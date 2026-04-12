Очередной инцидент с оторванными пальцами школьника в Подмосковье
Очередной, потому что не первый, инцидент с неизвестным взрывным устройством в Подмосковье. В Орехово-Зуево школьник лишился пальцев после того, как поднял с земли некий сверток. Об этом сообщают российские ресурсы.
Информация пока разрозненная, но на данный момент известно, что школьник, возвращаясь из школы, увидел некий предмет в виде свертка, лежавший на земле. Он поднял его и попытался положить в карман, в это время произошел взрыв, повредивший три пальца на руке. Школьника доставили в медицинское учреждение, по мнению медиков, спасти три пальца уже не удастся, их ампутируют.
Предварительно, мальчик подобрал петарду на спортплощадке у школы на улице Бугрова, Орехово-Зуево. Некоторые ресурсы сообщают, что сегодня целый день в этом районе раздавались громкие хлопки, школьники баловались с петардами, бросая их в том числе и во дворе школы. Однако это не окончательная версия, на месте работают правоохранители.
Напомним, что в ноябре прошлого года в Красногорске Московской области 10-летнему мальчику разворотило всю кисть после того, как он поднял с земли 10-рублевую купюру, в которой было замаскировано взрывное устройство с примерно 10 граммами тротила. В результате школьник лишился трех пальцев. Купюра была сложена в трубочку и замотана подарочной лентой, внутри располагалось СВУ с поражающими элементами.
