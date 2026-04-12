Ynet: Израиль готовится к возобновлению войны с Ираном

Израильское издание Ynet со ссылкой на источники в военных кругах сообщает: начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир отдал приказ привести армию в состояние повышенной готовности. Цель – возможное возобновление ударов по Ирану в ближайшее время.

Причина формальная – «срыв» переговоров США и Ирана в Пакистане. Они прошли 11-12 апреля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс констатировал: стороны не пришли к соглашению. Тегеран, по его словам, отказался принять «достаточно гибкие» условия сделки. В Иране, в свою очередь, говорили об «атмосфере недоверия».



Трамп, правда, позже заявил о прогрессе по проекту мирного соглашения, но сделал оговорку. По его словам, Иран не желает отказываться от ядерных амбиций. А это, по мнению хозяина Белого дома, «единственный самый важный вопрос».

На этом фоне Израиль, похоже, решил не ждать милостей от Вашингтона. По данным Ynet, ВВС ЦАХАЛ уже готовят ударные группы, разведка расширяет список целей.

Напомним, двухнедельное перемирие между США, Израилем и Ираном было заключено в ночь на 8 апреля и должно было действовать до 22 апреля. Израиль тогда заявил о прекращении ударов по Ирану. Одновременно президент США Трамп объявил о начале морской блокады Ормузского пролива.
  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 19:24
    Их надолго уже не хватит.
    А вот насколько хватит Ирана вопрос, на который никто не может ответить.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 19:41
      Непреклонность иранской позиции ковенно намекает, что у персов запас ракет имеется, а США с Израилем подсдулись.
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 19:50
        Причина формальная – «срыв» переговоров США и Ирана в Пакистане.

        Причина в любом случае найдется. С шулерами персы не договорятся.
    2. Vicontas Звание
      Vicontas
      -1
      Сегодня, 19:58
      Китай свою поддержку не отменял - просто не афиширует,предпочитая не отсвечивать.Но разведка США уже хныкает,что подготовлена партия ПЗРК и средств ПВО. Что Китай отрицает. И космическими снимками американских обьектов делится. Ведь то что ослабляет США самому Китаю на руку...
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 19:29
    А можно подумать, что он ее прекращал?))) интересно, на что биба надеется?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 19:44
      Цитата: ТермиНахТер
      интересно, на что биба надеется?

      На то, что Америка=бесконечность. Как в компьютерной игре с читами - бесконечные снаряды, деньги, жизни... Что в Израиле есть из собственных ресурсов, чтобы хоть как-то воевать?
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 19:54
        Zoldat_A
        Что в Израиле есть из собственных ресурсов, чтобы хоть как-то воевать?

        У них есть 340 км железных дорог. какие-то газовые месторождения на шельфе и многочисленное еврейское лобби во всем мире.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 20:01
          Лобби - это хорошо, но оно не сидит под ракетными обстрелами и в штыковую против персов, тоже не пойдет.
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 20:00
        Слабенька надежда, если Трамп решит соскочить.
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 19:34
    С Израилем может быть только один разговор, полное тотальное уничтожение.
    1. Руслан Голота Звание
      Руслан Голота
      0
      Сегодня, 20:02
      Полезут, придется лишать их воды. Дальше сами с голоду сдохнут. Пресной разумеется.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 19:42
    Цитата: Livonetc
    Их надолго уже не хватит

    Железный купол дырявый... Вряд ли за дни израильтяне что то исправили. Как говорится, горбатого могила исправит.
  5. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    0
    Сегодня, 20:07
    Судя по размещению еврейской техники на фото. Тут точно не хватает одного залпа системы Ураган родом из города Тула.
  6. мазута Звание
    мазута
    0
    Сегодня, 20:09
    Да ПВО они подтягивают,истощил их Иран своими ударами.Как только восполнят запасы,продолжат.В покое уже Иран эта парочка не оставит.
  7. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 20:21
    израиль без сша жалкие шавки, которые не про существуют и 10 летие.
    Наверное досье одного медийного дельца крепко держит матрасов за бубенцы, иначе шестиугольные не были такими храбрыми...
  8. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 20:26
    Фото к статье такое шикарное.. Накрыть бы такую "поляну" Ирану или Хезболле несколькими ракетными прилетами - глядишь и бравурный пыл Израиля резко поубавился бы..
  9. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 20:26
    Эх, на картинке хорошо стоят! Прям как в тире...