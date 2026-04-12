Партия Орбана проигрывает оппозиции после подсчёта 17 процентов голосов в Венгрии

Завершились одни из самых обращающих на себя внимание выборов в Евросоюзе. Речь идёт о парламентских выборах в Венгрии.
Венгерский ЦИК сообщает о том, что выборы прошли с рекордной за всю историю явкой – 77,8 %.

Исключительное по своему проценту участие в голосовании показывает, что венгерская демократия чрезвычайно сильна.

Представитель офиса премьер-министра Орбана Гергей Гуляш заявил о том, что стоит обратить внимание на рекордную явку именно при нынешнем правительстве. По словам Гуляша, «партия Фидес – Венгерский гражданский союз» провела работу, которая мобилизовала общество, дав возможность высказаться наибольшему за всю историю проведения парламентских выборов венгров.

Что показывают экзиь-полы?

Тут важно разделять итоги от оппозиционно настроенных служб социологического мониторинга и тех, которые либо тяготеют к действующему правительству, либо относительно нейтральны.

Так вот, по данным первых, лидирует оппозиционная партия «Тиса», выступающая за углубление евроинтеграции, поддержку санкций ЕС против России, повышение роли институтов Брюсселя. У «Тисы», по этим данным, от 50 до 54,9%. У «Фидес» Виктора Орбана не более 38%.

Вторые заявляют, что обе лидирующие партии идут «ноздря в ноздрю» с небольшим перевесом Fidesz: 47 на 46%.

После обработки примерно 17% бюллетеней результат таков:

Tisza Петера Мадьяра – 47%, Fidesz Виктора Орбана – 44%.

Но победа по партийным спискам вовсе не гарантирует общей победы. Есть мажоритарии – 106 одномандатных округов из 199. И той же «Тисе» даже в случае победы по партийным спискам нужен перевес примерно в 15% по мажоритарным округам, чтобы выйти на чистое первое место и сместить Виктора Орбана с премьерской должности.
  Аркадий007
    Аркадий007
    +6
    Сегодня, 21:46
    Не вижу разницы кто победит на выборах.
    Победит оппозиция перекроем кран и всё. Пусть дальше бесятся. Принимают Украину в ЕС и кормят дальше, если будет чем.
    Открытия Ормуза в ближайший месяц не предвидится, пусть лучше очередь занимают кто будет восстанавливать СП-2.
    Монтесума
      Монтесума
      +7
      Сегодня, 21:51
      Цитата: Аркадий007
      Не вижу разницы кто победит на выборах.

      А зря! Если свалят Орбана, следующим будет, оставшийся в одиночестве, Фицо. И наступит в ЕС полный одобрямс в отношении русофобской политики Брюсселя и выделении финансов Зеленскому.
      Теренин
        Теренин
        +3
        Сегодня, 21:56
        Цитата: Монтесума
        А зря! Если свалят Орбана, следующим будет, оставшийся в одиночестве, Фицо. И наступит в ЕС полный одобрямс в отношении русофобской политики Брюсселя и выделении финансов Зеленскому.

        Для России никаких существенных изменений не будет, если на выборах в Венгрии победит Петер Мадьяр.
        Даже бы если Орбан остался премьер-министром Венгрии еще на один срок, Евросоюз все равно найдёт возможность для выделения денег Киеву.
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        +7
        Сегодня, 22:08
        Цитата: Монтесума
        Если свалят Орбана, следующим будет, оставшийся в одиночестве, Фицо. И наступит в ЕС полный одобрямс в отношении русофобской политики Брюсселя и выделении финансов Зеленскому.

        Штош... Плакать не будем, и поглубже в дерьме сидели - а вылазили. Что ж теперь, молиться, что Орбан грудями нас в Европе защищал? Так он не нас защищал, он нашей нефти хотел. Он ведь что говорил Брюсселю? "Пусть Зе откроет задвижку - я за 90 лярдов проголосую" Зачем Зе ему козыри давал в борьбе с оппозицией - я не знаю. Открыл бы нефть - уже попилить бы деньги успели и Орбан счастлив был бы.

        Вот только венгров не пойму. Неужели на соседей оглянуться шея не поворачивается? Вся Европа уже сыта до поноса "брюссельской добротой". Этим в то же болото окунуться надо...

        За Орбана, конечно, обидно, досадно - ну да ладно... Главную занозу Брюссель из седалища выдернет - а Фицо сожрут и не подавятся.

        Переживём... Не жили богато - и не фиг начинать, на себя будем надеяться да Ирану завидовать, что у них хоть Пасху и не празднуют, а начальство с яйцами.
      Штааль
        Штааль
        0
        Сегодня, 22:30
        Новый премьер Венгрии будет не хуже, и не лучше. Экономическая ситуация в Венгрии сложная и сильно зависит как от США и их кредитов, так и от России и наших углеродов.
        Toby Dammit
          Toby Dammit
          0
          Сегодня, 22:35
          Насчёт углеводов понятно, а что за кредиты от США?
      Монтесума
        Монтесума
        0
        Сегодня, 22:58
        Всё, Орбан признал победу соперника.
        БУДАПЕШТ, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на парламентских выборах. Выступая на митинге своих сторонников в Будапеште, он заявил, что поздравляет своего соперника - лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +7
      Сегодня, 21:56
      Цитата: Аркадий007
      Не вижу разницы кто победит на выборах.
      Победит оппозиция перекроем кран и всё.

      Думаете, что у нас добро, наконец-то, победит бабло? А я вот не уверен. Зеленский задвижку откроет, а наши нефтяники будут "исполнять контракты".
      Монтесума
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 22:19
        Цитата: Zoldat_A
        А я вот не уверен. Зеленский задвижку откроет, а наши нефтяники будут "исполнять контракты".

        А также последует заявление, что мы будем готовы сотрудничать с любым законно избранным правительством (лидером) страны, согласно волеизъявлению избирателей. Но возможны нюансы, если Мадьяр открыто поддержит антироссийскую позицию Брюсселя.
        Zoldat_A
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 22:33
          Цитата: Монтесума
          возможны нюансы, если Мадьяр открыто поддержит антироссийскую позицию Брюсселя.

          В гости друг к другу, конечно, мы с "брюссельской капустой" не ездим. Но и послы все тут, и, хотя договоров никаких, как с Венесуэлой, не подписываем, но нефть с газом гоним. И месяц от месяца всё больше. А вдруг они следующей зимой замёрзнут и плюнуть в нас замёрзшими губищами не смогут?

          Так и с Мадьяром. Поздравлять официальной телеграммой, возможно, не будут. Но и в торговле НИЧЕГО не изменится.
          "Мадьяры" приходят и уходят, а "Роснефть" и "Газпром" остаются.

          Кстати, официальное признание киевского недоправителя тоже никто не отзывал. А, с другой стороны - им-то что с этого? Мы ж волосы на себе не рвали, когда у них там кто-то пообещался после наших выборов не признавать их и единственное, что придумали - называть его "господин Путин", не упоминая "Президент России".
          Вот только запамятовал, а искать лень, кто нас так больно стегануть тогда решил...
          Монтесума
            Монтесума
            +1
            Сегодня, 22:41
            Цитата: Zoldat_A
            Так и с Мадьяром. Поздравлять официальной телеграммой, возможно, не будут. Но и в торговле НИЧЕГО не изменится.

            А как насчёт стоимости нефти? Договор о поставках и расценках заключался с правительством Орбана.
            Zoldat_A
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 22:59
              Цитата: Монтесума
              Цитата: Zoldat_A
              Так и с Мадьяром. Поздравлять официальной телеграммой, возможно, не будут. Но и в торговле НИЧЕГО не изменится.

              А как насчёт стоимости нефти? Договор о поставках и расценках заключался с правительством Орбана.

              "Мыжнетакие"... "Мыждоговорыисполняем"...
              Это ж злые американцы с этого начали бы - ценами рулить.
              А мы добрые, мы экономику с политикой не смешиваем. Потому у нас с политикой не очень, зато с торговлей газом и нефтью всё в шоколаде.
          Монтесума
            Монтесума
            +1
            Сегодня, 22:50
            hi !
            Игорь, не подумайте, что минус от меня. Всегда пояснял, и ещё раз подтверждаю, что минусую только хамов и явных провокаторов.
            guest
              guest
              0
              Сегодня, 22:52
              Цитата: Монтесума
              минусую только хамов и явных провокаторов.

              И это правильно. hi
      Аркадий007
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 22:55
        Zoldat_A

        Сомнений нет, что если попросят у нас нефть, мы им дадим, потому что мынетакие.
        Но, цена уже будет другая.
        Возможно что-то перепадёт и государству.
    lubesky
      lubesky
      -1
      Сегодня, 21:57
      В любом случае, по моему личному убеждению, избравшись, Орбан переобулся бы на 180 градусов и поддержал бы санкции против нас! Он уже в принципе выклянчил от ЕС много чего из возможного, а после победы в «против ветра» не было бы никакого смысла.
      Предвыборная задача изображения независимости от Брюсселя была бы выполнена для избирателя hi
      Монтесума
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 22:29
        Цитата: lubesky
        В любом случае, по моему личному убеждению, избравшись, Орбан переобулся бы на 180 градусов и поддержал бы санкции против нас!

        А он никогда и не был пророссийским, и не раз заявлял об этом. Всегда позиционировал себя исключительно "провенгерским" и независимым от хотелок Брюсселя лидером. При этом, считал Зеленского марионеткой, всегда называл Украину "государством с несуществующей экономикой", недостойной вступления в ЕС, из-за чего появилась личная вражда между ними. Так что раздражающей "занозой" в организме ЕС его можно точно считать.
    sdivt
      sdivt
      +1
      Сегодня, 22:02
      Цитата: Аркадий007
      Победит оппозиция перекроем кран и всё. Пусть дальше бесятся. Принимают Украину в ЕС и кормят дальше

      Насколько известна позиция Мадьяра, он очень против и самой Украины, и кредитов для неё, и присутствия её где бы то ни было. В этом он полностью поддерживал Орбана
      А вот по отношению к России, вот тут он прямая противоположность Орбану. С его приходом Венгрию, как доброжелательную нам страну, мы потеряем
      Аркадий007
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 22:59
        А когда Венгрия была к России доброжелательна, даты, события ...?
    MrWolf
      MrWolf
      +1
      Сегодня, 22:10
      Абсолютно согласен. Добавлю, что при капиталистическом строе и демократическом режиме правления любые выборы проводятся для "блезиру"... и ничего не означают. Власть передаётся тому, кому надо, а не тому, кого выбрали.
  кокосов тима
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 21:49
    По предварительным данным Национального избирательного бюро Венгрии, оппозиционная партия «Тиса» уверенно лидирует на парламентских выборах. После обработки 21,54% бюллетеней партия получает 128 из 199 депутатских мандатов, что обеспечивает ей большинство в парламенте.
    solar
      solar
      0
      Сегодня, 22:25
      То что Тиса выиграет, не сомневается практически никто. Интрига в том, получит ли она конституционное большинство в 133 голоса или нет.
  Bookinist69
    Bookinist69
    0
    Сегодня, 22:10
    Давайте дождемся окончательного подсчета всех голосов. Пока эта статья не о чем.
  opuonmed
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 22:15
    Может, РФ надо было по тем, кто дает оружие киевскому режиму и поддерживает русофобию, нанести ядерный удар ?
  Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 22:19
    Витя Орбан как бы тебя не посадили победители. Аудиозаписи твоих разговоров показывают, что ты совсем глупенький, такие вещи не говорят по телефону.
    Bookinist69
      Bookinist69
      +1
      Сегодня, 22:25
      О каких именно разговорах идет речь?
  solar
    solar
    0
    Сегодня, 22:23
    либо относительно нейтральны

    И что говорят нейтральные опросы?
  ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Сегодня, 22:25
    Трамп прямой грубой поддержкой знатно Орбану поднаcpал.
    Будь это год назад может оно и сыграло бы, а теперь со всеми его художественными твитами и бомбежками…
  Totor5
    Totor5
    0
    Сегодня, 22:32
    Это хорошо! Может быть Стратег будет меньше проституировать и заискивать перед Европой. Ему буквально скажут - пошел вон и у него не будет вариантов договорняка.
    guest
      guest
      0
      Сегодня, 22:57
      Цитата: Totor5
      Может быть Стратег будет меньше проституировать и заискивать перед Европой.

      Ну да, друзей у нас теперь там точно не будет, хотя как я уже писал в другом комментарии, Орбан на реальным другом никогда и не был, но главное прямым врагом тоже не был.
  tatra
    tatra
    0
    Сегодня, 22:32
    А нам остается только завидовать таким выборам ,на которых до последнего сохраняется интрига -кто победит . У нас -то результаты выборов известны за много лет до них .
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 22:33
    Неужели венгры не насмотрелись на украинство, Украину, майдан и Зеленского? Хотя, посмотрим. Время еще, есть.
    guest
      guest
      -1
      Сегодня, 22:49
      Цитата: Андрей Николаевич
      Хотя, посмотрим.

      Чего смотреть, если верить статье адекватных политиков в гейропе больше не будет. Орбан не был нашим другом, но он был единственным препятствием вступления Украины в ЕС и к сожалению теперь этого не будет. sad
  Toby Dammit
    Toby Dammit
    +1
    Сегодня, 22:37
    Цитата: lubesky
    В любом случае, по моему личному убеждению, избравшись, Орбан переобулся бы на 180 градусов и поддержал бы санкции против нас! Он уже в принципе выклянчил от ЕС много чего из возможного, а после победы в «против ветра» не было бы никакого смысла.
    Предвыборная задача изображения независимости от Брюсселя была бы выполнена для избирателя hi

    16 лет не переобувался, а тут вдруг..😁 это плохая новость, но все вокруг сейчас будут делать вид, что всё в порядке.
  Ptt
    Ptt
    0
    Сегодня, 22:39
    К последним не очень новостям добавилась ещё одна не очень для России новость.
    По ходу хороших и не осталось, к сожалению!
  Toby Dammit
    Toby Dammit
    0
    Сегодня, 22:40
    Цитата: Totor5
    Это хорошо! Может быть Стратег будет меньше проституировать и заискивать перед Европой. Ему буквально скажут - пошел вон и у него не будет вариантов договорняка.

    Фицо ещё есть. Он конечно не Орбан, но в состоянии замедлить выделения кредитов и еще много где напакостить в ес.
  Seal
    Seal
    -1
    Сегодня, 22:43
    Венгерский ЦИК сообщает о том, что выборы прошли с рекордной за всю историю явкой – 77,8 %.
    Карусель, что ли устроили ?
    guest
      guest
      0
      Сегодня, 23:01
      Цитата: Seal
      Карусель, что ли устроили ?

      Для ЕС это не проблема. sad
  Jmbg
    Jmbg
    0
    Сегодня, 22:52
    На данный момент подсчитано 21% бюллетеней: 128 мест против 62 у Орбана и 9 у националистов. Результат – 2:1. Интрига заключается в том, получит ли Мадьяр 133 голоса для конституционного большинства.