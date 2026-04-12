Эрдоган усилил критику в адрес Израиля на фоне закона о смертной казни
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко усилил критику в адрес Израиля. Поводом стало решение израильского парламента, которое Эрдоган назвал «апартеидом».
Конечно, Эрдоган имеет в виду закон о смертной казни, применяемый израильскими властями только к палестинским заключенным.
По его словам, речь идет о системе, «еще худшей, чем режим апартеида», ликвидированный в ЮАР в 1994 году. Но этим турецкий лидер не ограничился. Он провел историческую параллель, которая вызвала особенно бурную реакцию: сравнил политику Израиля с действиями Гитлера в отношении евреев.
Кроме того, Эрдоган обвинил Израиль в массовом убийстве ливанцев в день объявления перемирия. «Почти 300 человек убиты», – заявил он, явно намекая на продолжение операции ЦАХАЛ против «Хизбаллы» на фоне формального затишья на иранском направлении.
Ответ израильского премьера Нетаньяху не заставил себя ждать. Он заявил, что Израиль «продолжит бороться с иранским террористическим режимом и его прокси». И обвинил Эрдогана в поддержке этих сил, а также в действиях против курдов.
Тем временем турецкие прокуроры, как пишет The Times of Israel, заявили о намерении добиваться уголовного преследования Нетаньяху и других израильских чиновников.
