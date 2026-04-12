Киев и Брюссель «раскачают» Венгрию в случае победы на выборах партии Орбана

Явка на проходящих в Венгрии парламентских выборах бьет рекорды прошлых лет, на 16:00 по Москве проголосовало более 5 миллионов человек, а это больше 66%. Четыре года назад явка была чуть больше 57%.Сегодня Венгрия фактически определяет свой дальнейший путь. Если победит правящая партия «Фидес» во главе с Орбаном, то Будапешт продолжит политику самостоятельности с уклоном на дружбу с США, если возглавляемая Петером Мадьяром партия «Тиса»,то венгры плотно лягут под ЕС и НАТО. Мадьяр является сторонником глобалистов. Другие участвующие в выборах партии большого влияния не имеют и могут присоединиться к победителю.На данный момент обе партии заявляют о своем лидерстве в голосовании, но данные экзитполов не публикуются, интрига должна оставаться до самого конца. По некоторым данным, сейчас лидирует Орбан, как предполагается, он сможет одержать победу и остаться у власти, если не будет провокаций и вбросов. Шансы, причем хорошие, у него на это есть.Однако не всё так просто, как кажется, нужно учитывать фактор Украины и Евросоюза. По данным спецслужб Венгрии, Зеленский напрямую финансировал партию «Тиса», ее же поддерживают и европейские силы, которым Орбан стоит поперек горла. Поэтому после объявления даже предварительных результатов с очень большой долей вероятности начнутся протесты. Венгрию будут раскачивать, причем с поддержкой извне. А сможет ли Орбан жестко подавить попытки переворота, увидим очень скоро.Впрочем, это случится только при победе партии «Фидес». Если победит «Тиса», всё пройдет гораздо спокойнее, ведь Киев и Брюссель всё будет устраивать.