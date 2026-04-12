Киев и Брюссель «раскачают» Венгрию в случае победы на выборах партии Орбана

Явка на проходящих в Венгрии парламентских выборах бьет рекорды прошлых лет, на 16:00 по Москве проголосовало более 5 миллионов человек, а это больше 66%. Четыре года назад явка была чуть больше 57%.

Сегодня Венгрия фактически определяет свой дальнейший путь. Если победит правящая партия «Фидес» во главе с Орбаном, то Будапешт продолжит политику самостоятельности с уклоном на дружбу с США, если возглавляемая Петером Мадьяром партия «Тиса»,
то венгры плотно лягут под ЕС и НАТО. Мадьяр является сторонником глобалистов. Другие участвующие в выборах партии большого влияния не имеют и могут присоединиться к победителю.



На данный момент обе партии заявляют о своем лидерстве в голосовании, но данные экзитполов не публикуются, интрига должна оставаться до самого конца. По некоторым данным, сейчас лидирует Орбан, как предполагается, он сможет одержать победу и остаться у власти, если не будет провокаций и вбросов. Шансы, причем хорошие, у него на это есть.

Однако не всё так просто, как кажется, нужно учитывать фактор Украины и Евросоюза. По данным спецслужб Венгрии, Зеленский напрямую финансировал партию «Тиса», ее же поддерживают и европейские силы, которым Орбан стоит поперек горла. Поэтому после объявления даже предварительных результатов с очень большой долей вероятности начнутся протесты. Венгрию будут раскачивать, причем с поддержкой извне. А сможет ли Орбан жестко подавить попытки переворота, увидим очень скоро.

Впрочем, это случится только при победе партии «Фидес». Если победит «Тиса», всё пройдет гораздо спокойнее, ведь Киев и Брюссель всё будет устраивать.
  1. ZODIAC
    +1
    Сегодня, 18:32
    Для России была бы выгодна победа Орбана, но я смневаюсь, что он выйграет слишком уж долго занимает пост премьера люди ждут новые, лица ,идеи
    1. Монтесума Звание
      +2
      Сегодня, 18:48
      Цитата: ZODIAC
      Для России была бы выгодна победа Орбана, но я смневаюсь, что он выйграет слишком уж долго занимает пост премьера люди ждут новые, лица ,идеи

      Это смотря какие идеи привлекают народ, и как их подать. Орбан прагматик, он настоящий провенгерский руководитель, и стабильность при нём обеспечена. Новые лица, типа Мадьяра, вполне способны заставить людей пожалеть о своём выборе, но будет уже поздно. Сейчас многое будет зависеть от голосов зарубежных венгров - в Молдавии трюк с такими избирателями, с подачи и участием ЕС, сыграл большую роль. Хорошо, если партия Орбана учла это возможное обстоятельство.
      1. Монтесума Звание
        0
        Сегодня, 18:57
        Обстановка крайне напряжённая:
        При этом в странах Евросоюза возле венгерских посольств тоже появились огромные очереди. Как известно, евробюрократы на протяжении всей предвыборной гонки пытались повлиять на избирательный процесс в Венгрии. В частности, они распространяли слухи о том, что победа правящей "Фидес" и сохранение ее лидером Виктором Орбаном поста премьер-министра приведут к исключению Будапешта из европейской политической жизни — вплоть до изгнания из ЕС.
        Накануне Орбан заявил, что оппозиционеры любой ценой готовы захватить власть. В том числе, по словам лидера "Фидес", они опираются на иностранные спецслужбы и угрожают сторонникам правящей партии физической расправой.
        1. Ilya-spb Звание
          +4
          Сегодня, 19:10
          Болеем за Орбана?

          Орбан заинтересован в развитии Венгрии. Он здоровый венгерский националист и прагматик.
          России выгодно сотрудничать с Орбаном.
      2. Zoldat_A Звание
        +1
        Сегодня, 19:56
        hi!
        Цитата: Монтесума
        Это смотря какие идеи привлекают народ, и как их подать.
        Пусть венгры по сторонам, на соседей посмотрят - все "новые идеи" у них на лбу написаны. Вашингтон и Брюссель их калёным железом на лбу их нарисовал.
        И в Венгрии то же самое будет. Тем более, что Венгрия в "первый сорт" европейцев никак не входит - думаю, им уже попытались это объяснить.
  2. knn54 Звание
    -1
    Сегодня, 18:33
    -Зеленский НАПРЯМУЮ финансировал партию «Тиса»,
    Это, разумеется, другое.
    1. Руслан Голота Звание
      +3
      Сегодня, 19:11
      Самое интересное от куда деньги у зелибобика, НАПРЯМУЮ финансировать партию в Венгрии)
      1. Монтесума Звание
        0
        Сегодня, 19:50
        Цитата: Руслан Голота
        Самое интересное от куда деньги у зелибобика, НАПРЯМУЮ финансировать партию в Венгрии)

        Это не деньги Зелебобика - он лишь посредник в этой акции ЕС.
      2. Zoldat_A Звание
        0
        Сегодня, 20:01
        Цитата: Руслан Голота
        Самое интересное от куда деньги у зелибобика, НАПРЯМУЮ финансировать партию в Венгрии)

        Так ведь не свои же от сердца отрывает. Все в мире уже давно привыкли, что Украине прощается ВСЁ. А потому, когда встал вопрос, как передать деньги оппозиции - и вопроса не возникло. Чтобы немцы или Америка этим марались? Да ни в жисть! А Украину ещё больше уже не испачкаешь - и, что характерно, всё простится. "Священная свинья", которой всё можно. Попробуйте в Индии корове пинка отвесить... С Украиной в Европе то же самое.
  3. tralflot1832 Звание
    +1
    Сегодня, 18:34
    А если никто не наберёт 50% плюс 1 голос .Как там в Венгрии с этим делом ?
    1. Кузнец 55 Звание
      +1
      Сегодня, 18:42
      Тогда начнут упрекать в манипуляциях . Хотя в любом случае обвинят . У проигравшего , кто бы он не был , редко хватает мужества прямо признаться .
  4. pudelartemon Звание
    +3
    Сегодня, 18:50
    Зеленский напрямую финансировал партию «Тиса»

    Это вызывает биполярочку в голове... angry
    Или у зелёного апарыша есть денех, тогда чего он по миру с протянутой рукой попрошайничает?
    Или денех нет, а как же он тогда финансирует, из какой тумбочки их берёт? request
    В любом случае победы Орбану fellow
    1. Монтесума Звание
      0
      Сегодня, 19:52
      Цитата: pudelartemon
      Или денех нет, а как же он тогда финансирует, из какой тумбочки их берёт?

      Из тумбочки Брюсселя - чтобы сместить "венгерского возмутителя спокойствия" там денег не пожалеют.
  5. usr01 Звание
    +2
    Сегодня, 18:53
    "Киев и Брюссель..." ага - "галантерейщик и кардинал - великая сила!!!" wink
  6. Дилетант Звание
    0
    Сегодня, 18:55
    Зеленский напрямую финансировал партию «Тиса»,

    Откуда у зекли деньги? И зачем евросоюзу "прокладка" в виде украины. Из Зеленского лепят "глобальное зло", которым он ни экономически, ни политически не является.
    1. Монтесума Звание
      0
      Сегодня, 20:12
      Цитата: Дилетант
      Из Зеленского лепят "глобальное зло", которым он ни экономически, ни политически не является.

      Ну конечно же, Зеленский вообще не фигура, но почему-то имеет право унизительно высказываться в адрес европейских лидеров и президента США, перекрывать транзитный нефтепровод через свою территорию и покушаться подрывать нефтепровод в Турцию. Совсем безвредный мальчик. yes И в ЕС ему всё простят и поддержат, и будут величать щитом Европы против орков, пока он готов отправлять на фарш своих сограждан, вместо граждан стран из "коалиции желающих".
      Цитата: Дилетант
      Откуда у зекли деньги? И зачем евросоюзу "прокладка" в виде украины.

      Деньги именно "оттуда", своих у него нет - и да, прокладка, поскольку Брюссель не хочет напрямую светиться в венгерских выборах - в "райском саду" главари должны соблюдать видимость невмешательства во внутренние дела государств, в него входящих.
  7. alexputnik17 Звание
    0
    Сегодня, 18:59
    Если венгры вменяемы, шансы победить Орбану вполне есть. Орбан хоть и себе на уме, он провенгерский, а не пробрюссельский и пробританский.
  8. bbb Звание
    +1
    Сегодня, 18:59
    Надо было Памфилову в Венгрию направить.
  9. Младший рядовой Звание
    0
    Сегодня, 19:06
    По данным спецслужб Венгрии, Зеленский напрямую финансировал партию «Тиса»
    Это что за такие спецслужбы, которые не знают что клоун, аки ручной зверек, с чьих ручек питается. Англичанка гадит и чужими руками - универсальное правило.
  10. жарофф Звание
    0
    Сегодня, 19:07
    Если Украина финансирует оппозицию в Венгрии,тогда зачем Украине ещё деньги ЕС? И так похоже,что деньги "лишние".
  11. alexputnik17 Звание
    +1
    Сегодня, 19:21
    Реклама у Мадьяра хороша... laughing
    Его фото, окушерка, почти разобравшая ЕС и нацик-террорист-нарик 404.
    Почитал тут про развод Мадьяра, человек полное дерьмо. Шоу из развода устроил для пиара. Такие ЕС нужны! Выступления четко по той же методичке... Русские журналисты, скоро вас здесь не будет, это агенты гру... и так далее. Из выступлений не понял, чем он венгров кормить будет и где/на что энергоносители брать.... Это ж не важно. Электорат, опять больше сопливые дети. Креатива ноль! laughing
  12. БойКот Звание
    +1
    Сегодня, 19:27
    Сценарий на сегодня прост: оппозиция орет, что лидирует. Вечером объявляет о победе. После подсчета голосов орет о подтасовке выборов и при полной поддержке Брюсселя начинает майдан, или как там по венрерски.
  13. Reptiloid Звание
    +1
    Сегодня, 19:36
    зеленский напрямую финансировал .....

    Куда только не пытался влезть! Ото всюду вредить России старается или собирается. Из Африки, из Норвегии ..
  14. alexputnik17 Звание
    0
    Сегодня, 19:44
    Цитата: БойКот
    при полной поддержке Брюсселя начинает майдан, или как там по венрерски

    Надеюсь, у Орбана хватит воли с улиц быстро спецурой всю слизь убрать?...
  15. Слесарь Звание
    0
    Сегодня, 20:06
    Цитата: Zoldat_A
    ем более, что Венгрия в "первый сорт" европейцев никак не входит - думаю, им уже попытались это объяснить.

    И совершенно напрасно , венгры намного более продвинутые ,чем болгария та же или румыния. австро-венгия и знаменитый художник откуда родом ?