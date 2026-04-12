Сейчас мы приступаем к расчистке Ормузского пролива в качестве услуги для стран всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Удивительно, что у них не хватает смелости или воли сделать эту работу самим.

Трап заявил, что НАТО внезапно «выразило желание» помочь с расчисткой Ормузского пролива. Раньше, по словам американского лидера, союзники почему-то «не помогали». Чем он остался очень разочарован.Но теперь, как утверждается, ветер переменился. Альянс готов включиться в операцию, которая, по расчетам Трампа, много времени не займет. Интересно, что еще неделю назад Тегеран уже вводил свои маршруты для прохода, ссылаясь на мины. А американские чиновники, в свою очередь, жаловались The NYT: дескать, Иран сам не может найти и обезвредить все установленные боеприпасы.Переговоры в Пакистане 11 апреля завершились ничем. Почти все согласовали, кроме ядерной программы. Теперь Трампом объявлена морская блокада Ормузского пролива и контроль за всеми проходящими кораблями.Трамп тем временем называет диалог «интенсивным» и подчеркивает:Теперь для союзников главное, чтобы потом этот «сервис» не пришлось оплачивать по двойному тарифу.