидер не ограничился. Он провел историческую параллель, которая вызвала особенно бурную реакцию: сравнил политику Израиля с действиями Гитлера в отношении евреев.

Кроме того, Эрдоган обвинил Израиль в массовом убийстве ливанцев в день объявления перемирия. «Почти 300 человек убиты», – заявил он, явно намекая на продолжение операции ЦАХАЛ против «Хизбаллы» на фоне формального затишья на иранском направлении.

Ответ израильского премьера Нетаньяху не заставил себя ждать. Он заявил, что Израиль «продолжит бороться с иранским террористическим режимом и его прокси». И обвинил Эрдогана в поддержке этих сил, а также в действиях против курдов.

Тем временем турецкие прокуроры, как пишет The Times of Israel, заявили о намерении добиваться уголовного преследования Нетаньяху и других израильских чиновников.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Глухой Звание
    Глухой
    +1
    Сегодня, 18:08
    Ну обвинять и высказываться - не мешки ворочить. Никто не запрещает. Дайте 100500 нитаньяху пожизненных или растрел. Ничего не изменится.
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      +2
      Сегодня, 18:13
      Цитата: Глухой
      Ну обвинять и высказываться - не мешки ворочить. Никто не запрещает. Дайте 100500 нитаньяху пожизненных или растрел. Ничего не изменится.


      Ну да, на объявление войны израилю Эрдоган не созрел.
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 20:09
        Цитата: 1976AG
        Ну да, на объявление войны израилю Эрдоган не созрел.

        Даже санкции ввести против Израиля не осмеливается.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 18:25
      Цитата: Глухой
      Ну обвинять и высказываться - не мешки ворочить. Никто не запрещает. Дайте 100500 нитаньяху пожизненных или растрел. Ничего не изменится.


      Между Израилем и Турцией конфликт из-за Сирии.Израиль согласно обещанным Израилю Ветхим Заветом землям хочет поделить Сирию,а Эрдоган ,взявший под своё крыло Сирию после падения Башара Асада не хочет Израилю ничего отдавать. Отсюда и конфликт.Эрдоган даже попросил Зеленского поспособствовать обороноспособности Сирии путем военно-технического сотрудничества Украины и Сирии.Понятно что за деньги и понятно что делается это всё против Израиля.Чтобы Израиль не смог ничего оттяпать от Сирии,как он это делает прямо сейчас в том же Ливане.

      . Визит Зеленского в Дамаск свидетельствует о том, что стороны будут обмениваться технологиями беспилотных летательных аппаратов и боевым опытом.
      Меккави считает, что для Сирии сближение с Турцией и Украиной может сформировать новый потенциал сдерживания. К тому же встреча показала, что начался период равноправного партнерства, и Сирия является уже не пассивным, а активным международным игроком. ... Аззам отметил, что после правления Асада и израильских атак обороноспособность Сирии практически полностью истощена и трехсторонняя встреча в Дамаске особенно важна для укрепления оборонной промышленности.По словам Аззама, Турция стала главными воротами в арабский мир для Украины и Европы. С точки зрения сирийской оборонной промышленности особенно актуальны технологии беспилотных летательных аппаратов, и этот процесс невозможно представить обособленно от Турции.


    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 18:44
      Сегодня против палестинцев. И кто даст гарантию, что завтра это не будет против курдов?
      1. Глухой Звание
        Глухой
        0
        Сегодня, 19:16
        Цитата: knn54
        Сегодня против палестинцев. И кто даст гарантию, что завтра это не будет против курдов?

        Президент низкой социальной ответственности (с) laughing
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 18:12
    Я думал, что Трамп - это дно, но тут снизу постучали. laughing

    Главком Уганды поставил Турции ультиматум: или миллиард долларов и самую красивую женщину в жены, или вторжение

    Мухузи Кайнеругаби – главком армии Уганды и сын местного президента – свой ультиматум он выложил в соцсетях, добавив, что у Турции "нет шансов выжить", потому что на стороне угандийцев "Иисус Христос и Мухаммед Али".

    Все что может спасти Эрдогана – это миллиард долларов, выплаченных лично Мухузи, и отправка самой красивой женщины Турции ему в жены.

    Отношения стран испортились на фоне интереса турков к обстановке в Сомали и поддержке Угандой действий Израиля.
    1. dzvero Звание
      dzvero
      +2
      Сегодня, 18:16
      Раз Эрдоган осмелел, значит откупился, отправив лярд долларов зимбабвийских и самую красивую макаку из зоопарка.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 18:17
      Странные отношения Уганды с Израилем,помня очень давний захват израильского самолета
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 18:25
        Тогда погиб Йонатан Нетанья́ху — израильский военный деятель, подполковник спецназа. Старший брат Биньямина Нетаньяху.
        1. Наган Звание
          Наган
          +1
          Сегодня, 19:05
          Теперь на месте его гибели в аэропорту Энтеббе хотят поставить его статую. Но боюсь, что она там долго не простоит, потому что за бронзу в металлоприемке нехило платят.
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 18:15
    Он провел историческую параллель, которая вызвала особенно бурную реакцию: сравнил политику Израиля с действиями Гитлера в отношении евреев.

    Ну, собственно, мы тут, на ВО, об этом давно говорим. Так что либо Эрдоган прозрел, либо начал читать наши комментарии. В обоих случаях он поступил как умный человек. smile
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      0
      Сегодня, 18:32
      "Так что либо Эрдоган прозрел, либо начал читать наши комментарии"

      Он прозрел, когда начал читать наши комментарии laughing
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 18:19
    Нацики и фашики. Казнь по этническому признаку - это оно, чего бы упырь Нетаньяху не объяснял...
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 18:21
    Цитата: 1976AG

    Ну да, на объявление войны израилю Эрдоган не созрел

    Ещё в Сирии пересекаться. laughing
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 18:23
    Да уж, сионисты превратились в обыкновенных фашистов, главное, не прекращать орать о холокосте.
  7. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 18:59
    Одновременно с усилением критики сионистского режима, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает поставки нефти в Израиль.
  8. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    +1
    Сегодня, 19:06
    W czasie wojny w 1939 roku, Niemcy też wprowadzili w Polsce, karę śmierci bez sądu za pomoc żydom! Wymordowali całe rodziny polskie pomagające żydom!
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 19:25
    Цитата: Earl
    Одновременно с усилением критики сионистского режима, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает поставки нефти в Израиль.

    Известный старый многостульник... laughing
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 19:36
    Вот когда турки объявят войну Израилю мы построим, а пока это одни разговоры.