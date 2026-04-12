Трамп заявил о желании НАТО помочь с расчисткой Ормузского пролива

Трап заявил, что НАТО внезапно «выразило желание» помочь с расчисткой Ормузского пролива. Раньше, по словам американского лидера, союзники почему-то «не помогали». Чем он остался очень разочарован.



Но теперь, как утверждается, ветер переменился. Альянс готов включиться в операцию, которая, по расчетам Трампа, много времени не займет. Интересно, что еще неделю назад Тегеран уже вводил свои маршруты для прохода, ссылаясь на мины. А американские чиновники, в свою очередь, жаловались The NYT: дескать, Иран сам не может найти и обезвредить все установленные боеприпасы.

Переговоры в Пакистане 11 апреля завершились ничем. Почти все согласовали, кроме ядерной программы. Теперь Трампом объявлена морская блокада Ормузского пролива и контроль за всеми проходящими кораблями.

Трамп тем временем называет диалог «интенсивным» и подчеркивает:

Сейчас мы приступаем к расчистке Ормузского пролива в качестве услуги для стран всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Удивительно, что у них не хватает смелости или воли сделать эту работу самим.

Теперь для союзников главное, чтобы потом этот «сервис» не пришлось оплачивать по двойному тарифу.
    ЗВЕРОБОЙ
    +2
    Сегодня, 19:43
    Трамп чего только не заявлял, будем посмотреть, как оно будет на самом деле.
    Что-то терзают меня смутные сомнения, что все прям бросятся Ормузкий пролив чистить.
      Vicontas
      +2
      Сегодня, 20:01
      Ну пусть помогут "гегемону"! И царствие им небесное!
        frruc
        +1
        Сегодня, 20:04
        Франция и Англия больше всех желают и хотят.

        Франция и Англия больше всех желают и хотят.
          ulembeck
          +1
          Сегодня, 20:10
          Чего они хотят? Шахедами по Эйфелевой башне и Биг Бену?

          Чего они хотят? Шахедами по Эйфелевой башне и Биг Бену?
      sdivt
      +2
      Сегодня, 20:02
      Идея Трампа проста
      По его расчету, страны, начавшие расчистку Ормузского пролива, автоматически вызовут противодействия Ирана
      А там, глядишь, кто-то, на фоне этого, ввяжется в полномасштабные удары
      Вот и компания миротворцу-Трампу)
      д^Амир
      +2
      Сегодня, 20:11
      Трамп чего только не заявлял

      https://vz.ru/news/2026/4/12/1410222.html
      Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива
      этот мир сломался... дайте новый... остановите землю... я сойду...
      Офицер запаса
      0
      Сегодня, 20:27
      У Трампа шараханье в психике, как у школьницы во время первых месячных.
      Задолбал. И еще больше задолбали те, кто внешнюю политику страны корректирует, в зависимости от его взбрыков.
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 19:49
    Действительно, смелости дохнуть за американские интересы и потом за все платить америке, желающих становится все меньше и меньше.
    Действительно, смелости дохнуть за американские интересы и потом за все платить америке, желающих становится все меньше и меньше.
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Сегодня, 19:49
    В старые добрые времена(тм)
    они прыгали на мало мальски дееспособного врага исключительно в составе коалиции, а в этот раз их видимо подвела переоценка результатов прошлого наскока и история с Мадуркой.
    Пока выглядит что они увязли, что впрочем не мешает параллельному обогащению родственников и друзей Трампа на бирже.
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 19:53
    А европейцы ни ухом не рылом не в курсе что их Трамп отправил на мины в Ормуз .
      Глухой
      +1
      Сегодня, 20:21
      hi
      По слухам их один тральцик поехал рыб кормить уже. Что 2-х уже отвели. Напрямую не скажут. Но вроде как от него AIS не работает.
      P.S> А у них там больше нет. Вызвать новых 2 недели минимум. В численный состав не вдавался. Но как уже понятно. У бравых янки желающих уже нет wassat
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 19:58
    Союзнички начали испуганно оглядываться по сторонам : "Когда это они хотели?")))
      Руслан Голота
      0
      Сегодня, 20:04
      А кто то у них о этом спрашивал?
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:11
    Когда Трамп угомонится сегодня .Клюшкой для гольфа помахал бы.
      drags33
      +1
      Сегодня, 20:18
      У него весеннее обострение... У психически нездоровых людей это обычное явление...
        Офицер запаса
        0
        Сегодня, 20:33
        Ну почему весеннее? Обострение у Трампа постоянное, от времени года не зависит. Стабильность. Просто такой диагноз - "Трамп". Это ж клад для американских психиаторов, золотая жила, сколько диссертаций можно защитить - и не сосчитаешь. Как в Бразилии Педров.
    drags33
    0
    Сегодня, 20:16
    Будет еще одна коалиция желающих, но не могущих? )))))))