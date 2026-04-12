Партия Орбана проигрывает оппозиции после подсчёта 17 процентов голосов в Венгрии
Завершились одни из самых обращающих на себя внимание выборов в Евросоюзе. Речь идёт о парламентских выборах в Венгрии.
Венгерский ЦИК сообщает о том, что выборы прошли с рекордной за всю историю явкой – 77,8 %.
Председатель венгерского Центризбиркома:
Представитель офиса премьер-министра Орбана Гергей Гуляш заявил о том, что стоит обратить внимание на рекордную явку именно при нынешнем правительстве. По словам Гуляша, «партия Фидес – Венгерский гражданский союз» провела работу, которая мобилизовала общество, дав возможность высказаться наибольшему за всю историю проведения парламентских выборов венгров.
Что показывают экзиь-полы?
Тут важно разделять итоги от оппозиционно настроенных служб социологического мониторинга и тех, которые либо тяготеют к действующему правительству, либо относительно нейтральны.
Так вот, по данным первых, лидирует оппозиционная партия «Тиса», выступающая за углубление евроинтеграции, поддержку санкций ЕС против России, повышение роли институтов Брюсселя. У «Тисы», по этим данным, от 50 до 54,9%. У «Фидес» Виктора Орбана не более 38%.
Вторые заявляют, что обе лидирующие партии идут «ноздря в ноздрю» с небольшим перевесом Fidesz: 47 на 46%.
После обработки примерно 17% бюллетеней результат таков:
Tisza Петера Мадьяра – 47%, Fidesz Виктора Орбана – 44%.
Но победа по партийным спискам вовсе не гарантирует общей победы. Есть мажоритарии – 106 одномандатных округов из 199. И той же «Тисе» даже в случае победы по партийным спискам нужен перевес примерно в 15% по мажоритарным округам, чтобы выйти на чистое первое место и сместить Виктора Орбана с премьерской должности.
Информация