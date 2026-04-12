США ушли на третье место по БПЛА, Россия и Китай впереди

Соединенные Штаты как-то «внезапно» обнаружили, что они уже не совсем «передовые», особенно в вопросах разработки и производства беспилотников. Если раньше Вашингтон косо смотрел на Пекин, который явно опережает американцев в вопросах беспилотной авиации, то в последнее время большие опасения у США вызывает и Москва.

В США признали, что Россия в производстве «передовых» беспилотников обошла Штаты, причем весьма значительно. Если раньше в Штатах считали, что им конкуренцию в вопросах разработки и производства дронов составляют китайцы, то теперь и российская техника явно превосходит американскую. Про украинские БПЛА в США ничего не говорят, видимо, просто Зеленского не слушают, который с пеной у рта доказывает, что Киев в этом вопросе якобы впереди планеты всей.



Но в Белом доме совсем другое мнение, и там заявляют, что Россия в ходе конфликта с Украиной сильно продвинулась в вопросах БПЛА, начав применять «передовые» системы, в том числе с искусственным интеллектом. Причем в таких масштабах, которые США повторить не могут. По данным американской разведки, на сегодняшний день Россия и Китай в области БПЛА явно опережают американцев.

Однако Дональд Трамп не согласен с выводами специалистов, он заявляет, что США обладают самыми продвинутыми в мире беспилотниками, с которыми никто не может даже сравниться. Возможно, что американцы производят самые технологичные и дорогие дроны в мире, но, как показал опыт СВО, на фронте нужны дешевые и массовые. До западных генералов это пока не дошло.
  1. alexputnik17 Звание
    -1
    Сегодня, 19:36
    Ну что же хорошо, если у России с массовостью так.
    Только что с большими беспилотниками?
    Они нам не нужны? Само заболело, само отвалилось? what
    1. ian Звание
      0
      Сегодня, 19:44
      Цитата: alexputnik17
      Ну что же хорошо, если у России с массовостью так.

      Здорово. Непонятно только куда их девают. По свидетельствам военкоров преимущество в дронах сейчас на большинстве участков ЛБС на стороне ВСУ.
      Цитата: alexputnik17
      Только что с большими беспилотниками?

      Все отлично. good Их ( производителей "Ориона" ) насколько известно сейчас банкротят.
      Цитата: alexputnik17
      Они нам не нужны? Само заболело, само отвалилось?

      Выводы делайте сами.... hi
      1. Аркадий007 Звание
        0
        Сегодня, 20:34
        Только недавно здесь были выкладки по количеству запущенных дронов воюющих сторон.
        И как-то счёт был не в нашу пользу.
        А тут вдруг раз и мы перегнали США.
        Где конкретные цифры и доказательства? Или опять вагон шапок привезли?
  2. alexboguslavski Звание
    +1
    Сегодня, 19:38
    Сегодня день ПВО, поэтому пару новостей.
    1.
    Противник заметил массовое появление российских мобильных групп с боевыми лазерами

    Украинские дроны массово сбиваются в приграничной области из лазеров, боевые энергетические установки перестали быть редкость у российских военных.

    Боевой лазер называют LASS (Low-Altitude Laser Defending System). О нем известно немного: мощность 10-20 кВт, на прожигание беспилотника уходит 10 секунд. Дальность действия 1,5 км; в два раза больше (3 км), если достаточно дрон ослепить и выжечь матрицу его камеры.

    Губернатор Белгородской области опубликовал видео работы одной из мобильных групп с LASS. Среди целей стал довольно крупный дрон FP-1.


    2.
    В Орле заметили импровизированный ЗРК на базе "Урала" с ракетами Р-77

    На шасси грузовика сделана пусковая для четырех ракет "воздух-воздух" Р-77. Целеуказание, скорее всего, внешнее, от радара серийных комплексов.

    В условиях масштабных атак украинских дронов - это простой и относительно недорогой способ увеличить число пусковых, которыми приходится прикрывать множество направлений.
  3. Kotofeich Звание
    +1
    Сегодня, 19:38
    "Россия и Китай в области БПЛА явно опережают американцев."
    Ага, особенно в области тяжелых БПЛА
  4. михаилл Звание
    +2
    Сегодня, 19:42
    США ушли на третье место по БПЛА, Россия и Китай впереди

    Падение «Ориона». Как единственный производитель тяжёлых военных дронов в России докатился до банкротства

    Две с статьи на ВО с временным лагом 12 часов.
    Какой верить?
    1. Андрей из Челябинска Звание
      +4
      Сегодня, 19:46
      Цитата: михаилл
      Какой верить?

      Обоим. В целом мы производим сейчас дронов больше США, но производитель Орионов таки обанкротился
    2. Livonetc Звание
      +2
      Сегодня, 19:48
      Обеим.
      Беспилотники это не только лишь Орионы.
  5. 5.11 Звание
    -1
    Сегодня, 19:43
    США ушли на третье место по БПЛА, Россия и Китай впереди

    Спорное утверждение .
    Всё таки они обкатывают на Украине многие технологии по БПЛА.
    Ведь мы прекрасно понимаем ,что украинского там не много . Так что не стоит расслабляться и верить таким вбросам. Нам ещё работать и работать , по линии БПЛА.
  6. Livonetc Звание
    0
    Сегодня, 19:46
    "Киев в этом вопросе якобы впереди планеты всей".
    Не всей.
    Но ежедневные массовые атаки устраивают.
    И кол-во не снижается.
    1. Andobor Звание
      +1
      Сегодня, 19:57
      Цитата: Livonetc
      Но ежедневные массовые атаки устраивают.

      И что толку? Большинство сбивается в чистом поле, один из ста над жильём, объектами, обломки - бьют стекла, вызывают возгорания, и максимум один из тысячи достигает цели, и они дорогие дороже наших Гераней, около 100К.
    2. Dart2027 Звание
      0
      Сегодня, 20:25
      Цитата: Livonetc
      Но ежедневные массовые атаки устраивают.
      И кол-во не снижается.

      Потому что его снабжают всей Европой и не только ей.
  7. Самый вежливый Звание
    -4
    Сегодня, 19:47
    Как бы не замалчивали но Украина реально один из мировых лидеров по применению БПЛА и борьбе с ними.Усть-Луга , аэродромы стратегической авиации ...много где они отметились .А без профессионалов такого не решить.
  8. opuonmed Звание
    0
    Сегодня, 19:48
    Просто хотят больше денег производители, хотя США на первом месте по беспилотникам.
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    -1
    Сегодня, 20:02
    Ого, на первое место нас поставили! А, что же тогда бойцы на фронте говорят, что бандеровцы давят дронами? Кто говорит неправду? Я лично склонен доверять голосу бойцов.
    1. Панадол Звание
      0
      Сегодня, 20:20
      Весь цимус в том, что и на другой стороне говорят тоже самое. Думаете, откуда у них такие потери?
  10. СергейСмирнов3663 Звание
    +1
    Сегодня, 20:17
    С Китаем и сша всё понятно, но при чем здесь мы?
    У нас есть своё производство комплектующих, главное электроники для БПЛА?
    Сомнительно!
    В электронике и технологиях Китай рулит.
    С хохлорейхом всё понятно, слабое подобие левой руки запада и сша.
  11. Jovanni Звание
    0
    Сегодня, 20:18
    В США признали, что Россия в производстве «передовых» беспилотников обошла Штаты, причем весьма значительно

    Ну да, ну да... Вот тут давеча писали что загнулся наш "Кронштадт" с "Орионами"...
  12. alexputnik17 Звание
    0
    Сегодня, 20:24
    Цитата: ian
    Все отлично. Их ( производителей "Ориона" ) насколько известно сейчас банкротят

    Я в курсе, спасибо hi ... Подано заявление. Соответственно иные кредиторы насыпают свои требования. До признания банкротом ещё долго. И возможны варианты, как с уголовкой, так и возврат всего, что у "Ориона" могло "уплыть". Было бы желание. При этом, сейчас предприятие может работать.