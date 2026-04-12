Ynet: Израиль готовится к возобновлению войны с Ираном

Израильское издание Ynet со ссылкой на источники в военных кругах сообщает: начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир отдал приказ привести армию в состояние повышенной готовности. Цель – возможное возобновление ударов по Ирану в ближайшее время.Причина формальная – «срыв» переговоров США и Ирана в Пакистане. Они прошли 11-12 апреля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс констатировал: стороны не пришли к соглашению. Тегеран, по его словам, отказался принять «достаточно гибкие» условия сделки. В Иране, в свою очередь, говорили об «атмосфере недоверия».Трамп, правда, позже заявил о прогрессе по проекту мирного соглашения, но сделал оговорку. По его словам, Иран не желает отказываться от ядерных амбиций. А это, по мнению хозяина Белого дома, «единственный самый важный вопрос».На этом фоне Израиль, похоже, решил не ждать милостей от Вашингтона. По данным Ynet, ВВС ЦАХАЛ уже готовят ударные группы, разведка расширяет список целей.Напомним, двухнедельное перемирие между США, Израилем и Ираном было заключено в ночь на 8 апреля и должно было действовать до 22 апреля. Израиль тогда заявил о прекращении ударов по Ирану. Одновременно президент США Трамп объявил о начале морской блокады Ормузского пролива.

